Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар МЗС. Відповідне повідомлення відомство розмістило на сайті в понеділок, 2 грудня.

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В МЗС відреагували на загострення ситуації в Сирії

В міністерстві зазначили, що більше, ніж 13 років війни у Сирії принесли народу цієї країни неймовірний біль та страждання. Більше півмільйона сирійців загинули, мільйони громадян Сирії стали біженцями та вимушеними переселенцями.

У відомстві наголосили, що страждання і негаразди сирійців стали результатом правління злочинного режиму Башара Асада, який не лише проводив безжалісну політику придушення власного народу, але й перетворив територію країни на полігон для інших злочинних режимів – російського та іранського, а також їхніх проксі-сил, зокрема угруповання "Хезболла".

В МЗС зазначили, що Україна та її народ як ніхто інший знають, що ці режими несуть лише смерть, страждання та руйнування.

Саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії. Жахливі злочини, скоєні режимами Асада, Путіна та іранських аятол проти сирійців поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави,

– ідеться в коментарі відомства.

У міністерстві підкреслили, що кремлівський диктатор Владімір Путін та його союзники в Ірані й зараз продовжують докладати всіх зусиль, аби не втратити контроль над маріонетковим сирійським режимом, який асоціюється більшістю сирійців із нелюдською жорстокістю, тиранією та злочинами.

"Сирійський народ в його багатому релігійному та етноконфесійному розмаїтті заслуговує на гідне життя у вільній, сучасній, демократичній країні, де немає місця політичним репресіям та тиранії, тероризму, релігійному екстремізму та фундаменталізму, де панують верховенство права та повага до прав людини", – наголосили там.

Україна переконана, що шлях до стабільної, вільної і демократичної Сирії лежить через реалізацію положень резолюцій Ради Безпеки ООН 2254 та 2118 і загальнонаціональний інклюзивний діалог.