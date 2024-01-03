Обстрел Харькова и "хлопок" в России и Крыму: хронология 679 дня полномасштабной войны
Почти второй год украинские защитники отражают российскую агрессию. Враг продолжает терроризировать гражданское население.
Великая война длится уже 679 дней. О главных событиях этого дня на фронте, международной сцене и дипломатической сфере – читайте в тексте 24 Канала.
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За минувшие сутки противник совершил 121 обстрел территории области, выпустив 552 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинские учреждения, админздания, учебные заведения, библиотеку и станцию в Херсонском районе, а также завод в Бериславском районе. Из-за российской агрессии один человек получил ранения. Силы обороны юга Украины уничтожили в Херсонской области контрбатарейную РЛС "Ястреб-АВ", которая стоит 250 миллионов долларов. 1 января во время визита в военный госпиталь Путин заявил, что "Украина России не враг", а это война России и Запада. Также он сказал, что якобы США и ЕС уже готовы к переговорам. Такая риторика означает, что Путин пытается нивелировать Украину как субъектного игрока, заставить Запад договариваться за ее спиной, а также скрыть свои намерения относительно экспансии Украины. Согласие Запада вести переговоры об Украине без Украины означает, что он признает право России навязывать свою волю странам, которые она считает сферой своего влияния, считают аналитики. За последние сутки произошло 57 боевых столкновений. На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Юго-восточнее Новобахмутовки наши защитники улучшили тактическое положение. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий. За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 пункта управления, артиллерийскую систему, радиолокационную систему и состав горюче-смазочных материалов противника. В ночь на 3 января взрывы раздавались и во временно оккупированном Севастополе. Оккупационные власти сообщали о якобы сбитии ракеты над городом. Утром оккупанты также анонсировали, что автотранспорт Крымским мостом временно перекрыт. Около шести часов его возобновили. В ночь на 3 января, а также утром в Белгороде были слышны взрывы. Местные власти заявляли о работе ПВО, о якобы сбитии нескольких воздушных целей. В 6 утра губернатор области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься к укрытиям. В ночь на 3 января российские оккупанты обстреляли Харьков баллистикой, ударив по гражданской инфраструктуре. Известно, что враг ракетой попал в здание одной из школ Основенского района. Часть двухэтажного здания обрушилась. На городе взрыва – воронка диаметром около десяти метров, наполненная водой. В не менее трех домах, расположенных рядом, выбиты окна.
оккупанты не прекращают обстреливать Херсонщину
Силы обороны уничтожили дорогостоящую враждебную РЛС
Потери врага по состоянию на 3 января
В ISW проанализировали заявление Путина о том, что Запад – это враг.
На Запорожье Силы обороны продвинулись вперед возле Вербового
На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника неподалеку от Роботино Запорожской области. В районе Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции.
В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Оккупанты еще раз перекрывали Крымский мост
В русском Белгороде не умолкали взрывы до утра
Россияне попали ракетой в школу в Харькове
За минувшие сутки противник совершил 121 обстрел территории области, выпустив 552 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинские учреждения, админздания, учебные заведения, библиотеку и станцию в Херсонском районе, а также завод в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии один человек получил ранения.
Силы обороны юга Украины уничтожили в Херсонской области контрбатарейную РЛС "Ястреб-АВ", которая стоит 250 миллионов долларов.
1 января во время визита в военный госпиталь Путин заявил, что "Украина России не враг", а это война России и Запада. Также он сказал, что якобы США и ЕС уже готовы к переговорам.
Такая риторика означает, что Путин пытается нивелировать Украину как субъектного игрока, заставить Запад договариваться за ее спиной, а также скрыть свои намерения относительно экспансии Украины.
Согласие Запада вести переговоры об Украине без Украины означает, что он признает право России навязывать свою волю странам, которые она считает сферой своего влияния, считают аналитики.
За последние сутки произошло 57 боевых столкновений.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Юго-восточнее Новобахмутовки наши защитники улучшили тактическое положение.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 пункта управления, артиллерийскую систему, радиолокационную систему и состав горюче-смазочных материалов противника.
В ночь на 3 января взрывы раздавались и во временно оккупированном Севастополе. Оккупационные власти сообщали о якобы сбитии ракеты над городом.
Утром оккупанты также анонсировали, что автотранспорт Крымским мостом временно перекрыт. Около шести часов его возобновили.
В ночь на 3 января, а также утром в Белгороде были слышны взрывы. Местные власти заявляли о работе ПВО, о якобы сбитии нескольких воздушных целей.
В 6 утра губернатор области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься к укрытиям.
В ночь на 3 января российские оккупанты обстреляли Харьков баллистикой, ударив по гражданской инфраструктуре.
Известно, что враг ракетой попал в здание одной из школ Основенского района.
Часть двухэтажного здания обрушилась. На городе взрыва – воронка диаметром около десяти метров, наполненная водой. В не менее трех домах, расположенных рядом, выбиты окна.