Зеленский в США, Россия ударила КАБами по Запорожью, есть раненые: хронология 943 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 943 сутки. Россия продолжает терроризировать население, уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

Какая ситуация на поле боя сегодня, о новых вражеских атаках и военных преступлениях оккупантов, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на международной арене, главных новостях 23 сентября – пишет 24 Канал.

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