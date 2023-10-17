Раніше повідомляли, що Пентагон готує до розгортання 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти. 2 тисячі морпіхів перебувають на борту десантного корабля USS Bataan. Вони здатні підтримувати масштабну евакуацію або забезпечення іншої гуманітарної допомоги.

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США готуються розгорнути 2 тисячі військових

Пентагон наказав готуватися до розгортання близько 2000 американських військовослужбовців для відповіді на війну між Ізраїлем і ХАМАС. Про це повідомили два американські чиновники на умовах анонімності, адже рішення ще не оголосили.

За словами одного з чиновників, ці війська виконуватимуть різні допоміжні функції, такі як:

додаткова медична допомога;

знешкодження вибухонебезпечних предметів, зокрема забезпечення додаткової безпеки на контрольно-пропускних пунктах.

Інший посадовець сказав, що бійців не відправлять безпосередньо до Ізраїлю – їх можуть направити до країн регіону.

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