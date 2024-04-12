Россия атаковала "Шахедами", взрывы в Хмельницкой области и в Кривом Роге: хронология 779 дня войны

12 апреля 2024, 06:25
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Кремль не выводит свои войска из Украины, поэтому ВСУ сдерживают оккупантов. Наши военные стоят за каждый украинский населенный пункт.

Что происходит на фронте, в тылу и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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03:06, 12 апреля

Взрывы в Хмельницкой области

Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что дроны-камикадзе типа "Шахед" летят в сторону Староконстантинова, что в Хмельницкой области.

 

00:47, 12 апреля

Взрывы в Кривом Роге

В Кривом Роге прогремели взрывы. Местные СМИ написали о вероятной работе противовоздушной обороны.

00:23, 12 апреля

Россия выпустила дроны по Украине

Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ предупредили о северо-западном курсе.

Автор: Діана Квасневська