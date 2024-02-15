Атака по Львову, Киеву и другим городам, Третья штурмовая в Авдеевке: хронология 722 дня войны
Россия не прекращает обстреливать мирные украинские города, не имея побед на фронте. Ведь наши военные мощно сдерживают оккупантов по всей линии фронта.
Какая ситуация на фронте, в дипломатии, какие страны оказывают помощь Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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Об этом заявил Йенс Столтенберг на заседании Совета Украина – НАТО. Также для ВСУ создадут совместный аналитический, тренировочный и образовательный центр в польском городе Быдгощ. Речь о гусеничных бронемашинах M113, две из них переоборудовали под машины скорой помощи. Также наше государство получит такую технику: Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, Минских соглашений. Как выяснилось, нас и здесь водили за нос. Единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не начали наших активных действий раньше, считая, что мы имеем дело с порядочными людьми, Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористическим режимом. Однако какой-то значительной активности по ту сторону границы мы не наблюдаем, Я с гордостью сообщаю, что Великобритания и Латвия совместно возглавят международную коалицию по созданию жизненно важного потенциала Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов, Она позволит иначе посмотреть на те тактические и тактически-оперативные действия, которые нужны нам по линии фронта по сухопутной части. Ведь мы не можем засесть в оборону, Зеленский встретится с Макроном в Париже. Подстанция полностью уничтожена. Офисные помещения, которые питались от нее, сейчас получают электроэнергию от генераторов, Украинские перевозчики начали мирную акцию протеста на польско-украинской границе. Это ответ украинской стороны на блокаду, которые устроили поляки. Акция началась возле международного пункта пропуска "Ягодын – Дорохуск". Как сообщает Суспильное, на границу колонной приехали грузовики и легковые авто. Основной лозунг протеста украинских водителей грузовиков "Свободное движение – победа обеих сторон". Водители на фуры прикрепили надписи на украинском, польском и английском языках. В ночь на 15 февраля в Курскую область в очередной раз посетил "хлопок". Стало известно, что два беспилотника ГУР поразили нефтебазу "Полевая". Соответствующую информацию подтвердили источники 24 канала. Беспилотники Главного управления разведки успешно поразили нефтебазу в поселке Полевая Курского района. На объекте вспыхнул мощный пожар. В разведке рассказали, что объект атаковали два БПЛА украинского производства. Враг использовал эту нефтебазу для нужд оккупационной армии. По предварительным данным, российские оккупанты потеряли два резервуара с топливом. В первом хранилось 1000 кубометров топлива, во втором было 400 кубометров. Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в Северном Чарльстоне заявил, что Джозеф Байден якобы хочет "отдать" Украину российскому диктатору Владимиру Путину, а сам он будто бы хочет помочь нашему государству. Также он сказал, что при каденции Байдена Путин "получит все, что он хочет, включая Украину". Еще Трамп заявил, что он якобы больше сделает для защиты Украины, чем Байден. Служба безопасности Украины передала коллаборантам во временно оккупированный Энергодар "взрывную валентинку" 14 февраля. Дрон напомнил предателям, что сотрудничество с оккупантами может стоить им жизни. Об этом 15 февраля сообщили источники 24 Канала. Когда коллаборанты собрались в горсовете, чтобы обсудить вопросы "бюджета" и подготовку к "выборам" на временно оккупированных территориях, туда пришел ударный дрон СБУ. Поэтому, "совещание" предателей закончилось безрезультатно. Полиция ликвидировала преступную группировку, которая могла обмануть людей более чем на 45 миллионов гривен. Они брали деньги за дроны, но их волонтеры не передавали. Из-за преступной схемы ВСУ не получили 600 дронов разного типа, за которые уже заплатили волонтеры. Пресс-служба Третьей штурмовой бригады сообщила, что бойцы уже нанесли двум бригадам агрессора критического поражения в районе Авдеевки. Силы агрессора на отрезке составляют ориентировочно 7 бригад. Андрей Билецкий рассказал, что наши военные вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник. За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже, после подтверждения необходимых данных, Представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий сообщил, что российские оккупанты потеряли 208 человек в районе Авдеевки только с вечера 14 февраля до утра 15. Это соотношение 20 к 1, по сравнению с другими направлениями. На Авдеевском направлении ситуация остается очень напряженной, но контролируемой. Это еще одно красноречивое свидетельство того, насколько ожесточенной является ситуация для врага именно на этом участке, В результате атаки россиян по Львову повреждены существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения. В частности, трансформаторная подстанция. Без света объект инфраструктуры. Также в результате обстрела разрушено электрооборудование, поэтому без света остались потребители. По состоянию на 11 часов 15 февраля продолжаются восстановительные работы. Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что Германия продолжает формировать бригаду, которая должна защитить восточный фланг НАТО от потенциальной агрессии. Она может быть готова к бою до 2027 года и будет базироваться в Литве. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в акватории Черного моря. По ее словам, 4 из 8 ракет типа "Калибр" применили оккупанты во время утренней массированной атаки по Украине. Поэтому у россиян еще остаются 4 единицы оружия, которые они потенциально могут применить по Украине. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что количество раненых во время атаки по Запорожью возросло до шести человек. Из них четверо находятся в больнице. В городе по меньшей мере в 4 домах от взрывной волны повылетали окна, в одном из зданий повреждена крыша. Для ликвидации последствий атаки властям понадобится несколько дней. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что Россия атаковала Львов двумя ракетами типа "Калибр". Одна из них влетела в небольшую электрическую подстанцию в одном из жилых кварталов. По состоянию на 8:54 там до сих пор есть пожар. На месте работают спасатели. В Третьей штурмовой бригаде подтвердили информацию, что их срочно передислоцировали в район Авдеевки. Начальник службы связей с общественностью 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач рассказывал перед этим, что впервые за почти два года вывела из Авдеевки некоторые подразделения 110 отдельной механизированной бригады для отдыха и ротации. Вместо них туда пришло подкрепление. Источники 24 Канала сообщили, что за ночной атакой на нефтебазу в ночь на 15 февраля в Курской области стоит Главное управление разведки. В частности, на нефтебазе "Полевая" вспыхнул масштабный пожар. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что утром 15 февраля ПВО сбила над областью две ракеты. Это случилось в Никопольском и Новомосковском районах. Есть и "прилеты" в Днепровском районе. Поврежден объект инфраструктуры, По его словам, люди целы. Оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования, морского базирования, баллистическими ракетами, зенитными управляемыми ракетами, управляемыми авиационными ракетами. В общем враги выпустили 26 ракет различных типов: Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 ракет различных типов: Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что оккупанты на рассвете атаковали регион. К счастью, украинские военные сбили вражескую цель на территории области. В результате падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек. Благодаря оперативной работе наших спасателей пожар ликвидирован, Там заверили, что обошлось без жертв и значительных разрушений. Андрей Садовый рассказал, что во Львове есть попадания. По городу летело более 10 ракет. По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Науковой взрывной волной выбило окна, Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что окна выбило в 16 жилых домах на Науковой. Там повреждены машины, которые были припаркованы рядом. К сожалению, трое раненых. У мужчины и женщины резаные раны, еще один мужчина госпитализирован с гематомой надбровной области. Россия ночью атаковала Полтавскую области. В ОВА сообщили, что оккупанты попали по складскому помещению в Миргородском районе. На 10 квадратах вспыхнул пожар, который ликвидировали. Жертв и раненых нет. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что все ракеты, которые летели на Киев уничтожила наша ПВО. К счастью, в столице Украины нет жертв и разрушений. В Запорожье оккупанты атаковали объект инфраструктуры. Там четверо раненых людей. Кроме того, взрывная волна выбила окна и повредила кровли многоквартирных домов, учебного заведения, помещения объекта торговли. Во время атаки россиян по меньшей мере по два взрыва прогремели в Днепре и Запорожье. Их было слышно ориентировочно с 6:15 по 6:28 15 февраля 2024 года. Кроме того, громко было на Западе Украины: Оккупанты запустили часть ракет в Киевскую область. Там работает противовоздушная оборона. Сообщали о взрывах в Киеве. Российские оккупанты запустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95, о взлете которых сообщали ориентировочно в 01:49, ракеты типа Х-101/555/55. Пройдите в укрытие гражданской защиты или соблюдайте правило двух стен. Враги обстреляли Чугуев Харьковской области. Оккупанты попали в район жилой застройки. К сожалению, погибла женщина.
НАТО предоставит Украине миллион дронов
Испания передаст Украине партию бронемашин и другое оборудование
Путин в очередной раз заявил, что не начинал войну против Украины
– цинично сказал он.
Беларусь ввела режим контртеррористической операции на границе с Украиной
– пояснил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Британия вместе с Латвией возглавит коалицию дронов
– сказал министр обороны Соединенного Королевства Грант Шеппс.
У Зеленского сказали, чего ожидают от замены военного руководства
– объяснил Михаил Подоляк.
Украина подпишет соглашение по безопасности с Францией в пятницу 16 февраля
В результате утреннего удара во Львове уничтожена подстанция
– рассказал глава ОВА Козицкий.
Украинские перевозчики начали протест на границе с Польшей
Два дрона ГУР поразили нефтебазу оккупантов под Курском
Трамп заявил, что Байден хочет "подарить" Украину Путину
СБУ передала "взрывную валентинку" коллаборантам в Энергодара
Полиция ликвидировала преступную схему исчезновения сотни дронов
Третья штурмовая бригада в районе Авдеевки нанесла 2 бригадам врага критическое поражение
– отметили в 3 ОШБр.
