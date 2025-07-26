Массированная атака на Украину, удар по радиозаводу России и уничтожение Су: хронология 1249 дня
Страна-агрессор Россия в ночь на 26 июля снова атаковала территорию Украины. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуации на фронте и международной арене, главных новостях 26 июля сообщает 24 Канал.
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На город идут новые "Шахеды". Если раньше, например, условно говоря, шли большие группы "мяса", то сейчас это постоянный малый поток "мяса", который просто не прекращается, Они отправляют на позиции Сил обороны пешие малые группы от 1 до 6 человек, используют мотоциклы и багги, что стало уже привычным. А еще россияне были вынуждены возвращаться к применению "брони" – танков и легкобронированной техники. Вражеские операторы дронов очень активны – работают чрезвычайно плотно и непрерывно пробуют наносить поражения. С начала суток на Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего. В 5 локациях бои продолжаются. "Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении обезврежено 182 оккупанта, из которых 123 – безвозвратно. Наши защитники уничтожили боевую бронированную машину, 2 автомобиля, 1 багги, 6 мотоциклов, 2 пушки, 12 беспилотных летательных аппаратов, 2 терминала спутниковой связи, антенну управления БпЛА, 1 склад боеприпасов. Также значительно поврежден 1 автомобиль, 4 мотоцикла, 4 артиллерийские системы и 7 укрытий для личного состава", – перечислили в Генштабе. ВСУ уничтожили ее. Оккупанты планировали захватить Купянск-Узловой и левобережье до 1 декабря прошлого года, но этот план не был реализован. У России больше ракет, но по производству артиллерийских боеприпасов стороны имеют относительный паритет. По производству артиллерийских систем страны НАТО имеют преимущество в 3 раза. Хотя производство танков является слабым местом Европы, Альянс доминирует в небе. В то же время и Россия, и НАТО наращивают свой потенциал. Ведь, например, танковые предприятия США работают не на полную мощность, а ЕС имеет много планов по развитию. В Эсмани на Сумщине двое мужчин подорвались на мине – братья ехали на кладбище поставить памятники родственникам. К сожалению, они погибли. Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене во время визита в США сообщила, что страна планирует поддержку украинской ПВО. По ее словам, Вильнюс готов выделить на это до 30 миллионов евро. Во фракции "Слуга народа" опровергли информацию о сопротивлении закону Зеленского по НАБУ и САП. В партии заявили, что поддержат президентский законопроект, вопреки публикации Financial Times о возможном опасения во фракции. Это может свидетельствовать о возможности нового наступления России. Командир батальона "Егерь" предполагает, что оккупанты готовятся к очередной волне штурмов, которые могут начаться в августе. По оценкам, накопления живой силы займет еще полтора – два месяца, после чего возможна новая волна штурмовых действий, Украина с нуля построила дроновую индустрию, способную производить до 4 миллионов дронов в год. Однако есть определенные проблемы, в частности дисбаланс между объемами производства и государственными закупками. Также есть недостаточный объем государственных контрактов, низкий уровень патентования и научно-исследовательской деятельности и риски безопасности. Кроме того, производство зависит от западного финансирования. Папа Лев впервые встретился с представителем РПЦ. Это может свидетельствовать о попытке наладить отношения между церквями, которые были испорчены из-за вторжения России в Украину. Директор Национального антикоррупционного бюро выразил поддержку президентскому законопроекту, призванном вернуть полноценную независимость антикоррупционным органам Украины. По словам Кривоноса, этот документ полностью возвращает процессуальную автономию НАБУ и САП. Бывший командующий армии США в Европе считает, что на стратегическом уровне Россия оказалась в затруднительном положении. В то же время украинские военные уверены в своих силах, несмотря на сложную ситуацию на передовой. В районе Белогоровки пилоты пограничного подразделения "Феникс" остановили массированную атаку врага. В ночь на 26 июля на аэродроме "Армавир" краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил России Су-27УБ. В результате ночных российских обстрелов поврежден газопровод в Боровской громаде. Остановилось оборудование в результате прилета на газораспределительной станции. Российский ударный беспилотник на востоке Сумщины, курсом на Сумы. В полдень российские войска атаковали с БПЛА жителя Антоновки. В результате сброса взрывчатки с дрона минно-взрывную травму и осколочное ранение голени и спины получил 46-летний мужчина. Его госпитализировали. По данным издания, Украина уже якобы получила от Германии три системы Patriot в рамках новой программы США и НАТО. Продолжаются переговоры о предоставлении четвертой. В Сумах прогремел взрыв. Дроны атаковали Северную Осетию в России, расположенную в более 620 километрах от границ Украины. В оккупированном Севастополе и российском Ставрополе была неспокойная ночь для агрессора. Агенты "Атеш" стали свидетелями атаки беспилотников по военным объектам. