Продвижение россиян к Кураховской ТЭС, авиакатастрофа в Южной Корее: хронология 1040 дня войны

29 декабря 2024, 06:13
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Автор: Анастасия Колесникова

Почти три года продолжается сопротивление Украины российской агрессии. Враг продолжает попытки оккупировать новые территории нашего государства. Города подвергаются постоянным ракетным и дроновым ударам.

О главных событиях дня по состоянию на 29 декабря, ситуацию на фронте, украинской политической и международной арене, рассказывает 24 Канал.

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06:10, 29 декабря

В Южной Корее крушение потерпел пассажирский самолет:

В Южной Корее разбился самолет авиакомпании Jeju Air во время посадки в аэропорту Муан.

На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа, спасательная операция продолжается.

Выжить удалось только двум людям.

06:09, 29 декабря

Какие изменения произошли на фронте: обзор от Института изучения войны

По данным ISW, ВСУ отбили позиции в центральной и северной части Торецка, а российские силы продвинулись на запад от города. Российские войска также имеют продвижение к восточной окраине Кураховской ТЭС, вблизи Кременной и Северска.