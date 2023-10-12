Нынешняя война вновь показала сходство наших государств: интервью с послом Израиля в Украине

С началом новой войны в Израиле в мире заметили много аналогий с тем, что происходит в течение последних полутора лет после полномасштабного вторжения России в Украину. Как на Ближнем Востоке, так и в самом центре Европы мир до сих пор наблюдает откровенные проявления терроризма.

О том, что сегодня происходит на Ближнем Востоке и что общего имеют войны в Украине и Израиле, в эксклюзивном интервью сайту 24 Канала рассказал Михаэль Бродский – посол государства Израиль в Украине.

К слову Дружба с ХАМАС или Нетаньяху: кого поддерживает Россия и почему Путину выгодна война на Ближнем Востоке

Михаэль Бродский – израильский дипломат. Родился в 1972 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург, Россия), а в 1990 году вместе с семьей был репатриирован в Израиль.

Окончил Тель-Авивский университет, получив степень бакалавра политических наук и степень магистра дипломатии и национальной безопасности.

В период 2015 – 2018 годов работал послом Израиля в Казахстане, а по совместительству и в Кыргызстане. С 9 августа 2021 – посол Израиля в Украине.

Вторжение ХАМАС – неожиданность для Израиля

Для начала расскажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация в Израиле и Секторе Газа?

Как вы знаете, несколько дней назад на Израиль совершили масштабное террористическое нападение – беспрецедентное как по количеству погибших, так и по уровню жестокости, которую проявили террористы в отношении всех, кто стал их жертвами. В частности, женщин, детей, людей, переживших Холокост и т.д.

Израиль одобрил решение о проведении операции в Секторе Газа для уничтожения инфраструктуры террора ХАМАС. В настоящее время эта операция продолжается. Пока что эта операция происходит преимущественно из воздуха, но нельзя исключать и начало наземной операции в ближайшее время.

К сожалению, до сих пор идет обстрел израильской территории ракетами со стороны ХАМАС. К счастью, большинство ракет удается сбивать благодаря системам противовоздушной обороны. Но, к сожалению, есть и жертвы среди гражданского населения в результате попадания ракет.

В западных СМИ было много спекуляций на тему того, что вторжение группировки ХАМАС стало таким себе сюрпризом или даже провалом спецслужб Израиля. Вы как думаете?

Однозначно, Израиль застали врасплох нападением террористов. У нас не было информации о том, что готовится такое нападение.

Как и почему это произошло, я уверен, что будет проведено расследование. Мы получим ответы на все эти вопросы. Но сейчас мы заняты прежде всего защитой израильтян, заняты уничтожением террористов. Я убежден, что ответы на все сложные вопросы, которые сегодня звучат, будут даны позже.

Общие методы ХАМАС и России

Так же после вторжения было много аналогий между группировкой ХАМАС и Россией. В частности, что в Израиле, что в Украине обе эти стороны используют абсолютно террористические методы. По вашему мнению, можно ли проводить такие аналогии?

Все террористы по всему миру используют похожие методы. Их цель – уничтожать гражданское население и запугивать мирных граждан. Но какие-либо аналогии, я думаю, не отражают суть всей ситуации.

То, что произошло у нас, нужно воспринимать в контексте. Прежде всего в контексте 75-летней борьбы Израиля за независимость, наших отношений с арабским миром, мусульманским миром и нашей борьбы с террором.

Это уже не первое нападение ХАМАС на Израиль, хотя оно, безусловно, самое кровавое, самое страшное. Но наша война с ХАМАС продолжается уже много лет. Надеюсь, что в результате израильского ответа на вторжение нам удастся ликвидировать ХАМАС целиком и лишить его возможности нападать на Израиль в будущем.

Угроза вторжения других соседей

Еще одна параллель, которую можно заметить между войной в Израиле и Украине – это Иран. Тегеран является одним из ключевых союзников как России, так и ХАМАС, хотя сам это отрицает. Что вы думаете о причастности Ирана к новому обострению?

