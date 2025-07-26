Массированная атака на Украину, удар по радиозаводу России и уничтожение Су: хронология 1249 дня

Страна-агрессор Россия в ночь на 26 июля снова атаковала территорию Украины. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуации на фронте и международной арене, главных новостях 26 июля сообщает 24 Канал.

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