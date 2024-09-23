Зеленский в США, Россия ударила КАБами по Запорожью, есть раненые: хронология 943 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 943 сутки. Россия продолжает терроризировать население, уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.
Какая ситуация на поле боя сегодня, о новых вражеских атаках и военных преступлениях оккупантов, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на международной арене, главных новостях 23 сентября – пишет 24 Канал.
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Ночью 21 сентября дроны СБУ совершили атаку на 23-й арсенал главного артиллерийского управления минобороны России в Тверской области. На спутниковых снимках, сделанных 22 сентября, видны значительные повреждения северной части депо. OSINT-исследователь MT_Anderson отметил, что более 58 складских зданий и несколько открытых площадок были уничтожены или сильно повреждены. Жительница Запорожья Надежда Шорина, которая пострадала в результате обстрела, рассказала о вражеской атаке. Это ужас: я никогда не ожидала, что на наш дом такое может упасть. Я проснулась от того, что на мне лежит стекло, а другое – возле дивана. Я вся в крови была. Это было ужасно. Отвезли меня в городскую больницу, перевязали раны, Ее невестка, Татьяна Снежко, сказала, что свекровь из квартиры деблокировали спасатели. Мама Надежда позвонила, говорит, что окна лежали на ней. Ей порезало ноги, руки. Спасатели ее вызволяли, потому что дверь заклинило. Мы приехали, а ее на скорой увезли. Мы ее забрали, сейчас она поднялась забрать вещи, Владимир Зеленский в интервью The New Yorker отметил, что отказ президента США поддерживать Украину приведет к очень долгой и изнурительной войне, в которой погибло бы множество людей. В ГСЧС сообщили, что в результате авиаударов по состоянию на 01:00 травмированы 9 человек, из них один ребенок. Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одну женщину деблокировали из собственной квартиры. Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир на общей площади 10 квадратных метров. Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры. Последствия российского удара: смотрите фото и видео Президент посетил завод, производящий артиллерийские снаряды, 155-й калибр. Подчеркнул, что сейчас – для наших воинов, которые защищают не только не только Украину. Завод будет увеличивать производство. Начал визит в Соединенные Штаты с благодарности всем работникам завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и нашим Запорожьем, Добавил, именно на таких предприятиях чувствуется, что демократический мир действительно может победить. Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена. Количество пострадавших возросло до 6 человек. Им оказывают медицинскую помощь. Спасатели, полицейские, коммунальщики, медики и социальные работники вместе ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим. На 2 локациях развернули палатки, куда жители обращаются за поддержкой. Рядом с местом поражения круглосуточно работает Пункт несокрушимости. Оккупанты атаковали Запорожье. Председатель ОВА заявил, что, предварительно, получили ранения 5 человек. В результате вражеского удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены дома, расположенные рядом. Вспыхнул пожар.
Появились спутниковые снимки 23 арсенала возле Торопца
Очевидцы рассказали о ночном российском обстреле Запорожья
– рассказала Надежда Шорина.
– рассказала Татьяна Снежко.
Зеленский сказал, что будет, если Байден откажется поддерживать Украину
Удар по Запорожью: спасатели показали кадры взрыва и последствий обстрела
Зеленский посетил снарядный завод в Пенсильвании
– заявил Зеленский.
В Запорожье возросло количество пострадавших в результате вражеского обстрела
Россия атаковала Запорожье КАБами: есть раненые
Ночью 21 сентября дроны СБУ совершили атаку на 23-й арсенал главного артиллерийского управления минобороны России в Тверской области.
На спутниковых снимках, сделанных 22 сентября, видны значительные повреждения северной части депо.
OSINT-исследователь MT_Anderson отметил, что более 58 складских зданий и несколько открытых площадок были уничтожены или сильно повреждены.
Жительница Запорожья Надежда Шорина, которая пострадала в результате обстрела, рассказала о вражеской атаке.
Это ужас: я никогда не ожидала, что на наш дом такое может упасть. Я проснулась от того, что на мне лежит стекло, а другое – возле дивана. Я вся в крови была. Это было ужасно. Отвезли меня в городскую больницу, перевязали раны,
Ее невестка, Татьяна Снежко, сказала, что свекровь из квартиры деблокировали спасатели.
Мама Надежда позвонила, говорит, что окна лежали на ней. Ей порезало ноги, руки. Спасатели ее вызволяли, потому что дверь заклинило. Мы приехали, а ее на скорой увезли. Мы ее забрали, сейчас она поднялась забрать вещи,
Владимир Зеленский в интервью The New Yorker отметил, что отказ президента США поддерживать Украину приведет к очень долгой и изнурительной войне, в которой погибло бы множество людей.
В ГСЧС сообщили, что в результате авиаударов по состоянию на 01:00 травмированы 9 человек, из них один ребенок.
Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одну женщину деблокировали из собственной квартиры.
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир на общей площади 10 квадратных метров. Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры.
Последствия российского удара: смотрите фото и видео
Президент посетил завод, производящий артиллерийские снаряды, 155-й калибр. Подчеркнул, что сейчас – для наших воинов, которые защищают не только не только Украину. Завод будет увеличивать производство.
Начал визит в Соединенные Штаты с благодарности всем работникам завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и нашим Запорожьем,
Добавил, именно на таких предприятиях чувствуется, что демократический мир действительно может победить. Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена.
Количество пострадавших возросло до 6 человек. Им оказывают медицинскую помощь.
Спасатели, полицейские, коммунальщики, медики и социальные работники вместе ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим.
На 2 локациях развернули палатки, куда жители обращаются за поддержкой. Рядом с местом поражения круглосуточно работает Пункт несокрушимости.
Оккупанты атаковали Запорожье. Председатель ОВА заявил, что, предварительно, получили ранения 5 человек.
В результате вражеского удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены дома, расположенные рядом. Вспыхнул пожар.