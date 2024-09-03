Очередная атака "Шахедами", взрывы на Киевщине и Николаеве: хронология 923 дня войны
Российские захватчики не оставляют террора мирного населения и дальше пытаются продвинуться вглубь Украины. Силы обороны продолжают давать отпор врагу, нанося ему потери.
О главных новостях 3 сентября, борьбе украинцев против российских захватчиков, ситуацию на фронте и новые военные преступления оккупантов – сообщает 24 Канал.
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Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Иран может начать поставлять баллистические ракеты России. Аналитики ISW проанализировали, что использование баллистических ракет Ababil или Fateh-360, скорее всего, позволит российским войскам наносить удары по украинским целям в ближнем тылу, сохраняя при этом российские запасы ракет отечественного производства, таких как "Искандеры", для украинских целей в глубоком тылу. В российской Твери местные жалуются на атаку дронов. Как пишут росСМИ, беспилотники пытались атаковать аэродром в городе. Известно, что в городе раздавались взрывы и выстрелы – оккупанты пытались сбить БпЛА. Однако, удалось ли это им – станет известно позже. Россия в очередной раз атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ночь на 3 сентября оккупанты запустили ударные БПЛА. По состоянию на сейчас вражеские беспилотники наблюдаются в Полтавской и Киевской областях. Направление движения постоянно меняется. В Киевской и Черниговской областях прогремели взрывы во время атаки "Шахедами". На Киевщине пока не фиксировали разрушения, а в окрестностях Чернигова вспыхнул пожар. В Николаеве прогремел мощный взрыв. Вероятно, враг атаковал город баллистическим вооружением. В Николаеве был слышен взрыв. Подробности позже,
В ISW объяснили, какую пользу получит Россия от баллистических ракет Ирана
В Твери жалуются на атаку на аэродром
Россия в очередной раз атакует "Шахедами"
– сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Иран может начать поставлять баллистические ракеты России.
Аналитики ISW проанализировали, что использование баллистических ракет Ababil или Fateh-360, скорее всего, позволит российским войскам наносить удары по украинским целям в ближнем тылу, сохраняя при этом российские запасы ракет отечественного производства, таких как "Искандеры", для украинских целей в глубоком тылу.
В российской Твери местные жалуются на атаку дронов. Как пишут росСМИ, беспилотники пытались атаковать аэродром в городе.
Известно, что в городе раздавались взрывы и выстрелы – оккупанты пытались сбить БпЛА. Однако, удалось ли это им – станет известно позже.
Россия в очередной раз атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ночь на 3 сентября оккупанты запустили ударные БПЛА.
По состоянию на сейчас вражеские беспилотники наблюдаются в Полтавской и Киевской областях. Направление движения постоянно меняется.
В Киевской и Черниговской областях прогремели взрывы во время атаки "Шахедами". На Киевщине пока не фиксировали разрушения, а в окрестностях Чернигова вспыхнул пожар.
В Николаеве прогремел мощный взрыв. Вероятно, враг атаковал город баллистическим вооружением.
В Николаеве был слышен взрыв. Подробности позже,