Прилеты в Николаеве, атака "Шахедами" по Одессе: хронология 715 дня войны
Враги не оставляют попыток захватить Украину, однако ВСУ мощно противостоят врагу. Так, наши военные стоят за каждый украинский населенный пункт.
Какова ситуация на поле боя, что происходит в дипломатии и с военной помощью Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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Россияне запустили по Одессе дроны-камикадзе типа "Шахед". В области работала ПВО, а потом услышали сильные взрывы. К сожалению, враг в Одессе повредил гражданскую инфраструктуру. Глава ОВА Олег Кипер написал, что в результате ночной дроновой атаки люди уцелели. По его словам, враги: Пожаров не зафиксировано. Все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян. Подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству вражеских целей, В Николаеве прогремели взрывы. Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что власть уже знает, где были прилеты. Кроме того, вспыхнул пожар в частном секторе. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди не пострадали.
Одессу атаковали "Шахедами"
– заявил глава области.
В Николаеве были прилеты
Россияне запустили по Одессе дроны-камикадзе типа "Шахед". В области работала ПВО, а потом услышали сильные взрывы.
К сожалению, враг в Одессе повредил гражданскую инфраструктуру. Глава ОВА Олег Кипер написал, что в результате ночной дроновой атаки люди уцелели. По его словам, враги:
Пожаров не зафиксировано. Все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян. Подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству вражеских целей,
В Николаеве прогремели взрывы. Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что власть уже знает, где были прилеты. Кроме того, вспыхнул пожар в частном секторе.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди не пострадали.