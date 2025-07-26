Враг пытается пробить оборону на Северском направлении: какая тактика россиян
- Россияне активно используют различную технику, чтобы пробить оборону на Северском направлении.
- Вражеские операторы дронов очень активны, постоянно проводят атаки и обеспечивают визуальный контроль.
Россияне очень активно применяют дроны на Северском направлении. Там постоянные штурмы, в том числе с использованием мотоциклов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Армию.Inform".
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Как россияне пробуют пробить оборону на Северском направлении?
Майор Владимир Голягин, начальник отделения коммуникаций 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, заявил, что оккупанты бросают в бой все и прибегают к различной тактике.
Они отправляют на позиции Сил обороны пешие малые группы от 1 до 6 человек, используют мотоциклы и багги, что стало уже привычным. А еще россияне были вынуждены возвращаться к применению "брони" – танков и легкобронированной техники.
Таким образом они надеются пробить оборону на направлении. В то же время отправка техники упрощает работу нашим операторам БПЛА.
Вражеские операторы дронов очень активны – работают чрезвычайно плотно и непрерывно пробуют наносить поражения.
Недавно общался с бойцом, он мне рассказал, какую тактику используют вражеские БПЛА. Как только один отработал сброс и возвращается на перезарядку, другой уже на подлете, и за короткий промежуток времени продолжает огневое поражение. Один-два дрона обеспечивают визуальный контроль, а другие активно работают сбросами,
– рассказал Голягин.
В целом ситуация на Северском направлении довольно сложная. Штурмы почти ежедневные, активно работает вражеская авиация, которая сбрасывает КАБы.