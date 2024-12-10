СМИ говорят, что Израиль продвигается в Сирии: ЦАХАЛ это отрицает

Израильские войска заняли стратегические объекты в Сирии после захвата Дамаска повстанцами. Израиль не пересекал границу Сирии после 1974 года.

Через несколько часов после того, как сирийские повстанцы взяли под контроль Дамаск, израильские силы пересекли границу Сирии впервые с 1974 года, заняв несколько ключевых объектов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Что делают силы Израиля в Сирии

Израильские официальные лица заявляют, что их операция в Сирии носит оборонительный характер и направлена на предотвращение использования заброшенных сирийских баз террористами или враждебными группировками.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что операция является временной. В то же время ряд арабских государств осудил действия Израиля, назвав их незаконной оккупацией. Лига арабских государств и Египет предупредили о риске эскалации и призвали международное сообщество к немедленному вмешательству.

СМИ сообщали, что израильская армия пошла в сторону Дамаска, однако в ЦАХАЛ отрицают это, сообщает Reuters.

Силы ЦАХАЛ не продвигаются в сторону Дамаска. Это не то, что мы делаем или преследуем каким-то образом. Мы не вовлечены в то, что происходит внутри Сирии, мы не являемся стороной в этом конфликте, и у нас нет никаких интересов, кроме защиты наших границ и безопасности наших граждан,

– сказал израильский военный представитель Надав Шошани на брифинге с журналистами.

Ранее Израиль объявил, что займет буферную зону в Сирии, чтобы обезопасить своих граждан и территорию.