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия и Китай могут быть готовы к противостоянию с Западом уже в 2027 году. Эту оценку подтвердили в НАТО и США. Еще одна украинская девушка-подросток, которая провела 3 года в России, наконец-то вернулась домой. Это одно из ключевых предприятий ВПК России, производящее: Повреждены по меньшей мере 2 корпуса завода. В цехах была дорогая импортная техника и производственные линии. В TeaHouse сообщили о попадании непосредственно в место, где размещалось производство и склады. Россия ударила по строительному ТЦ "Эпицентр" в городе Каменское Днепропетровской области. Торговый центр площадью более 11 000 квадратных метров разрушен полностью. Один из российских дронов попал в центр города, – на площадь Независимости. Повреждено здание Сумской ОВА. В Полтавской области группа гражданских перекрыла дорогу служебному автомобилю, где находились мобилизованные мужчины. Части граждан удалось убежать из транспортного средства. Президент заслушал доклад Главнокомандующего Сирского. Особое внимание – Покровскому направлению. Только за минувшие сутки там было 51 жесткое столкновение. Зеленский отметил, что украинские подразделения защищают позиции, и очень ценное каждое уничтожение оккупантов. Продолжаются наши активные действия на Сумщине, и я благодарен каждому подразделению, который постепенно вытесняет российские силы, Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Сумщины. В результате очередного удара часть жителей Сум и Сумского района временно осталась без электроснабжения. На Киевщине зафиксировано движение вражеских ракет. Работают силы ПВО. Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Максиму Казбану. Военный погиб в ДТП 22 июля. Учитывая международную ситуацию, сейчас существует 3 – 4 возможных сценария завершения войны в Украине. Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес. Самым благоприятным из них является активная поддержка Запада, которая позволит Украине оказаться на достаточно сильной позиции. Худший сценарий – полный коллапс Украины из-за потери политической воли и отказ Запада от поддержки. Источники 24 Канала в СБУ подтвердили поражение производственных мощностей Ставропольского радиозавода "Сигнал". Один из ударов – по корпусу №2 (цеху №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование. В частности, там хранились станки на базе числового программного управления. Второе поражение зафиксировано в корпусе №1 радиозавода, где находится цех радиоэлектронных устройств №17. Операторы 9 отдельной бригады беспилотных систем отработали по российским захватчикам на одном из ключевых направлений. Уничтожили значительное количество живой силы и укрепленные позиции противника, сорвав его попытки штурмовать украинские позиции, Премьер Венгрии абсурдно назвал Украину "буферным государством", которое граничит с Россией. Членство Украины в ЕС приведет к переносу войны в самое сердце Европы, и наши семьи не должны сталкиваться с таким риском, Президент США совершит пятидневный визит в Шотландию. Ожидается, что Дональд Трамп обсудит с Урсулой фон дер Ляйен и Киром Стармером вопрос прекращения войны в Украине. В одной из больниц Днепра умерла 21-летняя девушка, которая пострадала из-за ночной массированной атаки России. По уточненным данным, ранений отметили 2 мужчин в возрасте 46 и 33 года. Сейчас они находятся в больнице. Всего в Днепре и районе в результате российского обстрела погибли 3 человека еще 6 – пострадали. В России военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 27 июля ко дню военно-морского флота. Причиной отказа от проведения мероприятия могло стать опасение военного командования, что теперь потери флота в войне станут очевидными. Парад, который должен был бы демонстрировать "силу" России, рискует произвести совсем другое впечатление. На этом фоне очень красноречивыми являются новости о решении списать и отправить на металлолом единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", Аналитики отмечают, что Россия лишь имитирует заинтересованность в переговорах, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя и получить уступки от Украины и Запада. Огнем полностью уничтожен торговый центр "Эпицентр" (территориально Днепровский район области). Сейчас возгорание уже потушили, По данным Воздушных сил противник атаковал 235-ю средствами воздушного нападения (208 БпЛА и 27 ракет различных типов): 208 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, рф, Гвардейское – ВОТ Крыма; 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (из Воронежской, Курской, Ростовской областей, Ейска и ВОТ Крыма; 8 крылатыми ракетами Искандер-К (из Ейска, Воронежской, Ростовской областей); 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (из воздушного пространства Белгородской областей и ВОТ Запорожской области). Основное направление удара – Днепропетровщина. По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника: Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) – на 8 локациях. Российские оккупанты ночью терроризировали Украину. Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку противника. В результате атаки на Шосткинскую общину 3 человека получили ранения. В частности, по данным Григорова, 2 женщины и мужчина с ожогами и осколочными ранениями госпитализированы. С полуночи и до раннего утра россияне били по Шосткинской общине беспилотниками, управляемыми авиабомбами и нанесли ракетный удар, По его словам, в результате комбинированного удара известно о возгорании 4 частных домов. Также повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что во время переговоров России и Украины в Стамбуле была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. По словам Фидана, на встрече стороны также обсуждали, при каких условиях могут встретиться президенты стран. Игорь Терехов сообщил, что более 20 вражеских ударов за почти три ночных часа – 4 управляемые авиабомбы, 2 баллистические ракеты и потом уже 15 "Шахедов" атаковали город. Повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактную сеть. По состоянию на утро - продолжается ликвидация 7 пожаров в Киевском районе. Пострадало 5 человек, среди них – трое спасателей. Предположительно, дроны утром атаковали местный радиозавод "Сигнал" в Ставрополе. Это одно из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса на юге России. Глава ОВА отметил, что во время ночной атаки россияне направили на область 9 "Шахедов". В Запорожском районе произошло несколько пожаров. Спасатели огонь уже укротили. Изуродовано нежилое сооружение. В Пологовском районе поврежден склад фермерского хозяйства, разрушен частный дом. Прошло без пострадавших. Городской голова Каменского Андрей Белоусов отметил, что в результате ракетной атаки произошел пожар. "Пожалуйста, придерживайтесь информационной тишины. Официальные сообщения и детали – позже", – написал он. По данным городского головы Днепра Филатова, в результате атаки есть погибший. "К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", имеем уже одного погибшего", – сообщил он. Добавим, что в Сергей Лысак уточнил, что в результате атаки в Днепре погиб мужчина, а также пострадала женщина. Изуродована многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке – занялись авто, Он также отметил, что зафиксировано несколько возгораний – и в Днепровском районе. Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава. Погиб один человек, еще 4 получили ранения. В Харькове и Днепре – серия взрывов. Россия массированно атаковала баллистикой и БпЛА. Отметим, что Харьков всю ночь атаковали КАБы, ракеты и БпЛА. В 01:47 глава ОВА Иван Федоров сообщил, что вражеский БпЛА ударного типа движется в направлении Хортицкого района Запорожья. Позже стало известно, что дрон исчез по оповещению в районе села Бабурка. В 01:55 чиновник предупредил о работе ПВО. В 02:03 Федоров заявил о движении 2 вражеских БпЛА ударного типа в направлении Хортицкого района Запорожья. В 02:06 на Запорожье прогремели взрывы. Глава ОВА Олег Григоров рассказал, что этой ночью Шосткинщина находилась под массированной атакой врага. Он уточнил, что россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины. Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование. Последствия атаки России уточняются, "Силы Обороны Украины освободили Кондратовку. Враг продвинулся возле Мирного, Купянска, Курдюмовки, Воскресенки и Миролюбовки", – говорится в сообщении аналитиков DeepState. Глава ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы в Каменском. Чиновник заявил, что противник совершил ракетную атаку. В городе произошел сильный пожар. Информация уточняется. Около 00:07 Воздушные силы сообщили о движении ракет через Днепропетровскую область мимо Каменского. Через несколько минут в пригороде Днепра прогремели взрывы. Также в 00:09 военные предупредили о запуске КАБов в направлении Шостки и Харькова. Через несколько минут в обоих городах тоже были слышны взрывы.
