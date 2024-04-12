Россия атаковала "Шахедами", взрывы в Хмельницкой области и в Кривом Роге: хронология 779 дня войны

Кремль не выводит свои войска из Украины, поэтому ВСУ сдерживают оккупантов. Наши военные стоят за каждый украинский населенный пункт.

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