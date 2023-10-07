Вторжение ХАМАС: израильский журналист объяснил циничную выгоду для России
В Израиле продолжаются бои с боевиками ХАМАС, обстрелы не прекращаются. Обострение в Израиле может сыграть на руку России по нескольким аспектам. Свою выгоду может извлечь и Иран.
Дестабилизация на Ближнем Востоке имеет ряд последствий, которых и добивается Кремль. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер.
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Какая выгода для России
России в принципе выгодна любая война в мире для того, чтобы отвлечь внимание от Украины. Израиль уже просит поставить США оружие, то есть, возможно, что-нибудь поставят в Израиль, а не в Украину,
– отметил Цви Зильбер
Кроме того, любая дестабилизация на Ближнем Востоке влияет на цену нефти, а точнее, то увеличивает ее. Так происходило каждый раз при эскалации напряжения с ХАМАСом.
"Думаю, поэтому арабские петрократии были в этом заинтересованы и материально поддерживали палестинских террористов, чтобы время от времени стимулировать рост нефти на рынках. России, конечно, это тоже необходимо", – подчеркнул журналист.
В последнее время цены на нефть упали. По информации из открытых источников Россия проводила переговоры с Саудовской Аравией. Возможно, они пытались договориться о ценах и квотах на добычу нефти.
Цви Зильбер о выгоде России от событий в Израиле: смотрите видео
Иран злорадствует
Но выгода от обострения в Израиле не только у упомянутых стран. Беспокоятся о падении цен на нефть также в Иране. Однако говорится не только об этом.
У Ирана есть другие интересы. Они давно ведут войну против Израиля, гидридную войну. Еще полгода назад иранцы сказали, что Израиль разрывают внутренние разногласия из-за затеявшей Нетаньяху судебной реформы,
– отметил Зильбер.
Тогда Иран с радостью наблюдал за расколом общества, отказ резервистов выходить на службу из-за судебной реформы и заявлений о снижении обороноспособности израильской армии.
Протесты из-за судебной реформы в Израиле
Цель скандальной судебной реформы, предлагавшейся правительством Биньямина Нетаньяху, – ограничить полномочия Верховного суда, который в Израиле из-за отсутствия Конституции выполняет функции сдерживания исполнительной и законодательной власти. Таким образом, руководящая коалиция сможет всегда обходить запреты судебной власти и беспрепятственно принимать или отменять любые законы.
Поэтому в стране начались двухмесячные протесты, которые длились с января 2023 года до конца августа. Они стали самыми массовыми в истории страны.
Обострение между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Боевики ХАМАС заявили, что взяли в плен 35 израильских военных. Как сообщают, среди них есть военнослужащая и генерал. Их вроде бы везут в Сектор Газа. В то же время, проверить эту информацию пока сложно.
- Израиль наносит ответные удары. В частности, ЦАХАЛ уничтожил Палестинскую башню, где якобы заседал штаб ХАМАС. Разрушение башен попало в прямой эфир. Видео можно просмотреть в материале.
- На фоне обострения, премьер-министр Израиля Нетаньяху провел разговор с президентом США Джо Байденом. Соединенные Штаты выразили поддержку Израилю. Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что будет продолжительная битва, в которой его страна одержит победу.