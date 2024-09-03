Очередная атака "Шахедами", взрывы на Киевщине и Николаеве: хронология 923 дня войны

Российские захватчики не оставляют террора мирного населения и дальше пытаются продвинуться вглубь Украины. Силы обороны продолжают давать отпор врагу, нанося ему потери.

О главных новостях 3 сентября, борьбе украинцев против российских захватчиков, ситуацию на фронте и новые военные преступления оккупантов – сообщает 24 Канал.

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