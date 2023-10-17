Раніше повідомляли, що Пентагон готує до розгортання 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти. 2 тисячі морпіхів перебувають на борту десантного корабля USS Bataan. Вони здатні підтримувати масштабну евакуацію або забезпечення іншої гуманітарної допомоги.
До теми Війна в Ізраїлі: з Тель-Авіва вилетів третій евакуаційний рейс з українцями
США готуються розгорнути 2 тисячі військових
Пентагон наказав готуватися до розгортання близько 2000 американських військовослужбовців для відповіді на війну між Ізраїлем і ХАМАС. Про це повідомили два американські чиновники на умовах анонімності, адже рішення ще не оголосили.
За словами одного з чиновників, ці війська виконуватимуть різні допоміжні функції, такі як:
- додаткова медична допомога;
- знешкодження вибухонебезпечних предметів, зокрема забезпечення додаткової безпеки на контрольно-пропускних пунктах.
Інший посадовець сказав, що бійців не відправлять безпосередньо до Ізраїлю – їх можуть направити до країн регіону.
Варто прочитати Йдемо до глобальної конфронтації, – глава МЗС Чехії про вплив війни в Ізраїлі на підтримку Києва
Коротко про ситуацію в Ізраїлі та Секторі Гази
- Наразі у Хан-Юнісі, що на півдні Сектора Гази, біженців є більше, аніж мешканців. Раніше там жили 400 тисяч осіб, а тепер – мільйон. Саме через Хан-Юніс пролягає офіційний маршрут евакуації, який оприлюднила раніше ізраїльська влада.
- Люди, які евакуювалися з півночі регіону, мають дуже мало води та сплять на вулиці. У Єгипті вже висловили побоювання, що буде ще гірше, якщо відкрити прикордонний пропускний пункт "Рафах". Адже тоді натовп просто змете все на своєму шляху.
- Варто зауважити, що Україна намагається евакуювати своїх громадян з Близького Сходу. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що посол України вже передав єгипетській владі списки тих, хто потребує виїзду.