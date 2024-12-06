Наприкінці листопада сирійська опозиція розпочала несподіваний наступ на сили диктатора Башара Асада. Повстанці стрімко просуваються. Вони захопили величезне Алеппо, Хаму, а тепер перебувають лише у кількох кілометрах від Хомса, останнього великого міста на шляху на південь до столиці – Дамаска, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Путіну треба бути готовим до найгіршого: Ердоган все більше віддаляється від Росії

Путін покинув Асада напризволяще

За цих умовах Башар Асад катастрофічно потребує допомоги своїх стратегічних союзників – Ірану і Росії.

Однак у Кремлі, здається, не поспішають виручати свого сирійського союзника. На думку експерта з Вашингтонського Інституту Близького Сходу Чарльза Лістера, наразі "Росія, схоже, не в змозі – або, можливо, навіть не бажає – рятувати Асада".

Реакція Путіна, який 9 років тому зумів переломити хід громадянської війни в Сирії на користь Асада, цього разу була приглушеною.

Москва використовувала військові літаки для ударів по позиціях повстанців під час їх наступу. Водночас з Кремля не пролунало чіткої заяви про підтримку Асада чи розгортання сил.

За словами людини, наближеної до Кремля, Росія не має плану порятунку Асада і не бачить його появи.

Наразі бої тривають за Хомс. Захоплення цього міста повстанцями може закрити сухопутний шлях між урядом Асада та середземноморськими опорними пунктами його секти алавітів, де також розташована російська військово-морська база. Це ще більше підірвало б його шанси утримати владу.