Путин вернется с армией в 10 раз больше, – Зеленский предостерег Европу от агрессии России

Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит сильные гарантии безопасности, то Владимир Путин снова вернется в Европу с войной. Однако на этот раз с армией в 10 раз сильнее, чем она была.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Что сказал Зеленский о военных потугах Украины и России

Владимир Зеленский отметил, что всем надо понимать, в какой позиции в начале 2022 года находились Украина, Россия, США и Европа, и в какой позиции все они сейчас. По словам президента, эти технические данные важны для понимания того, как влияет помощь, которую получает Украина, и какие существуют риски.

Украинский лидер подчеркнул, что на момент полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российская группировка составляла около 200 тысяч человек. На сегодня, по данным Зеленского, эта цифра составляет – 608 тысяч войск страны-агрессора.

То есть, эта группировка втрое больше, чем то, что в начале 2022 года пошло на нас. И поэтому, когда говорят, что есть достаточно помощи – сравните, что было тогда, и что происходит сейчас,

– сказал президент.

Он также добавил, что в начале вторжения помощь от США составляла около 90% всей поддержки для Украины. Сейчас наши военные на поле боя получают около 40% помощи благодаря отечественному производству, 40% – от США, и 30% – от Европы.

Глава государства подчеркнул, что Украина держится за счет серьезного роста собственного производства и наращивания мощностей в ЕС и США.

"Но этого недостаточно, потому что мы росли в разы, а Европа – так не росла", – подчеркнул украинский лидер.

Как Зеленский предостерег Европу от агрессии России

Зеленский также подчеркнул, что производство в России выросло за время большой войны в разы.

У него (Владимира Путина – 24 Канал) сегодня где-то более 30 заводов в военном секторе. В Европе – 45. А он производит почти вдвое больше, чем Европа. То есть, вы понимаете, он вкладывает все в это, а Европа недовкладывает...

– отметил глава государства.

В то же время украинский лидер предостерег, что в случае отсутствия сильных гарантий безопасности объемы военной помощи будут снижаться, и нашему государству придется рассчитывать только на себя и на Европу, а этого мало.

"Нужно, чтобы Европа и Соединенные Штаты были в союзе (для поддержки Украины – 24 Канал)", – резюмировал президент.

Зеленский также подчеркнул, что после Украины дальнейшие требования Путина могут касаться выхода Балтийских стран из НАТО. По словам главы государства, если Путин вернется, то точно с армией в десять раз большей, чем его группировка в начале 2022 года.

И когда он вернется с этой группировкой, для чего он вернется? Для полной оккупации всех стран, которые были когда-то республиками в Советском союзе,

– отметил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что российский диктатор будет делать с европейскими странами в случае победы над Украиной так, как он делал с нашим Крымом.