Пентагон готовится развернуть 2000 военных из-за войны Израиля и ХАМАС

Пентагон отдал приказ "готовиться к развертыванию" бойцов из-за войны Израиля против ХАМАС. Речь идет об около 2 тысячах военных.

Ранее сообщалось, что Пентагон готовит к развертыванию 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты. 2 тысячи морпехов находятся на борту десантного корабля USS Bataan. Они могут поддерживать масштабную эвакуацию или обеспечение другой гуманитарной помощи.

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США готовятся развернуть 2 тысячи военных

Пентагон приказал готовиться к развертыванию около 2000 американских военнослужащих для ответа на войну между Израилем и ХАМАСом. Об этом сообщили два американских чиновника на условиях анонимности, ведь решение еще не объявили.

По словам одного из чиновников, эти войска будут выполнять различные вспомогательные функции, такие как:

дополнительная медицинская помощь;

обезвреживание взрывоопасных предметов, в частности, обеспечение дополнительной безопасности на контрольно-пропускных пунктах.

Другой чиновник сказал, что бойцов не отправят непосредственно в Израиль – их могут направить в страны региона.

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