В Харькове прогремели взрывы
Оккупанты изменили тактику "мясных штурмов" на Восточном направлении, – ОСГВ "Хортица"
– пояснил представитель ОСГВ "Хортица".
Россияне пробуют пробить оборону на Северском направлении
На фронте горячее всего на Покровском направлении
Обстрелы Сум
Впервые за долгое время россияне применили бронетехнику на Харьковщине, – командир полка "Ахиллес"
Успехи Украины
"Радио Свобода" проанализировало, сколько оружия производит Россия, а сколько – НАТО
Последствия российских обстрелов
У 9-летнего мальчика минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, ранения лица, рук и ног. Ребенок в больнице.
Литва готова финансировать Patriot для Украины
"Слуга народа" проголосует за новый законопроект по НАБУ и САП
На Лиманском направлении временное затишье
– сказал командир.
Украинская дроновая индустрия сталкивается с вызовами
Папа Лев впервые встретился с митрополитом РПЦ
Глава НАБУ Кривонос оценил законопроект Зеленского
Россияне находятся в уязвимом положении, Ходжес о ситуации на фронте
Пограничники остановили массированную атаку оккупантов на Северском направлении
На аэродроме "Армавир" в России уничтожен самолет Су-27УБ, – ГУР
По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома отсутствует.
На Харьковщине в результате российских обстрелов поврежден газопровод
Россия снова запустила "Шахеды"
Россияне атаковали из БПЛА жителя Антоновки
Германия уже передала Украине 3 системы Patriot, – Washington Post
Неизвестные дроны атаковали Северную Осетию в России
Пострадали воинская часть и позиции МВГ, – "Атеш" об ударах по Крыму и Ставрополю
Россия будет готова к войне с ЕС в 2027 году, Туск
В ЦПД объяснили важность радиозавода в Ставрополе, который атаковали дроны
системы активных помех для истребителей и штурмовиков,
электронику для наведения вооружения.
Россияне попали в помещение компании по производству чая в Днепре
Россияне уничтожили "Эпицентр" в Каменском
Дрон попал в центр Сум: повреждено здание ОВА
На Полтавщине местные жители блокировали бус ТЦК: часть мобилизованных сбежала
На Покровском направлении жесткие столкновения, на Сумщине постепенно вытесняем врага, – Зеленский
– отметил президент.
Часть Сум без света из-за российской атаки
На Киевщине работает ППО
Зеленский присвоил погибшему командиру бригады "Ярость" звание Героя Украины
Существует 3 – 4 сценария завершения войны, – Ходжес
Дроны СБУ поразили в Ставрополе радиозавод "Сигнал"
Операторы СБС уничтожили район обороны врага
– заявили в Силах беспилотных систем.
Орбан назвал Украину "буферным государством" и выступил против вступления в ЕС
– цинично заявил Орбан.
Трамп обсудит с ЕС и Британией вопрос прекращения войны в Украине, – The Guardian
Количество жертв в результате атаки по Днепру и району возросло
Россия отменила военно-морской парад в Санкт-Петербурге
– подытожили в ЦПД.
Россия затягивает проведение встречи Зеленского и Путина, чтобы выиграть время, – ISW
Оккупанты полностью уничтожили торговый центр "Эпицентр" на Днепропетровщине
– сообщил Андрей Белоусов, городской голова Каменского.
Россия атаковала Украину более 200 ударными БпЛА
Зеленский отреагировал на атаку по Украине
Последствия атаки на Сумщину
– сообщил он.
Достигнута договоренность о проведении саммита лидеров в Турции, –глава турецкого МИД
Массированная атака на Харьков
Российский Ставрополь утром атаковали БпЛА с утра
Враг атаковал "Шахедами" Запорожье
Потери врага на 26 июля
Россия атаковала Днепр и Каменское
– информировал глава ОГА.
В Харькове и Днепре – серия взрывов
Взрывы в Запорожье
Россия атаковала Шостку
– сообщил чиновник.
Россияне опасно приблизились к Купянску и продвинулись возле 3 сел в Донецкой области, – DeepState
Атака на Каменское
В Шостке, Харькове и пригороде Днепра – взрывы
На город идут новые "Шахеды".
