Показали "израильского офицера": палестинские СМИ случайно распространили фото Медведчука

В Израиле идет война против палестинских боевиков ХАМАС. В то же время, палестинские СМИ должны были опубликовать фото пленного израильского офицера, однако перепутали.

Палестинские боевики организации ХАМАС похвастались, что взяли в плен "израильского офицера". Однако вместо его фото они выложили снимок Виктора Медведчука. 24 Канал.

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Перепутали фото

В ХАМАСе рассказали, что к ним в плен попал израильский офицер Ицхак Брик. Он руководил подготовкой армии Израиля к наземной операции в секторе Газа.

Однако палестинские СМИ перепутали и опубликовали не то фото. Вместо нужного офицера они показали снимок Виктора Медведчука.



Палестинские СМИ опубликовали не то фото / Скриншот 24 Канала

Война между ХАМАС и Израилем