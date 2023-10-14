Не умеем "воевать в долгую", – журналист из Израиля предположил, сколько может продолжаться борьба

На Ближнем Востоке идет очередная фаза израильско-палестинского конфликта. Если противостояние ограничится Израилем и ХАМАС, все может вскоре завершиться.

Израильский журналист Цви Зильбер сказал 24 Каналу, что речь о 2–4 неделях. Но в случае участия других сторон, война может растянуться на месяцы.

Вашему вниманию Возможности есть уже сейчас: при каких условиях Израиль начнет наземную операцию против ХАМАС

"Если к этой войне присоединится кто-то еще, то все может быть непредсказуемым. Но Израиль не умеет "воевать в долгую". Я думаю, что речь идет о 2–3 месяцах", – отметил Зильбер.

Какая ситуация на Ближнем Востоке: смотрите видео 24 Канала

Так, конфликт может затянуться, если присоединится Хезболла. Худший сценарий – это участие Ирана и Сирии.

Что будет с Сектором Газа

У Израиля есть силы и возможности для наземной операции в Секторе Газа, чтобы ликвидировать ХАМАС. В частности, уже мобилизовали более 300 тысяч резервистов. Но когда она стартует, будут решать военные.

Чрезвычайное правительство Израиля говорит об уничтожении ХАМАС, но это толкуют по-разному.

Взять Газу под полный контроль, демонтировать всю инфраструктуру ХАМАС и дальше искать международное решение.

Не оккупировать Газу, а просто демонтировать всю инфраструктуру ХАМАС – не только военную, но и гражданскую. После этого уйти, но иметь возможность зайти в любой момент.

Что происходит в Израиле: основное