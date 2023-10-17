Пентагон готовится развернуть 2000 военных из-за войны Израиля и ХАМАС
Источник:The Times of Israel
Пентагон отдал приказ "готовиться к развертыванию" бойцов из-за войны Израиля против ХАМАС. Речь идет об около 2 тысячах военных.
Ранее сообщалось, что Пентагон готовит к развертыванию 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты. 2 тысячи морпехов находятся на борту десантного корабля USS Bataan. Они могут поддерживать масштабную эвакуацию или обеспечение другой гуманитарной помощи.
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США готовятся развернуть 2 тысячи военных
Пентагон приказал готовиться к развертыванию около 2000 американских военнослужащих для ответа на войну между Израилем и ХАМАСом. Об этом сообщили два американских чиновника на условиях анонимности, ведь решение еще не объявили.
По словам одного из чиновников, эти войска будут выполнять различные вспомогательные функции, такие как:
- дополнительная медицинская помощь;
- обезвреживание взрывоопасных предметов, в частности, обеспечение дополнительной безопасности на контрольно-пропускных пунктах.
Другой чиновник сказал, что бойцов не отправят непосредственно в Израиль – их могут направить в страны региона.
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Кратко о ситуации в Израиле и Секторе Газа
- Сейчас в Хан-Юнисе на юге Сектора Газа беженцев больше, чем жителей. Раньше там жили 400 тысяч человек, а теперь – миллион. Именно через Хан-Юнис проходит официальный маршрут эвакуации, обнародованный ранее израильскими властями.
- У людей, которые эвакуировались с севера региона, очень мало воды, они спят на улице. В Египте уже выразили опасения, что будет еще хуже, если открыть пограничный пропускной пункт "Рафах". Ведь тогда толпа просто сметет все на своем пути.
- Следует заметить, что Украина пытается эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что посол Украины уже передал египетским властям списки нуждающихся в выезде.