Россия атаковала "Шахедами", взрывы в Хмельницкой области и в Кривом Роге: хронология 779 дня войны
Кремль не выводит свои войска из Украины, поэтому ВСУ сдерживают оккупантов. Наши военные стоят за каждый украинский населенный пункт.
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Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что дроны-камикадзе типа "Шахед" летят в сторону Староконстантинова, что в Хмельницкой области. В Кривом Роге прогремели взрывы. Местные СМИ написали о вероятной работе противовоздушной обороны. Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ предупредили о северо-западном курсе.
Взрывы в Хмельницкой области
Взрывы в Кривом Роге
Россия выпустила дроны по Украине
Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что дроны-камикадзе типа "Шахед" летят в сторону Староконстантинова, что в Хмельницкой области.
В Кривом Роге прогремели взрывы. Местные СМИ написали о вероятной работе противовоздушной обороны.
Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ предупредили о северо-западном курсе.