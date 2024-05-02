Дроны массово атаковали Россию, оккупанты запускают "Шахеды" над ЗАЭС: хронология 799 дня войны

Оккупанты продолжают прибегать к террору и совершать военные преступления. Между тем украинские защитники продолжают держать линию фронта и давать достойный отпор российским захватчикам.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 799 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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8:59 Дроны атаковали энергообъекты в нескольких регионах России.

Последствия атаки БпЛА:

после атаки БпЛА в Орловской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к возникновению проблем с поставками электроэнергии;

в Смоленской области беспилотники были направлены на объект энергетической инфраструктуры в Рославльском районе. Сейчас на месте происшествия работают аварийные и правоохранительные службы, однако последствия еще не известны;

также известно, что проблемы с энергоснабжением наблюдают и в Курской области. Там без света остался один населенный пункт.

Последствия атаки БпЛА в Смоленской области: смотрите видео

08:36 Россияне используют "Шахеды" над ядерными реакторами ЗАЭС. В ГУР нашли видеодоказательства нарушения Россией норм ядерной безопасности. Оккупанты используют территорию захваченной Запорожской атомной электростанции для запусков "Шахедов" и тренировок пилотов fpv-дронов. Траектория полета российских ударных дронов пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону территорий, контролируемых Украиной, в частности, Никопольской и Марганецкой общин, которые регулярно подвергаются атакам врага.

Россияне запускают "Шахеды" над ЗАЭС: смотрите видео

Количество пострадавших в результате российской атаки по Одессе 1 мая увеличилось. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что количество пострадавших увеличилось с 13 до 14 человек. Также он сообщил, что в результате ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты. Ликвидация пожара завершена.Под ударом дронов мог оказаться Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Местные жители рассказали, что слышали 3 взрыва. Первый взрыв над населенным пунктом прогремел в 03:10. Сообщается, что дроны якобы были сбиты на подлете к НПЗ.

06:30 Что произошло на фронте в течение минувших суток. В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки произошло 121 боевое столкновение.

В общем, враг нанес 5 ракетных и 63 авиационный удары, совершил 72 обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли поражение по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава противника.