Дыхание эскалации: перерастет ли нападение ХАМАС на Израиль в войну на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке, где идет война между террористами ХАМАС и Израилем, существует серьезный риск эскалации. К войне будто бы готов присоединиться Иран, что может спровоцировать участие в конфликте и других государств, в том числе США.

Армия Израиля отложила наземную операцию в Секторе Газа на фоне проблем с эвакуацией мирного населения и угроз Ирана вступить в войну. Детальнее об угрозе эскалации на Ближнем Востоке рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Иран угрожает вступить в войну против Израиля

Иран предупредил Израиль, что вмешается в войну, если ЦАХАЛ приступит к наземной операции в Секторе Газа. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на два дипломатических источника.

Известно, что накануне министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан встретился с лидером ХАМАС Исмаилом Хание в Катаре.

По итогам встречи ХАМАС сообщил, что Иран оценил атаку палестинских боевиков на Израиль в минувшую субботу как "историческую победу", нанесшую поражение израильской оккупации палестинской территории.

Также во время этой встречи участники согласились продолжать сотрудничество для достижения целей ХАМАС. Стоит отметить, что и ХАМАС, и Иран официально декларируют своим приоритетом во внешней политике уничтожение государства Израиль.

Между тем, как пишет издание Axios, Иран направил сообщение Израилю через ООН, в котором подчеркнул, что не хочет дальнейшей эскалации конфликта, но вмешается, если израильская операция в Газе продолжится.

На этом фоне израильская сторона обвинила Иран в попытке открыть второй фронт войны со стороны Сирии. В МИД Израиля уверяют, что иранцы активно действуют в Сирии, размещая там вооружение и готовясь к эскалации.

Это заявление прозвучало на фоне того, что в ночь на 15 октября Израиль нанес ракетный удар по сирийскому аэропорту Алеппо. Издание The Times of Israel сообщает, что военные атаковали аэропорт города Алеппо на севере Сирии второй раз за неделю.

Это стало ответом на запуск по Израилю двух ракет со стороны Сирии. Сообщается, что в результате удара ЦАХАЛ аэропорт был выведен из строя. Позже минобороны Сирии подтвердило эту информацию.

Поэтому, несмотря на призывы к сдержанности, Сирия все же пытается дестабилизировать ситуацию в Израиле, который отражает удар от нападения ХАМАС.

В то же время, Израиль ввел 4-километровую запрещенную зону на границе с Ливаном после того, как с ливанской стороны участились атаки с артиллерии и даже ракетные атаки.

ЦАХАЛ официально призвал мирных жителей быть особенно аккуратным вблизи границы с Ливаном. Такие предосторожности вполне оправданы, ведь накануне и ливанская Хезболла заявила, что готова вступить в войну против Израиля.

Как США стараются не быть втянутыми в войну

На фоне новых угроз в сторону Израиля США отправили в восточное Средиземноморье вторую авианосную группу во главе с USS Eisenhower, чтобы удержать Иран и Хезболлу от вмешательства в конфликт Израиля и ХАМАС. Об этом официально заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Ряд экспертов уверяет, что в случае расширения войны, особенно в случае прямого вовлечения в войну Ирана, США также будут вовлечены в нее.

Именно поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с китайским коллегой Ван И призвал Пекин использовать свое влияние на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить нападение других государств или группировок на Израиль.

Известно, что Китай поддерживает тесные отношения с Ираном и помог Тегерану в достижении дипломатической разрядки напряженности с Саудовской Аравией в начале этого года.

Но согласно заявлению МИД Китая, Пекин не может однозначно осудить террористические атаки ХАМАС. Глава МИД Китая Ван И призвал США взять на себя ведущую роль для продвижения политических решений.

Почему Израиль отложил наземную операцию в Секторе Газа

Издание NYT вдруг сообщило, что Израиль готовился провести наземную операцию в Секторе Газа в эти выходные, но ее пришлось отложить на несколько дней из-за погодных условий. Якобы непогода помешала бы пилотам и операторам БПЛА обеспечивать воздушное прикрытие сухопутным войскам.

Тем не менее в ЦАХАЛ все равно утверждают, что израильские военные готовятся вскоре вторгнуться в Сектор Газа, чтобы уничтожить высшую политическую и военную иерархию ХАМАС, причастную к нападению на Израиль 7 октября.

Откладывание наземной операции может быть связано не только с погодой. Чтобы избежать жертв среди гражданских палестинцев, военные Израиля призвали их следовать на юг территории, которая, как ожидается, не будет центром начальной фазы вторжения. И здесь тоже очень сложная ситуация.

Во-первых , ЦАХАЛ уверяет, что боевики ХАМАС блокируют эвакуацию населения Сектора Газа. Мол, сотни тысяч палестинцев уже двигаются на юг, но им мешают многочисленные блокпосты ХАМАС, которые мешают движению транспорта, а иногда вообще его останавливают.

, ЦАХАЛ уверяет, что боевики ХАМАС блокируют эвакуацию населения Сектора Газа. Мол, сотни тысяч палестинцев уже двигаются на юг, но им мешают многочисленные блокпосты ХАМАС, которые мешают движению транспорта, а иногда вообще его останавливают. Во-вторых, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас поговорил с президентом США Джо Байденом и заявил, что категорически исключает эвакуацию палестинцев из Сектора Газа.

Хотя, стоит добавить, что у Аббаса нет власти в Секторе Газа, он руководит на Западном берегу, а в Секторе Газа власть давно захватили боевики ХАМАС. Но вопрос переселения сотен тысяч палестинцев возникает все более остро. К примеру, Египет не хочет принимать беженцев к себе, опасаясь всплеска радикализма.

В-третьих, и арабские страны, и западные партнеры Израиля задаются вопросом – кто будет управлять Газой после уничтожения ХАМАС, как это декларирует ЦАХАЛ?

Израиль, конечно, может восстановить прямой контроль над территорией, как он это делал с 1967 по 2005 год, но это будет означать управление многочисленным, враждебно настроенным населением с одной стороны, а с другой – это откроет еще большую возможность масштабной войны на Ближнем Востоке, ведь это будет восприниматься как еще большее угнетение палестинцев.

Хотя есть и другой вариант – передать власть в Газе Палестинской администрации во главе с Аббасом, управляющей частями Западного берега реки Иордан. Так и было до 2007 года, когда ХАМАС захватил власть.

Похоже, что война в Израиле может обернуться действительно многомесячной кровавой операцией с неизвестными последствиями.