В ответ на обстрел: Израиль нанес удар по объектам Хезболлы в Ливане

В Израиле идет война с боевиками организации ХАМАС. Государство нанесло удары по объектам Хезболлы в Ливане после того, как его представители попытались проникнуть в страну.

Вооруженные Силы Израиля нанесли удар по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане. Перед этим наблюдатели ЦАХАЛа заметили отряд террористов, пытавшийся проникнуть на территорию их государства.

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Пытались заложить взрывчатку

Террористы пытались пересечь ограждение безопасности с Ливаном и заложить взрывное устройство. Четверо террористов погибли.

Террористов уничтожили: смотрите видео

Кроме того, Израиль нанесли удары по террористическим объектам и военной инфраструктуре террористической организации «Хезболла» в Ливане. Эта атака была спланирована в ответ на обстрелы террористов.

Израиль нанес ответный удар: смотрите видео

Война Израиля из ХАМАС: последние новости