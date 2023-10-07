У новому витку протистояння на Близькому Сході США підтримують Ізраїль, а Іран підтримує Палестину. Бої тривають у кількох містах. Нетаньягу закликав об'єднатися в боротьбі проти ХАМАС і розказав, що потрібно для перемоги.

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Що заявив Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю провів засідання кабінету міністрів, під час якого сказав, що країна перебуває в стані війни.

Тепер перед державою постало декілька надважливих завдань:

по-перше, необхідно знищити сили ворога, які вдерлися в Ізраїль, і "відновити безпеку та спокій у громадах, які зазнали нападів";

по-друге, Сектор Гази має заплатити "величезну ціну" за своє вторгнення;

по-третє, слід зміцнити кордони.

Останнє Нетаньягу мотивує тим, що треба утримати "інших" від вступу у війну. На думку експертів, мова про ліванське терористичне угруповання "Хезболла". Вони вже висловилися, що у цій війні на боці ХАМАС, але поки не долучаються до бойових дій. Армія оборони Ізраїлю готується до того, що може бути напад із боку Лівану або Сирії.

Зверніть увагу! ХАМАС обстріляв Ізраїль 7 жовтня, на річницю війни Судного дня. 50 років тому на Державу Ізраїль напали з двох боків, із Сирії і Єгипту. Тоді Ізраїль виграв, але через антиурядові протести посаду змушена була залишити Голда Меїр. Дехто вже пророкує імовірну відставку Нетаньягу: напад був несподіваним, тож говорять про провал ізраїльської розвідки, Моссаду. Детально читайте у великому матеріалі 24 Каналу "Провал розвідки та привид Війни Судного дня: чому Ізраїль застали зненацька та коли буде мир".

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