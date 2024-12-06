Режим Асада в Сирии – "на волоске": в Bloomberg раскрыли, что планирует делать Путин

Ожесточенные бои продолжаются в Сирии. Будущее правление Башара Асада никогда еще не казалось таким хрупким. А главный его союзник – Путин – кажется, не планирует его спасать.

В конце ноября сирийская оппозиция начала неожиданное наступление на силы диктатора Башара Асада. Повстанцы стремительно продвигаются. Они захватили огромное Алеппо, Хаму, а теперь находятся всего в нескольких километрах от Хомса, последнего крупного города на пути на юг к столице Дамаск, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Путин бросил Асада на произвол судьбы

В этих условиях Башар Асад катастрофически нуждается в помощи своих стратегических союзников – Ирана и России.

Однако в Кремле, кажется, не спешат выручать своего сирийского союзника. По мнению эксперта из Вашингтонского Института Ближнего Востока Чарльза Листера, сейчас "Россия, похоже, не в состоянии – или, возможно, даже не желает – спасать Асада".

Реакция Путина, который 9 лет назад сумел переломить ход гражданской войны в Сирии в пользу Асада, на этот раз была приглушенной.

Москва использовала военные самолёты для ударов по позициям повстанцев во время их наступления. В то же время из Кремля не прозвучало четкого заявления о поддержке Асада или развертывании сил.

По словам человека, приближенного к Кремлю, Россия не имеет плана спасения Асада и не видит его появления.

Сейчас бои продолжаются за Хомс. Захват этого города повстанцами может закрыть сухопутный путь между правительством Асада и средиземноморскими опорными пунктами его секты алавитов, где также расположена российская военно-морская база. Это еще больше подорвало бы его шансы удержать власть.