Вторжение ХАМАС: израильский журналист объяснил циничную выгоду для России

В Израиле продолжаются бои с боевиками ХАМАС, обстрелы не прекращаются. Обострение в Израиле может сыграть на руку России по нескольким аспектам. Свою выгоду может извлечь и Иран.

Дестабилизация на Ближнем Востоке имеет ряд последствий, которых и добивается Кремль. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер.

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Какая выгода для России

России в принципе выгодна любая война в мире для того, чтобы отвлечь внимание от Украины. Израиль уже просит поставить США оружие, то есть, возможно, что-нибудь поставят в Израиль, а не в Украину,

– отметил Цви Зильбер

Кроме того, любая дестабилизация на Ближнем Востоке влияет на цену нефти, а точнее, то увеличивает ее. Так происходило каждый раз при эскалации напряжения с ХАМАСом.

"Думаю, поэтому арабские петрократии были в этом заинтересованы и материально поддерживали палестинских террористов, чтобы время от времени стимулировать рост нефти на рынках. России, конечно, это тоже необходимо", – подчеркнул журналист.

Петрократия – это государство, которому присуще такое устройство общества, где вся экономическая и политическая деятельность строится на основе добычи, переработки и продажи нефти и нефтепродуктов.

В последнее время цены на нефть упали. По информации из открытых источников Россия проводила переговоры с Саудовской Аравией. Возможно, они пытались договориться о ценах и квотах на добычу нефти.

Цви Зильбер о выгоде России от событий в Израиле: смотрите видео

Иран злорадствует

Но выгода от обострения в Израиле не только у упомянутых стран. Беспокоятся о падении цен на нефть также в Иране. Однако говорится не только об этом.

У Ирана есть другие интересы. Они давно ведут войну против Израиля, гидридную войну. Еще полгода назад иранцы сказали, что Израиль разрывают внутренние разногласия из-за затеявшей Нетаньяху судебной реформы,

– отметил Зильбер.

Тогда Иран с радостью наблюдал за расколом общества, отказ резервистов выходить на службу из-за судебной реформы и заявлений о снижении обороноспособности израильской армии.

Протесты из-за судебной реформы в Израиле

Цель скандальной судебной реформы, предлагавшейся правительством Биньямина Нетаньяху, – ограничить полномочия Верховного суда, который в Израиле из-за отсутствия Конституции выполняет функции сдерживания исполнительной и законодательной власти. Таким образом, руководящая коалиция сможет всегда обходить запреты судебной власти и беспрепятственно принимать или отменять любые законы.



Поэтому в стране начались двухмесячные протесты, которые длились с января 2023 года до конца августа. Они стали самыми массовыми в истории страны.

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