Фронт, открытия которого не ждал Путин: в Сирии повстанцы смогли войти в Алеппо

Уже несколько дней в сети обсуждают ситуацию в Сирии. Там довольно неожиданно началось серьезное наступление на позиции диктатора Башара Асада, которого поддерживает Россия. 24 Канал собрал детали относительно того, что происходит на Ближнем Востоке.

Другой новостью из региона является соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой". Стороны договорились о перемирии на два месяца, впрочем, уже вскоре обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

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Что происходит в Сирии сейчас

Наступление сирийской оппозиции началось 27 ноября. Правительство Башара Асада утверждает, что атака действительно большая, но ожидаемо обвиняет в ней "террористов". Последние имеют тяжелое вооружение и беспилотники и уже захватили ряд сел.

Военные Асада "укрепляют все места вдоль различных фронтов битвы".

Повстанцы же говорят, что вошли в некоторые районы Алеппо. Ранее они якобы захватили Военно-научный исследовательский центр на окраине города. Стороны обмениваются обвинениями относительно удара по студенческому общежитию при университете Алеппо, где погибло четыре человека.

Показываем Алеппо на карте:

28 числа погибли 15 мирных жителей и 36 были ранены. Это произошло в результате авиаударов и обстрелов по контролируемым повстанцами районам в Алеппо и сельской местности Идлиб. Бомбили не только сирийцы, но и россияне. Всего во время боев с обеих сторон могли погибнуть 180 человек, в том числе несколько российских спецназовцев.

Повстанцы едут в бой: смотрите видео

Почему захват Алеппо важен

Если сообщения о захвате западных районов Алеппо повстанцами правдивы, то это значительное изменение ситуации. Ведь город с 2016 года был под контролем Асада: диктатор вернул его себе благодаря жестоким бомбардировкам российской авиации. С 2012 до 2016 год Алеппо был в руках повстанцев.

Серо-зеленый и синий – возможное продвижение повстанцев / Levant24

Судя по карте, продвижение повстанцев перерезало трассу М5. Именно она соединяет Алеппо (второй по величине город Сирии) с Дамаском – столицей страны.

Есть сообщения о том, что правительственные войска убегают с позиций, а само Алеппо не было готово к длительной обороне. Среди трофеев повстанцев называют 31 танк, 20 БМП и 3 самоходные гаубицы.

А ещё могли захватить большой склад российского оружия.

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Как события в Сирии влияют на мировую политику и чем угрожают Москве

Башар Асад правит Сирией с 2000 года. Война в этой стране идет с далекого 2011 года. Тогда, во время Арабской весны, Асад подавил восстание против своего режима и началась гражданская война. В 2020 году было подписано соглашение о прекращении огня, поэтому с тех пор столкновения были разве что локальными. К слову, соглашение заключили Турция и Россия.

Ключевые союзники Сирии – Иран и Россия. Москва вмешалась в войну 2015 года. Теперь Песков призвал Асада "быстро навести порядок и восстановить конституционный строй". В свою очередь Тегеран пообещал и в дальнейшем поддерживать Сирию, а в ситуации обвинил США и Израиль.

Что касается ситуации вокруг Алеппо, то это покушение на суверенитет Сирии, и мы выступаем за то, чтобы сирийские власти как можно быстрее навели порядок на территории и восстановили конституционный порядок,

– заявил Песков.

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Обеспокоенность России можно понять, ведь она имеет в Сирии доступ к порту Тартус, авиабазе Хмеймим и, вероятно, держит в стране разведывательные базы. И, конечно, экспортирует туда оружие.

Говорят даже, что Асад срочно вылетел в Москву на переговоры с Путиным. Но Песков отделался традиционной отмазкой "Мне нечего сказать об этом".