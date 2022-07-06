Остались только руины: жуткие кадры уничтоженного высшего учебного заведения в Харькове

Ночью, 6 июля, оккупанты нанесли по Харькову, как минимум, 4 ракетных удара. Российская ракета уничтожила одно из лучших украинских высших учебных заведений.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также отметила, что это было прямое попадание, не исключено, что была прямая наводка с координатами.

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Последствия этого ракетного удара очень страшные. Учебный корпус полностью разрушен.

Разрушенное харьковское высшее учебное заведение / Фото Анны Черненко, 24 канал

Ректор университета рассказал, что снаряд уничтожил более 50% учебного заведения. Оккупанты уничтожили фойе центрального корпуса, несколько крупных лекционных аудиторий, научную библиотеку и музей университета,

– рассказывает Анна Черненко.

"Под завалами также оказался памятник Сковороде на центральной площади, где проходили все торжества. Правоохранители еще обыскивают завалы в поисках снаряда или его остатков", – добавляет корреспондент из Харькова.



Это учебное заведение входит в топ-5 университетов Украины/ Фото Анны Черненко, 24 канал

Важно добавить, что на одном из этажей был мемориальный зал памяти погибших воинов АТО. Университет очень патриотичный, а в этом зале чествовали павших воинов за нашу независимость, говорит журналистка.

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Российские оккупанты изменили тактику обстрелов

В Харьковской ОВА отметили, что оккупанты в течение 5 дней обстреливают Харьков на рассвете. Огонь открывают около 4 утра, хотя до этого обстрелы были около 23:00. Россияне совершенно сознательно бьют по гражданским объектам. Такую тактику используют, чтобы запугать людей.

Заместитель главы ОВА Роман Семенуха сообщил, что 4 июля россияне двумя ракетами атаковали здание гимназии. К счастью, там никого не было, потому обошлось без жертв и раненых.

3 июля оккупанты обстреляли частное домовладение в Новобаварском районе Харькова. В доме поблизости вылетели окна. Есть пострадавшая – 54-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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