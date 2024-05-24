В ЕС сказали, ждут ли радикального изменения ситуации на поле боя в Украине в ближайшие месяцы

24 мая 2024, 21:06
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В Евросоюзе не ожидают существенных изменений на поле боя в ближайшие месяцы. Впрочем, считают, что Украина должна продолжать борьбу.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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"Нет ожиданий относительно радикального изменения ситуации"

Еврочиновник отметил, что война России против Украины – это война на истощение. По словам источника, пока, ситуация на фронте не слишком меняется. Впрочем, украинская армия должна не останавливаться.

Я не знаю, что произойдет в ближайшие месяцы, ближайшее время. У меня нет ожиданий относительно радикального изменения ситуации,
– сказал высокопоставленный дипломат.

Также добавил, что как и любая война, война в Украине рано или поздно закончится. Однако, Евросоюз имеет свой долг, – быть уверенными, что эта война приведет к результату, в котором Украина будет независимой и суверенной страной.

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В ЕС прокомментировали слухи, что Россия якобы "готова заморозить войну"

  • Если российский диктатор действительно готов остановить боевые действия в Украине, он просто может вывести свою армию прямо сейчас. ЕС не планирует ослаблять военную поддержку Украине.
  • Так высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности прокомментировал публикацию Reuters.
  • "Я думаю, что наша позиция на уровне ЕС не изменилась. И вместе с нашими партнерами из США мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку, в которой нуждается Украина, чтобы избежать любой неудачи и поражения, которая будет катастрофической не только для Украины, но и для нас", – сказал высокопоставленный дипломат Евросоюза.
  • Другой европейский чиновник подчеркнул: "Путин начал эту войну, именно он напал на Украину. Он бомбит украинские города ежедневно. Завтра все может закончиться, если он выведет войска (из Украины)".

Автор: Софія Назаренко, Юлія Муріна