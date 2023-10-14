В США объяснили, почему Израиль не заметил подготовку нападения ХАМАС
Источник:CNN
В Израиле идет война с боевиками палестинского движения ХАМАС. Наступление этой организации оказалось успешным, потому что государство уделило недостаточно внимания изменениям в позициях его представителей.
Американские чиновники и законодатели считают, что Израиль не смог предусмотреть нападение боевиков ХАМАС, потому что потерял бдительность. В то же время подготовка операции ХАМАС проходила во время личных встреч и без средств связи, которые можно отследить.
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Признаки подготовки нападения были
В Соединенных Штатах Америки также считают, что Израиль усыпил собственную бдительность по поводу угрозы со стороны ХАМАС и не распознал признаки того, что боевики планируют широкомасштабную операцию.
Было много признаков того, что ХАМАС изменил свою позицию в целом и в публичных заявлениях, и в позициях, и стал больше склоняться к насилию и нападениям.
– сообщил анонимный источник, знакомый с данными американской разведки.
Кроме того, подозрения вызвало то, что ХАМАС не участвовал в столкновениях между другими палестинскими группировками. Также палестинские боевики, вероятно, не рассчитывали на столь успешное наступление.
Война между Израилем и ХАМАС: последние новости
- Утром 7 октября боевики организации ХАМАС массово обстреляли территорию Израиля. Сообщалось, что против государства выпустили около 2200 ракет. Израиль оказался не готов к нападению. Вероятно, разведка пропустила признаки подготовки масштабной операции. Это может стать величайшим провалом израильской разведки за последние 50 лет.
- Армия обороны Израиля 14 октября заявила о найденных телах пленных израильтян. Их взяли в плен боевики ХАМАС. Тела обнаружили во время первого рейда на территорию Сектора Газы.
- Россия всячески поддерживает ХАМАС. В свою очередь они приветствовали позицию российского диктатора Владимира Путина и "неутомимые усилия России" в контексте прекращения войны с Израилем. В заявлении боевиков ХАМАС говорится, что их группировка ценит позицию Путина относительно "сионистской агрессии против нашего народа". А также его осуждение осады Газа и прекращение поставок гуманитарной помощи и "нападений на безопасное гражданское население".
- У России есть свой интерес в войне палестинских террористов с Израилем. В частности, она надеется отвлечь мирового сообщества от Украины. Кроме того, государство-агрессорка ожидает сокращения количества помощи нашему государству от партнеров.