Про це 24 Каналу розповів політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк, зауваживши, що у Європі йдуть розмови про переозброєння. Але не лише на нього потрібно звернути увагу.

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Європі потрібно діяти

Як наголосив Антонюк, щоб підготуватися до загроз з боку Росії, варто не лише переозброюватися. Хоча тут потрібно нарощувати виробництво ракет і різних далекобійних дронів, які вже стають стратегічною зброєю.

Важливо звертати увагу на кібербезпеку. І найголовніше – протидіяти політичним рухам, які підтримують Росію.

Коли говоримо про оборону, не можна забувати про ті політичні рухи, які є лояльними до Росії. Вони виконують свою агентурну роль, розкачуючи суспільство та створюючи політичні кризи в різних державах. От нещодавно з Польщі приїжджав до Львова кадр, який просував проросійські наративи щодо Бандери,

– розповів Антонюк.

Військові загрози для Європи дійсно існують. Не варто відкидати варіант, згідно з яким може раптово атакувати порівняно невеликий Сувальський коридор. Цей варіант стає реалістичнішим на тлі того, що Трамп інколи навіть погрожує вийти з НАТО.

Європі варто було б працювати в напрямку створення регіонального союзу, куди мала б увійти Україна. Він би міг бути доповненням до НАТО.

Це не конкурент НАТО, а додаткові можливості для Альянсу. Туди мали б увійти держави, які готові стати реальними союзниками з партнерами. Йдеться про спільну штаб-квартиру, злагодження військ. Тоді буде безпека на Балтійському та Чорному морях. І головне – якщо не хочете провокацій з боку Росії, потрібно оголосити безстрокові постійні військові навчання. У такому випадку навряд чи росіяни захочуть щось таке робити,

– сказав Антонюк.

Нагадаємо, нещодавно голова Бюро національної безпеки Польщі, генерал Даріуш Луковський оцінив можливості Польщі у війні проти Росії. Багато що залежить від кількості снарядів.