Я не стал бы серьезно воспринимать слова официального Тегерана. Иран врал в прошлом и продолжает лгать сейчас о своей причастности к террору. У нас есть неопровержимые свидетельства о том, что Иран поддерживает террор, в частности, поддерживает ХАМАС, поддерживает Хезболлу, поставляет этим организациям оружие, финансирует их.

Иран пытается провести террористические акты против израильских и западных объектов за пределами Ближнего Востока.

Когда Израиль одержит победу в этой войне или обострении – как правильно сказать?

Для нас это настоящая война. С нашей точки зрения это настоящая война. И мы подчеркиваем, что даже с юридической точки зрения – это война.

Хорошо. Для Израиля победа в этой войне будет означать полное уничтожение ХАМАС. Интересно, как это может повлиять на Иран?

Очевидно, Иран заинтересован в продолжении террора против Израиля. Иран заинтересован в глобальной войне против Израиля. Иран никогда не скрывал своих целей уничтожить Израиль полностью. Если бы у него была такая возможность, он бы с удовольствием это сделал.

Поэтому любое поражение террористов – это и непрямой удар по возможностям Ирана сеять террор, сеять войны по всему миру. Очевидно, весь цивилизованный мир должен быть заинтересован в полном уничтожении ХАМАС и поддерживать Израиль в этой борьбе.

Ведь ХАМАС – это лишь часть террористического интернационала, который сегодня существует не только на Ближнем Востоке.

Также интересно, насколько реальна в настоящее время угроза для Израиля с севера? Имею в виду, в частности, ливанскую группировку Хезболла.

Мы серьезно воспринимаем эту опасность. Как вы знаете, Израиль принял меры для защиты наших северных границ. Туда перебросили часть армии и резервистов.

Через наши дипломатические и публичные каналы мы передали заявления, которые предупреждают и Хезболлу, и Ливан, и Сирию, и Иран от вмешательства в войну. Ведь цена, которую заплатит Хезболла и страны, поддерживающие террор, эта цена будет колоссальной.

Поэтому мы надеемся, что им хватит здравого смысла, чтобы не вступить сейчас в войну.

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Сотрудничество Израиля с Украиной

После вторжения ХАМАС многие государства начали эвакуацию своих граждан из Израиля и Сектора Газа. Я правильно понимаю, что ваше посольство сейчас сотрудничает в этом вопросе с посольством Украины в Израиле, в частности, касательно эвакуации украинцев?

Мы оказываем помощь всем дипломатическим представительствам, чьи граждане находятся и в Израиле, и в Секторе Газа и хотят эвакуироваться. Впрочем, к сожалению, эвакуация сегодня затруднена, во-первых, ситуацией в Секторе Газа – там идет контртеррористическая операция.

Во-вторых, не у всех стран есть рейсы из аэропорта Бен-Гурион. Хотя аэропорт продолжает работать, но количество полетов очень сильно ограничено.

Насколько я знаю, посольство Украины в Израиле находится на связи с украинскими гражданами и, по возможности, обеспечивает их эвакуацию.

К слову, по последним данным, семь украинских граждан погибли в результате террористического нападения. Еще девятерых пока считают пропавшими без вести.

Не секрет, что в рядах Сил обороны Украины есть нередкие случаи службы добровольцев с гражданством Государства Израиль. Может быть, вам известны случаи, когда такие военнослужащие изъявили желание вернуться в Израиль, чтобы продолжить свою военную службу там?

Нет, мне о таких случаях ничего не известно.

Тогда напоследок хотел бы спросить, что вы можете рассказать о сотрудничестве с украинской властью в условиях нынешней войны в Израиле? И вообще, как вы оцениваете уровень такого сотрудничества?

Прежде всего я хотел бы поблагодарить украинскую власть и украинцев в целом за поддержку Израиля. Эта поддержка очевидна, мы ее чувствуем, она для нас очень важна.

То, что сейчас происходит в Израиле, еще раз подчеркивает сходство наших стран, наши народы близки и мы придерживаемся одних и тех же ценностей и очень хорошо понимаем друг друга.