Чтобы не напали другие: Нетаньяху назвал первоочередные задачи Израиля после нападения со стороны ХАМАС
Обострение давнего арабо-израильского конфликта набирает обороты. Власти Израиля, в частности Беньямин Нетаньяху, реагируют на новые вызовы, представшие перед страной 7 октября после ракетного обстрела государства.
В новом витке противостояния на Ближнем Востоке США поддерживают Израиль, а Иран поддерживает Палестину. Бои продолжаются в нескольких городах. Нетаньяху призвал объединиться в борьбе против ХАМАС и рассказал, что нужно для победы.
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Что заявил Нетаньяху
Премьер-министр Израиля провел заседание кабинета министров, на котором сказал, что страна находится в состоянии войны.
Теперь перед государством несколько сверхважных задач:
- во-первых, необходимо уничтожить силы врага, ворвавшиеся в Израиль, и "восстановить безопасность и спокойствие в общинах, подвергшихся нападениям";
- во-вторых, Сектор Газа должен заплатить "огромную цену" за свое вторжение;
- в-третьих, следует укрепить границы.
Последнее Нетаньяху мотивирует тем, что нужно удержать "других" от вступления в войну. По мнению экспертов, речь идет о ливанской террористической группировке "Хезболла". Они уже высказались, что в этой войне на стороне ХАМАС, но пока не приобщаются к боевым действиям. Армия обороны Израиля готовится к тому, что возможно нападение со стороны Ливана или Сирии.
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Последние новости с Ближнего Востока
- Америка готова поддержать Израиль всем необходимым, заявили в Пентагоне. Джо Байден уже поговорил по телефону с Нетаньяху и выразил ему свою поддержку. Директор ЦРУ отменил свой визит в один из штатов на фоне событий в Израиле, так что США следят за происходящим.
- Тем временем израильтяне делятся тем, что видят. По их словам, раненых очень много, а люди бегут.