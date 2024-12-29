Продвижение россиян к Кураховской ТЭС, авиакатастрофа в Южной Корее: хронология 1040 дня войны

Почти три года продолжается сопротивление Украины российской агрессии. Враг продолжает попытки оккупировать новые территории нашего государства. Города подвергаются постоянным ракетным и дроновым ударам.

О главных событиях дня по состоянию на 29 декабря, ситуацию на фронте, украинской политической и международной арене, рассказывает 24 Канал.

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