Если раньше, например, условно говоря, шли большие группы "мяса", то сейчас это постоянный малый поток "мяса", который просто не прекращается,
Они отправляют на позиции Сил обороны пешие малые группы от 1 до 6 человек, используют мотоциклы и багги, что стало уже привычным. А еще россияне были вынуждены возвращаться к применению "брони" – танков и легкобронированной техники.
Вражеские операторы дронов очень активны – работают чрезвычайно плотно и непрерывно пробуют наносить поражения.
С начала суток на Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего. В 5 локациях бои продолжаются.
"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении обезврежено 182 оккупанта, из которых 123 – безвозвратно. Наши защитники уничтожили боевую бронированную машину, 2 автомобиля, 1 багги, 6 мотоциклов, 2 пушки, 12 беспилотных летательных аппаратов, 2 терминала спутниковой связи, антенну управления БпЛА, 1 склад боеприпасов. Также значительно поврежден 1 автомобиль, 4 мотоцикла, 4 артиллерийские системы и 7 укрытий для личного состава", – перечислили в Генштабе.
ВСУ уничтожили ее. Оккупанты планировали захватить Купянск-Узловой и левобережье до 1 декабря прошлого года, но этот план не был реализован.
У России больше ракет, но по производству артиллерийских боеприпасов стороны имеют относительный паритет. По производству артиллерийских систем страны НАТО имеют преимущество в 3 раза. Хотя производство танков является слабым местом Европы, Альянс доминирует в небе.
В то же время и Россия, и НАТО наращивают свой потенциал. Ведь, например, танковые предприятия США работают не на полную мощность, а ЕС имеет много планов по развитию.
В Эсмани на Сумщине двое мужчин подорвались на мине – братья ехали на кладбище поставить памятники родственникам. К сожалению, они погибли.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене во время визита в США сообщила, что страна планирует поддержку украинской ПВО. По ее словам, Вильнюс готов выделить на это до 30 миллионов евро.
Во фракции "Слуга народа" опровергли информацию о сопротивлении закону Зеленского по НАБУ и САП.
В партии заявили, что поддержат президентский законопроект, вопреки публикации Financial Times о возможном опасения во фракции.
Это может свидетельствовать о возможности нового наступления России.
Командир батальона "Егерь" предполагает, что оккупанты готовятся к очередной волне штурмов, которые могут начаться в августе.
По оценкам, накопления живой силы займет еще полтора – два месяца, после чего возможна новая волна штурмовых действий,
Украина с нуля построила дроновую индустрию, способную производить до 4 миллионов дронов в год.
Однако есть определенные проблемы, в частности дисбаланс между объемами производства и государственными закупками.
Также есть недостаточный объем государственных контрактов, низкий уровень патентования и научно-исследовательской деятельности и риски безопасности. Кроме того, производство зависит от западного финансирования.
Папа Лев впервые встретился с представителем РПЦ. Это может свидетельствовать о попытке наладить отношения между церквями, которые были испорчены из-за вторжения России в Украину.
Директор Национального антикоррупционного бюро выразил поддержку президентскому законопроекту, призванном вернуть полноценную независимость антикоррупционным органам Украины.
По словам Кривоноса, этот документ полностью возвращает процессуальную автономию НАБУ и САП.
Бывший командующий армии США в Европе считает, что на стратегическом уровне Россия оказалась в затруднительном положении.
В то же время украинские военные уверены в своих силах, несмотря на сложную ситуацию на передовой.
В районе Белогоровки пилоты пограничного подразделения "Феникс" остановили массированную атаку врага.
В ночь на 26 июля на аэродроме "Армавир" краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил России Су-27УБ.
В результате ночных российских обстрелов поврежден газопровод в Боровской громаде.
Остановилось оборудование в результате прилета на газораспределительной станции.
Российский ударный беспилотник на востоке Сумщины, курсом на Сумы.
В полдень российские войска атаковали с БПЛА жителя Антоновки.
В результате сброса взрывчатки с дрона минно-взрывную травму и осколочное ранение голени и спины получил 46-летний мужчина. Его госпитализировали.
По данным издания, Украина уже якобы получила от Германии три системы Patriot в рамках новой программы США и НАТО. Продолжаются переговоры о предоставлении четвертой.