Потери врага в районе Авдеевки 20 к 1
– отметил Лиховой.
Во Львове из-за обстрела повреждены объекты облэнерго
Когда немецкая бригада для защиты восточного фланга НАТО будет готова к бою
Сколько "Калибров" угрожают Украине
Количество раненых в Запорожье возросло
Во Львове горит электрическая подстанция
Третью штурмовую передислоцировали в район Авдеевки
За взрывами на нефтебазе в Курской области стоит ГУР
Есть прилет на Днепропетровщине
– заявил глава ОВА.
Россия запустила по Украине 26 ракет различных типов
Россия на рассвете атаковала Ивано-Франковскую область
– заявили в ОВА.
Во Львове есть попадания и 3 раненых
– рассказал Андрей Садовый.
Враг атаковал Полтавщину
Все ракеты, летевшие на Киев, уничтожили
Последствия атаки на Запорожье
Взрывы в Запорожье, Днепре и на Западе Украины
На Киевщине работает ППО
Россияне запустили ракеты по Украине
Россия атаковала Чугуев
Об этом заявил Йенс Столтенберг на заседании Совета Украина – НАТО. Также для ВСУ создадут совместный аналитический, тренировочный и образовательный центр в польском городе Быдгощ.
Речь о гусеничных бронемашинах M113, две из них переоборудовали под машины скорой помощи. Также наше государство получит такую технику:
Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, Минских соглашений. Как выяснилось, нас и здесь водили за нос. Единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не начали наших активных действий раньше, считая, что мы имеем дело с порядочными людьми,
Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористическим режимом. Однако какой-то значительной активности по ту сторону границы мы не наблюдаем,
Я с гордостью сообщаю, что Великобритания и Латвия совместно возглавят международную коалицию по созданию жизненно важного потенциала Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов,
Она позволит иначе посмотреть на те тактические и тактически-оперативные действия, которые нужны нам по линии фронта по сухопутной части. Ведь мы не можем засесть в оборону,
Зеленский встретится с Макроном в Париже.
Подстанция полностью уничтожена. Офисные помещения, которые питались от нее, сейчас получают электроэнергию от генераторов,
Украинские перевозчики начали мирную акцию протеста на польско-украинской границе. Это ответ украинской стороны на блокаду, которые устроили поляки. Акция началась возле международного пункта пропуска "Ягодын – Дорохуск". Как сообщает Суспильное, на границу колонной приехали грузовики и легковые авто.
Основной лозунг протеста украинских водителей грузовиков "Свободное движение – победа обеих сторон". Водители на фуры прикрепили надписи на украинском, польском и английском языках.
В ночь на 15 февраля в Курскую область в очередной раз посетил "хлопок". Стало известно, что два беспилотника ГУР поразили нефтебазу "Полевая". Соответствующую информацию подтвердили источники 24 канала.
Беспилотники Главного управления разведки успешно поразили нефтебазу в поселке Полевая Курского района. На объекте вспыхнул мощный пожар. В разведке рассказали, что объект атаковали два БПЛА украинского производства. Враг использовал эту нефтебазу для нужд оккупационной армии.
По предварительным данным, российские оккупанты потеряли два резервуара с топливом. В первом хранилось 1000 кубометров топлива, во втором было 400 кубометров.
Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в Северном Чарльстоне заявил, что Джозеф Байден якобы хочет "отдать" Украину российскому диктатору Владимиру Путину, а сам он будто бы хочет помочь нашему государству. Также он сказал, что при каденции Байдена Путин "получит все, что он хочет, включая Украину". Еще Трамп заявил, что он якобы больше сделает для защиты Украины, чем Байден.
Служба безопасности Украины передала коллаборантам во временно оккупированный Энергодар "взрывную валентинку" 14 февраля. Дрон напомнил предателям, что сотрудничество с оккупантами может стоить им жизни. Об этом 15 февраля сообщили источники 24 Канала.
Когда коллаборанты собрались в горсовете, чтобы обсудить вопросы "бюджета" и подготовку к "выборам" на временно оккупированных территориях, туда пришел ударный дрон СБУ. Поэтому, "совещание" предателей закончилось безрезультатно.
Полиция ликвидировала преступную группировку, которая могла обмануть людей более чем на 45 миллионов гривен. Они брали деньги за дроны, но их волонтеры не передавали.
Из-за преступной схемы ВСУ не получили 600 дронов разного типа, за которые уже заплатили волонтеры.
Пресс-служба Третьей штурмовой бригады сообщила, что бойцы уже нанесли двум бригадам агрессора критического поражения в районе Авдеевки.
