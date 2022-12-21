Антивоенные протесты в России побили рекорды по задержанию за десять лет
С начала полномасштабного вторжения тысячи россиян выходили на антивоенные протесты. Однако, как и ожидалось, все они оканчивались неудачей.
По информации российских СМИ, более 19 тысяч противников российско-украинской войны отправили в автозаки. Более того, более пяти тысяч – получили административное наказание, пишет 24 канал.
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Статистика задержаний
На протесты против войны тысячи россиян начали выходить с первого дня вторжения в Украину. Уже 24 февраля в 67 российских городах задержали более двух тысяч человек.
27 февраля задержали еще более 2,8 тысяч человек. На протесте 6 марта количество оказавшихся в автозаках возросло до 5,6 тысячи человек. Сопровождались такие протесты насилием со стороны полицейских: как в момент задержания, так и в полицейских отделах.
Еще один всплеск митингов произошел после оглашения мобилизации 21 сентября. В тот же день в 42 городах силовики задержали 1330 человек.
Всего с 24 февраля из-за антивоенных выступлений задержали не менее 19 443 человек. Это рекордная цифра за последние 10 лет.
Кроме того, против митингующих:
- возбудили более 5 тысяч административных дел;
- под уголовным преследованием оказались 378 человек, среди которых 7 несовершеннолетних;
- с начала войны вынесено 50 приговоров.
Примите во внимание! Население России составляет более 143 миллионов человек! Такое множество людей не смогло остановить кровопролитную войну кремлевского диктатора.
Поскольку полномасштабная агрессия продолжается, это значит, что россияне не пытаются улучшить ситуацию. Более того, большое количество российских граждан пропагандируют войну, убийства и насилие украинцев. Однако наши ВСУ делают все возможное, чтобы одолеть этого врага.
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