В Сумах прогремел взрыв.
Дроны атаковали Северную Осетию в России, расположенную в более 620 километрах от границ Украины.
В оккупированном Севастополе и российском Ставрополе была неспокойная ночь для агрессора.
Агенты "Атеш" стали свидетелями атаки беспилотников по военным объектам.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия и Китай могут быть готовы к противостоянию с Западом уже в 2027 году. Эту оценку подтвердили в НАТО и США.
Еще одна украинская девушка-подросток, которая провела 3 года в России, наконец-то вернулась домой.
Это одно из ключевых предприятий ВПК России, производящее:
Повреждены по меньшей мере 2 корпуса завода. В цехах была дорогая импортная техника и производственные линии.
В TeaHouse сообщили о попадании непосредственно в место, где размещалось производство и склады.
Россия ударила по строительному ТЦ "Эпицентр" в городе Каменское Днепропетровской области.
Торговый центр площадью более 11 000 квадратных метров разрушен полностью.
Один из российских дронов попал в центр города, – на площадь Независимости. Повреждено здание Сумской ОВА.
В Полтавской области группа гражданских перекрыла дорогу служебному автомобилю, где находились мобилизованные мужчины.
Части граждан удалось убежать из транспортного средства.
Президент заслушал доклад Главнокомандующего Сирского. Особое внимание – Покровскому направлению.
Только за минувшие сутки там было 51 жесткое столкновение. Зеленский отметил, что украинские подразделения защищают позиции, и очень ценное каждое уничтожение оккупантов.
Продолжаются наши активные действия на Сумщине, и я благодарен каждому подразделению, который постепенно вытесняет российские силы,
Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Сумщины.
В результате очередного удара часть жителей Сум и Сумского района временно осталась без электроснабжения.
На Киевщине зафиксировано движение вражеских ракет. Работают силы ПВО.
Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Максиму Казбану. Военный погиб в ДТП 22 июля.
Учитывая международную ситуацию, сейчас существует 3 – 4 возможных сценария завершения войны в Украине. Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес.
Самым благоприятным из них является активная поддержка Запада, которая позволит Украине оказаться на достаточно сильной позиции.
Худший сценарий – полный коллапс Украины из-за потери политической воли и отказ Запада от поддержки.
Источники 24 Канала в СБУ подтвердили поражение производственных мощностей Ставропольского радиозавода "Сигнал".
Один из ударов – по корпусу №2 (цеху №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование. В частности, там хранились станки на базе числового программного управления.
Второе поражение зафиксировано в корпусе №1 радиозавода, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.
Операторы 9 отдельной бригады беспилотных систем отработали по российским захватчикам на одном из ключевых направлений.
Уничтожили значительное количество живой силы и укрепленные позиции противника, сорвав его попытки штурмовать украинские позиции,
Премьер Венгрии абсурдно назвал Украину "буферным государством", которое граничит с Россией.
Членство Украины в ЕС приведет к переносу войны в самое сердце Европы, и наши семьи не должны сталкиваться с таким риском,
Президент США совершит пятидневный визит в Шотландию. Ожидается, что Дональд Трамп обсудит с Урсулой фон дер Ляйен и Киром Стармером вопрос прекращения войны в Украине.
В одной из больниц Днепра умерла 21-летняя девушка, которая пострадала из-за ночной массированной атаки России.
По уточненным данным, ранений отметили 2 мужчин в возрасте 46 и 33 года. Сейчас они находятся в больнице.
Всего в Днепре и районе в результате российского обстрела погибли 3 человека еще 6 – пострадали.
В России военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 27 июля ко дню военно-морского флота.
Причиной отказа от проведения мероприятия могло стать опасение военного командования, что теперь потери флота в войне станут очевидными.
Парад, который должен был бы демонстрировать "силу" России, рискует произвести совсем другое впечатление. На этом фоне очень красноречивыми являются новости о решении списать и отправить на металлолом единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов",
Аналитики отмечают, что Россия лишь имитирует заинтересованность в переговорах, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя и получить уступки от Украины и Запада.
