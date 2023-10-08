За 2 дня войны в Израиле увидел больше видео, чем из Украины: сын Трампа выдал гадкое заявление

Не только Дональд Трамп делает скандальные заявления по поводу войны в Украине. Также иногда отмечается и его сын.

В частности, Дональд Трамп-младший заявил, что видео событий в Израиле больше, чем с войны в Украине. Платформа GeoConfirmed уже ответила сыну экс-президента США.

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Сын Трампа выдал скандальное заявление

Трамп-младший заявил, что видел меньшее видео из Украины, чем из Израиля.

Как это возможно, что я за несколько часов увидел больше видео из этой войны в Израиле, чем из Украины почти за 2 года?

– удивляется сын бывшего президента США.

Глобальная геолокационная платформа GeoConfirmed ответила ему, что за более полутора лет насобирала не менее 23 тысяч видео о войне в Украине.

"Если вы не захотите смотреть, то действительно не увидите", – говорится в сообщении.

Также GeoConfirmed добавила карту, где у каждой иконки есть видеоматериал с гиперссылкой на то, что произошло в том или ином районе. Кроме того, 8 октября платформа опубликовала сообщение, где заявила, что за последние 10 дней на карте появилось 378 подобных геолокаций.

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