Силы агрессора на отрезке составляют ориентировочно 7 бригад. Андрей Билецкий рассказал, что наши военные вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник.
За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже, после подтверждения необходимых данных,
Представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий сообщил, что российские оккупанты потеряли 208 человек в районе Авдеевки только с вечера 14 февраля до утра 15.
Это соотношение 20 к 1, по сравнению с другими направлениями.
На Авдеевском направлении ситуация остается очень напряженной, но контролируемой. Это еще одно красноречивое свидетельство того, насколько ожесточенной является ситуация для врага именно на этом участке,
В результате атаки россиян по Львову повреждены существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения. В частности, трансформаторная подстанция.
Без света объект инфраструктуры. Также в результате обстрела разрушено электрооборудование, поэтому без света остались потребители.
По состоянию на 11 часов 15 февраля продолжаются восстановительные работы.
Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что Германия продолжает формировать бригаду, которая должна защитить восточный фланг НАТО от потенциальной агрессии. Она может быть готова к бою до 2027 года и будет базироваться в Литве.
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в акватории Черного моря. По ее словам, 4 из 8 ракет типа "Калибр" применили оккупанты во время утренней массированной атаки по Украине.
Поэтому у россиян еще остаются 4 единицы оружия, которые они потенциально могут применить по Украине.
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что количество раненых во время атаки по Запорожью возросло до шести человек. Из них четверо находятся в больнице.
В городе по меньшей мере в 4 домах от взрывной волны повылетали окна, в одном из зданий повреждена крыша. Для ликвидации последствий атаки властям понадобится несколько дней.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что Россия атаковала Львов двумя ракетами типа "Калибр". Одна из них влетела в небольшую электрическую подстанцию в одном из жилых кварталов.
По состоянию на 8:54 там до сих пор есть пожар. На месте работают спасатели.
В Третьей штурмовой бригаде подтвердили информацию, что их срочно передислоцировали в район Авдеевки.
Начальник службы связей с общественностью 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач рассказывал перед этим, что впервые за почти два года вывела из Авдеевки некоторые подразделения 110 отдельной механизированной бригады для отдыха и ротации. Вместо них туда пришло подкрепление.
Источники 24 Канала сообщили, что за ночной атакой на нефтебазу в ночь на 15 февраля в Курской области стоит Главное управление разведки.
В частности, на нефтебазе "Полевая" вспыхнул масштабный пожар.
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что утром 15 февраля ПВО сбила над областью две ракеты. Это случилось в Никопольском и Новомосковском районах.
Есть и "прилеты" в Днепровском районе. Поврежден объект инфраструктуры,
По его словам, люди целы.
Оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования, морского базирования, баллистическими ракетами, зенитными управляемыми ракетами, управляемыми авиационными ракетами. В общем враги выпустили 26 ракет различных типов:
Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 ракет различных типов:
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что оккупанты на рассвете атаковали регион.
К счастью, украинские военные сбили вражескую цель на территории области.
В результате падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек. Благодаря оперативной работе наших спасателей пожар ликвидирован,
Там заверили, что обошлось без жертв и значительных разрушений.
Андрей Садовый рассказал, что во Львове есть попадания. По городу летело более 10 ракет.
По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Науковой взрывной волной выбило окна,
Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что окна выбило в 16 жилых домах на Науковой. Там повреждены машины, которые были припаркованы рядом.
К сожалению, трое раненых. У мужчины и женщины резаные раны, еще один мужчина госпитализирован с гематомой надбровной области.
Россия ночью атаковала Полтавскую области. В ОВА сообщили, что оккупанты попали по складскому помещению в Миргородском районе. На 10 квадратах вспыхнул пожар, который ликвидировали. Жертв и раненых нет.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что все ракеты, которые летели на Киев уничтожила наша ПВО.
К счастью, в столице Украины нет жертв и разрушений.
В Запорожье оккупанты атаковали объект инфраструктуры. Там четверо раненых людей.
Кроме того, взрывная волна выбила окна и повредила кровли многоквартирных домов, учебного заведения, помещения объекта торговли.
Во время атаки россиян по меньшей мере по два взрыва прогремели в Днепре и Запорожье. Их было слышно ориентировочно с 6:15 по 6:28 15 февраля 2024 года.
Кроме того, громко было на Западе Украины:
Оккупанты запустили часть ракет в Киевскую область. Там работает противовоздушная оборона. Сообщали о взрывах в Киеве.
Российские оккупанты запустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95, о взлете которых сообщали ориентировочно в 01:49, ракеты типа Х-101/555/55.
Пройдите в укрытие гражданской защиты или соблюдайте правило двух стен.
Враги обстреляли Чугуев Харьковской области. Оккупанты попали в район жилой застройки.
К сожалению, погибла женщина.