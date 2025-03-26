Время идет: готова ли Европа к войне с Россией

Европа осознает, что Россия представляет угрозу для континента. Они могут сделать серьезный в военном плане шаг, который существенно усложнит жизнь Кремлю.

Об этом 24 Каналу рассказал политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк, заметив, что в Европе идут разговоры о перевооружении. Но не только на него нужно обратить внимание.

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Европе нужно действовать

Как отметил Антонюк, чтобы подготовиться к угрозам со стороны России, стоит не только перевооружаться. Хотя тут нужно наращивать производство ракет и различных дальнобойных дронов, которые уже становятся стратегическим оружием.

Важно обращать внимание на кибербезопасность. И самое главное – противодействовать политическим движениям, которые поддерживают Россию.

Когда говорим об обороне, нельзя забывать о тех политических движениях, которые являются лояльными к России. Они выполняют свою агентурную роль, раскачивая общество и создавая политические кризисы в разных государствах. Вот недавно из Польши приезжал во Львов кадр, который продвигал пророссийские нарративы относительно Бандеры,

– рассказал Антонюк.

Военные угрозы для Европы действительно существуют. Не стоит отбрасывать вариант, согласно которому может внезапно атаковать сравнительно небольшой Сувалкский коридор. Этот вариант становится более реалистичным на фоне того, что Трамп иногда даже угрожает выйти из НАТО.

Европе следовало бы работать в направлении создания регионального союза, куда должна была бы войти Украина. Он бы мог быть дополнением к НАТО.

Это не конкурент НАТО, а дополнительные возможности для Альянса. Туда должны войти государства, которые готовы стать реальными союзниками с партнерами. Речь идет о совместной штаб-квартире, слаживание войск. Тогда будет безопасность на Балтийском и Черном морях. И главное – если не хотите провокаций со стороны России, нужно объявить бессрочные постоянные военные учения. В таком случае вряд ли россияне захотят что-то такое делать,

– сказал Антонюк.

Напомним, недавно глава Бюро национальной безопасности Польши, генерал Дариуш Луковский оценил возможности Польши в войне против России. Многое зависит от количества снарядов.