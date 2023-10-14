США, Израиль и Египет договорились о выходе иностранных граждан из Сектора Газа, – СМИ

В Израиле идет война с палестинскими боевиками ХАМАС. Сторонам удалось добиться договоренностей для того, чтобы иностранцы могли покинуть зону эскалации конфликта.

Соединенные Штаты Америки, Израиль и Египет договорились о том, чтобы иностранцы могли покинуть Сектор Газа. Информацию об этом получили журналисты.

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Стороны не будут создавать угрозы

Согласно договоренностям, иностранные граждане, оказавшиеся во время эскалации конфликта на территории Сектора Газы, смогут эвакуироваться в Египет через пункт пропуска Рафах. Это намечено на вторую половину дня 14 октября. К переговорам вроде бы привлекли Катар.

И Израиль, и ХАМАС и группа Исламистский джихад согласились не создавать угрозы и не мешать выезду иностранцев во время пересечения границы. Кроме этого, ведутся переговоры о пропуске транспорта с гуманитарной помощью для гражданского населения через этот же пункт пропуска.

В то же время, договоренность не распространяется на тех иностранцев, которые оказались в заложниках ХАМАС.

ЦАХАЛ предупредил об ударе по Сектору Газа

Армия Израиля призвала мирных палестинцев эвакуироваться из Сектора Газы, ведь они готовы нанести удар.

По словам спикера ЦАХАЛ, солдаты рассредоточены по всей территории государства, поэтому они готовы действовать одновременно на разных направлениях.

Сотни тысяч мирных палестинцев уже выехали с севера Сектора Газы на юг после предупреждений о том, что вскоре Вооруженные Силы Израиля нанесут удар. Однако эвакуировались не все. Те, кто принял решение остаться, оказываются в опасности, ведь ЦАХАЛ "идет большой силой".

на переходе стали собираться люди. Они уже ожидают пересечения границы. С той стороны их ждет помощь.