Огнем полностью уничтожен торговый центр "Эпицентр" (территориально Днепровский район области). Сейчас возгорание уже потушили,
По данным Воздушных сил противник атаковал 235-ю средствами воздушного нападения (208 БпЛА и 27 ракет различных типов):
208 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, рф, Гвардейское – ВОТ Крыма;
12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (из Воронежской, Курской, Ростовской областей, Ейска и ВОТ Крыма;
8 крылатыми ракетами Искандер-К (из Ейска, Воронежской, Ростовской областей);
7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (из воздушного пространства Белгородской областей и ВОТ Запорожской области).
Основное направление удара – Днепропетровщина.
По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника:
Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) – на 8 локациях.
Российские оккупанты ночью терроризировали Украину. Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку противника.
В результате атаки на Шосткинскую общину 3 человека получили ранения. В частности, по данным Григорова, 2 женщины и мужчина с ожогами и осколочными ранениями госпитализированы.
С полуночи и до раннего утра россияне били по Шосткинской общине беспилотниками, управляемыми авиабомбами и нанесли ракетный удар,
По его словам, в результате комбинированного удара известно о возгорании 4 частных домов. Также повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что во время переговоров России и Украины в Стамбуле была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров в Турции.
По словам Фидана, на встрече стороны также обсуждали, при каких условиях могут встретиться президенты стран.
Игорь Терехов сообщил, что более 20 вражеских ударов за почти три ночных часа – 4 управляемые авиабомбы, 2 баллистические ракеты и потом уже 15 "Шахедов" атаковали город.
Повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактную сеть.
По состоянию на утро - продолжается ликвидация 7 пожаров в Киевском районе.
Пострадало 5 человек, среди них – трое спасателей.
Предположительно, дроны утром атаковали местный радиозавод "Сигнал" в Ставрополе. Это одно из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса на юге России.
Глава ОВА отметил, что во время ночной атаки россияне направили на область 9 "Шахедов".
В Запорожском районе произошло несколько пожаров. Спасатели огонь уже укротили. Изуродовано нежилое сооружение.
В Пологовском районе поврежден склад фермерского хозяйства, разрушен частный дом.
Прошло без пострадавших.
Городской голова Каменского Андрей Белоусов отметил, что в результате ракетной атаки произошел пожар.
"Пожалуйста, придерживайтесь информационной тишины. Официальные сообщения и детали – позже", – написал он.
По данным городского головы Днепра Филатова, в результате атаки есть погибший.
"К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", имеем уже одного погибшего", – сообщил он.
Добавим, что в Сергей Лысак уточнил, что в результате атаки в Днепре погиб мужчина, а также пострадала женщина.
Изуродована многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке – занялись авто,
Он также отметил, что зафиксировано несколько возгораний – и в Днепровском районе. Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава.
Погиб один человек, еще 4 получили ранения.
В Харькове и Днепре – серия взрывов. Россия массированно атаковала баллистикой и БпЛА.
Отметим, что Харьков всю ночь атаковали КАБы, ракеты и БпЛА.
В 01:47 глава ОВА Иван Федоров сообщил, что вражеский БпЛА ударного типа движется в направлении Хортицкого района Запорожья. Позже стало известно, что дрон исчез по оповещению в районе села Бабурка.
В 01:55 чиновник предупредил о работе ПВО.
В 02:03 Федоров заявил о движении 2 вражеских БпЛА ударного типа в направлении Хортицкого района Запорожья.
В 02:06 на Запорожье прогремели взрывы.
Глава ОВА Олег Григоров рассказал, что этой ночью Шосткинщина находилась под массированной атакой врага.
Он уточнил, что россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины.
Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование. Последствия атаки России уточняются,
"Силы Обороны Украины освободили Кондратовку. Враг продвинулся возле Мирного, Купянска, Курдюмовки, Воскресенки и Миролюбовки", – говорится в сообщении аналитиков DeepState.
Глава ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы в Каменском. Чиновник заявил, что противник совершил ракетную атаку. В городе произошел сильный пожар. Информация уточняется.
Около 00:07 Воздушные силы сообщили о движении ракет через Днепропетровскую область мимо Каменского. Через несколько минут в пригороде Днепра прогремели взрывы.
Также в 00:09 военные предупредили о запуске КАБов в направлении Шостки и Харькова. Через несколько минут в обоих городах тоже были слышны взрывы.