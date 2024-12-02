Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность, – МИД об обострении ситуации в Сирии
МИД заявил, что Украина с тревогой следит за обострением войны в Сирии, что может привести к "непредсказуемым последствиям для регионального мира и безопасности".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий МИД. Соответствующее сообщение ведомство разместило на сайте в понедельник, 2 декабря.
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В МИД отреагировали на обострение ситуации в Сирии
В министерстве отметили, что более, чем 13 лет войны в Сирии принесли народу этой страны невероятную боль и страдания. Более полумиллиона сирийцев погибли, миллионы граждан Сирии стали беженцами и вынужденными переселенцами.
В ведомстве отметили, что страдания и проблемы сирийцев стали результатом правления преступного режима Башара Асада, который не только проводил безжалостную политику подавления собственного народа, но и превратил территорию страны в полигон для других преступных режимов – российского и иранского, а также их прокси-сил, в частности группировки "Хезболла".
В МИД отметили, что Украина и ее народ как никто другой знают, что эти режимы несут только смерть, страдания и разрушения.
Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за деградацию ситуации безопасности в Сирии. Ужасные преступления, совершенные режимами Асада, Путина и иранских аятолл против сирийцев поставили под угрозу выживание Сирии как единого независимого государства,
– говорится в комментарии ведомства.
В министерстве подчеркнули, что кремлевский диктатор Владимир Путин и его союзники в Иране и сейчас продолжают прилагать все усилия, чтобы не потерять контроль над марионеточным сирийским режимом, который ассоциируется большинством сирийцев с нечеловеческой жестокостью, тиранией и преступлениями.
"Сирийский народ в его богатом религиозном и этноконфессиональном разнообразии заслуживает достойной жизни в свободной, современной, демократической стране, где нет места политическим репрессиям и тирании, терроризму, религиозному экстремизму и фундаментализму, где царят верховенство права и уважение к правам человека", – отметили там.
Украина убеждена, что путь к стабильной, свободной и демократической Сирии лежит через реализацию положений резолюций Совета Безопасности ООН 2254 и 2118 и общенациональный инклюзивный диалог.