Отправили авианосные группы с главной целью: кого пытается сдержать США

Соединенные Штаты не раз подчеркивали, что поддерживают Израиль. Именно для этого вблизи Ближнего Востока разместили две авианосные группы.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, отметив, что на этих авианосных группах находится около 180 самолетов. Также там есть суда, которые обеспечивают противовоздушную и противоракетную оборону.

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Понятно, что столь мощную военную группировку разместили в Средиземном море не просто так. Это четкий сигнал Ирану, который мог бы планировать более мощные атаки на Израиль.

Очевидно, что все это направлено против Ирана, чтобы удержать его от активных действий. От собственных активных или от вмешательства их прокси-сил,

– заметил Жовтенко.

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Четкий намек для Ирана

Как отметил Жовтенко, несмотря на все, Иран все равно пытается активизировать все прокси-силы или союзников в регионе. Речь идет и о хуситах в Йемене, и о Хезболле, и о режиме Башара Асада в Сирии.

Интересно, что Соединенные Штаты также направили к Ближнему Востоку атомную подлодку "Огайо". Это – отличный намек и сигнал Ирана по поводу ядерного оружия.

За месяц-полтора до нападения ХАМАС на Израиль американская разведка объявляла, что ядерная программа Ирана в таком состоянии, что Тегеран на расстоянии недели до получения ядерного боеприпаса. То есть если бы в Тегеране приняли такое решение, то через неделю уже было бы готово это оружие… Американская атомная субмарина вооружена и обычными крылатыми ракетами. Они могут нанести непоправимый ущерб иранской ядерной программе. Это прямой намек, что о ядерном оружии даже думать не стоит,

– рассказал Жовтенко.

Война в Израиле: коротко