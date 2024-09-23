Зеленский в США, Россия ударила КАБами по Запорожью, есть раненые: хронология 943 дня войны

23 сентября 2024, 06:31
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Автор: Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 943 сутки. Россия продолжает терроризировать население, уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

Какая ситуация на поле боя сегодня, о новых вражеских атаках и военных преступлениях оккупантов, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на международной арене, главных новостях 23 сентября – пишет 24 Канал.

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07:06, 23 сентября

Появились спутниковые снимки 23 арсенала возле Торопца

Ночью 21 сентября дроны СБУ совершили атаку на 23-й арсенал главного артиллерийского управления минобороны России в Тверской области.

На спутниковых снимках, сделанных 22 сентября, видны значительные повреждения северной части депо.

OSINT-исследователь MT_Anderson отметил, что более 58 складских зданий и несколько открытых площадок были уничтожены или сильно повреждены.

Последствия атаки на 23 арсенал / Фото MT_Anderson

07:03, 23 сентября

Очевидцы рассказали о ночном российском обстреле Запорожья

Жительница Запорожья Надежда Шорина, которая пострадала в результате обстрела, рассказала о вражеской атаке.

Это ужас: я никогда не ожидала, что на наш дом такое может упасть. Я проснулась от того, что на мне лежит стекло, а другое – возле дивана. Я вся в крови была. Это было ужасно. Отвезли меня в городскую больницу, перевязали раны,
– рассказала Надежда Шорина.

Ее невестка, Татьяна Снежко, сказала, что свекровь из квартиры деблокировали спасатели.

Мама Надежда позвонила, говорит, что окна лежали на ней. Ей порезало ноги, руки. Спасатели ее вызволяли, потому что дверь заклинило. Мы приехали, а ее на скорой увезли. Мы ее забрали, сейчас она поднялась забрать вещи,
– рассказала Татьяна Снежко.

03:06, 23 сентября

Зеленский сказал, что будет, если Байден откажется поддерживать Украину

Владимир Зеленский в интервью The New Yorker отметил, что отказ президента США поддерживать Украину приведет к очень долгой и изнурительной войне, в которой погибло бы множество людей.

01:59, 23 сентября

Удар по Запорожью: спасатели показали кадры взрыва и последствий обстрела

В ГСЧС сообщили, что в результате авиаударов по состоянию на 01:00 травмированы 9 человек, из них один ребенок.

Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одну женщину деблокировали из собственной квартиры.

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир на общей площади 10 квадратных метров. Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры.

Последствия российского удара: смотрите фото и видео

01:56, 23 сентября

Зеленский посетил снарядный завод в Пенсильвании

Президент посетил завод, производящий артиллерийские снаряды, 155-й калибр. Подчеркнул, что сейчас – для наших воинов, которые защищают не только не только Украину. Завод будет увеличивать производство.

Начал визит в Соединенные Штаты с благодарности всем работникам завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и нашим Запорожьем,
– заявил Зеленский.

Добавил, именно на таких предприятиях чувствуется, что демократический мир действительно может победить. Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена.

00:56, 23 сентября

В Запорожье возросло количество пострадавших в результате вражеского обстрела

Количество пострадавших возросло до 6 человек. Им оказывают медицинскую помощь.

Спасатели, полицейские, коммунальщики, медики и социальные работники вместе ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим.

На 2 локациях развернули палатки, куда жители обращаются за поддержкой. Рядом с местом поражения круглосуточно работает Пункт несокрушимости.

00:16, 23 сентября

Россия атаковала Запорожье КАБами: есть раненые

Оккупанты атаковали Запорожье. Председатель ОВА заявил, что, предварительно, получили ранения 5 человек.

В результате вражеского удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены дома, расположенные рядом. Вспыхнул пожар.