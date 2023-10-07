Чтобы не напали другие: Нетаньяху назвал первоочередные задачи Израиля после нападения со стороны ХАМАС

Обострение давнего арабо-израильского конфликта набирает обороты. Власти Израиля, в частности Беньямин Нетаньяху, реагируют на новые вызовы, представшие перед страной 7 октября после ракетного обстрела государства.

В новом витке противостояния на Ближнем Востоке США поддерживают Израиль, а Иран поддерживает Палестину. Бои продолжаются в нескольких городах. Нетаньяху призвал объединиться в борьбе против ХАМАС и рассказал, что нужно для победы.

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Что заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля провел заседание кабинета министров, на котором сказал, что страна находится в состоянии войны.

Теперь перед государством несколько сверхважных задач:

во-первых, необходимо уничтожить силы врага, ворвавшиеся в Израиль, и "восстановить безопасность и спокойствие в общинах, подвергшихся нападениям";

во-вторых, Сектор Газа должен заплатить "огромную цену" за свое вторжение;

в-третьих, следует укрепить границы.

Последнее Нетаньяху мотивирует тем, что нужно удержать "других" от вступления в войну. По мнению экспертов, речь идет о ливанской террористической группировке "Хезболла". Они уже высказались, что в этой войне на стороне ХАМАС, но пока не приобщаются к боевым действиям. Армия обороны Израиля готовится к тому, что возможно нападение со стороны Ливана или Сирии.

ХАМАС обстрелял Израиль 7 октября, в годовщину войны Судного дня. 50 лет назад на Государство Израиль напали с обеих сторон, из Сирии и Египта. Тогда Израиль выиграл, но из-за антиправительственных протестов Голда Меир была вынуждена покинуть должность. Некоторые уже предсказывают вероятную отставку Нетаньяху: нападение было неожиданным, так что говорят о провале израильской разведки, Моссада. Подробно читайте в большом материале Провал разведки и призрак Войны Судного дня: почему Израиль застали врасплох и когда будет мир ".

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