У нас есть 3 – 4 года: в минобороны Литвы предупредили о большой войне

В минобороны Литвы призвали Европу готовиться к большой войне. Там отметили, что гарантии безопасности можно получить только с позиции силы.

На Мюнхенской конференции глава минобороны Литвы подчеркнула, что НАТО должны на 100 процентов подготовиться к большой войне в Европе. По словам Довиле Шакалиене, единственный способ избежать войны – это быть полностью готовым к ней, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу литовского министерства.

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Путин не изменится

Глава минобороны Литвы заявила, что "больше нельзя иметь никаких иллюзий относительно безопасности". Действия союзников в этом году определят, будет ли заложена основа для усиления Европы или распада.

Шакалиене подчеркнула, что "Путин не изменится". А потому у НАТО есть 3 – 4 года, чтобы быть готовыми к войне.

Литовский министр признала, что критика США Европы является справедливой. По ее словам, европейские страны привыкли, что за их спинами стоит американская военная мощь. Но теперь настало время для Европы нарастить собственные "мышцы". Она подчеркнула, что для достижения прочного мира в Украине нужны сильные гарантии безопасности, а их можно достичь только через силу.

Чиновница также отметила, что никакие переговоры не могут проходить без непосредственного участия Украины и Европы. Кроме того, она уточнила, что уступки России посылают плохой сигнал Китаю. Пекин делает выводы, "что применение силы против соседей окупается, санкций можно избежать, союзников – предать, территории – оккупировать, геноцид – оправдать".

К слову, президент Зеленский отметил, что Украина не примет ни одного соглашения, которое будет принято у нее за спиной. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заверил, что Киеву не будут навязывать мирный договор.