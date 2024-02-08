Прилеты в Николаеве, атака "Шахедами" по Одессе: хронология 715 дня войны

Враги не оставляют попыток захватить Украину, однако ВСУ мощно противостоят врагу. Так, наши военные стоят за каждый украинский населенный пункт.

Какова ситуация на поле боя, что происходит в дипломатии и с военной помощью Украине – читайте в тексте 24 Канала.

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