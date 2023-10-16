Заканчиваются мешки для трупов: в ООН бьют тревогу из-за ситуации в Секторе Газа

В Израиле идет война с палестинскими боевиками организации ХАМАС. Ситуация в Секторе Газа близка к критической: там уже начали хоронить людей в братских могилах.

Представитель ООН рассказал, что в секторе Газа "заканчиваются мешки для трупов". По его словам, операции Организации находятся "на грани сворачивания".

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Там тысячи убитых

В секторе Газа уже ощущаются последствия блокады. Там кончается вода, электроэнергия и лекарства.

Газу душат, и, кажется, сейчас мир потерял человечность. Ни одной капли воды, ни одного зерна пшеницы, ни одного литра топлива не было допущено к Сектору Газа за последние восемь дней,

– заявил генеральный комиссар Агентства ООН по вопросам помощи и организации работ Филипп Лаццарини.

Число людей ищущих убежища также растет, и господин Лаццарини сказал, что у ООН нет возможности бороться с этой проблемой.

"Каждая история, исходящая из Газы, — о выживании, отчаянии и потерях. Тысячи людей были убиты, включая детей и женщин. Сейчас в Газе даже заканчиваются мешки для трупов", – сказал он.

По его словам, сотни людей в секторе Газа пользуются одним туалетом. Он назвал это "полным позором", ведь "людей лишают достоинства".

В ООН рассказали, что 14 их сотрудников погибли.

По словам Филиппа Лаццарини, если не доставить в Газу гуманитарных работников, то продолжение операции не будет возможным.

В Секторе Газа людей хоронят в братских могилах

В Секторе Газа десятки неузнаваемых людей были похоронены в братских могилах.

Поскольку приходили десятки других мучеников, детей, младенцев, женщин, мужчин, старцев, мы были склонны выполнить нашу законную и моральную обязанность перед этими мучениками, чтобы похоронить их. Мы подготовили братскую могилу в Аварийной могиле, чтобы похоронить тех, кто не идентифицирован,

– сказал Салама Маруф в видео, опубликованном в воскресенье.

В сети публикуют видео с десятками тел, завернутых в белую ткань.

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