Обстрел Харькова и "хлопок" в России и Крыму: хронология 679 дня полномасштабной войны

Почти второй год украинские защитники отражают российскую агрессию. Враг продолжает терроризировать гражданское население.

Великая война длится уже 679 дней. О главных событиях этого дня на фронте, международной сцене и дипломатической сфере – читайте в тексте 24 Канала.

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