Атака по Львову, Киеву и другим городам, Третья штурмовая в Авдеевке: хронология 722 дня войны

Россия не прекращает обстреливать мирные украинские города, не имея побед на фронте. Ведь наши военные мощно сдерживают оккупантов по всей линии фронта.

Какая ситуация на фронте, в дипломатии, какие страны оказывают помощь Украине – читайте в тексте 24 Канала.

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