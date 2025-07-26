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24 Канал Новости Украины Массированная атака на Украину, удар по радиозаводу России и уничтожение Су: хронология 1249 дня
26 июля, 23:48
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Массированная атака на Украину, удар по радиозаводу России и уничтожение Су: хронология 1249 дня

Юлия Мурина, Ирина Марцияш

Страна-агрессор Россия в ночь на 26 июля снова атаковала территорию Украины. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуации на фронте и международной арене, главных новостях 26 июля сообщает 24 Канал.

Смотрите также Массированная атака "Шахедов" и баллистики 26 июля: какие последствия в областях

 

23:45, 26 июля

В Харькове прогремели взрывы

На город идут новые "Шахеды".

23:30, 26 июля

Оккупанты изменили тактику "мясных штурмов" на Восточном направлении, – ОСГВ "Хортица"

Если раньше, например, условно говоря, шли большие группы "мяса", то сейчас это постоянный малый поток "мяса", который просто не прекращается, 
– пояснил представитель ОСГВ "Хортица".

23:00, 26 июля

Россияне пробуют пробить оборону на Северском направлении

Они отправляют на позиции Сил обороны пешие малые группы от 1 до 6 человек, используют мотоциклы и багги, что стало уже привычным. А еще россияне были вынуждены возвращаться к применению "брони" – танков и легкобронированной техники.

Вражеские операторы дронов очень активны – работают чрезвычайно плотно и непрерывно пробуют наносить поражения.

22:30, 26 июля

На фронте горячее всего на Покровском направлении

С начала суток на Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего. В 5 локациях бои продолжаются.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении обезврежено 182 оккупанта, из которых 123 – безвозвратно. Наши защитники уничтожили боевую бронированную машину, 2 автомобиля, 1 багги, 6 мотоциклов, 2 пушки, 12 беспилотных летательных аппаратов, 2 терминала спутниковой связи, антенну управления БпЛА, 1 склад боеприпасов. Также значительно поврежден 1 автомобиль, 4 мотоцикла, 4 артиллерийские системы и 7 укрытий для личного состава", – перечислили в Генштабе.

22:00, 26 июля

Обстрелы Сум

  • Вечером враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской громады – в Ковпаковском районе города. В результате удара пострадали гражданские. Предварительно, известно о трех раненых. Все доставлены в больницы, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Один из пострадавших – 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.
  • Еще стало известно об утреннем ударе по Глухову. Там россияне ударили "Молнией". 48-летняя женщина получила ранение тела обломками и травму уха от взрывной волны. В городе повреждены окна в одном из админзданий.
21:30, 26 июля

Впервые за долгое время россияне применили бронетехнику на Харьковщине, – командир полка "Ахиллес"

ВСУ уничтожили ее. Оккупанты планировали захватить Купянск-Узловой и левобережье до 1 декабря прошлого года, но этот план не был реализован.

21:00, 26 июля

Успехи Украины

  • Дроны атаковали Ингушетию и Северную Осетию.
  • Силы обороны ликвидировали российского полковника Лебедева. Он командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении на Харьковщине.
  • Партизаны уничтожили башню связи, обслуживающую Приокский завод цветных металлов в Рязани.
20:30, 26 июля

"Радио Свобода" проанализировало, сколько оружия производит Россия, а сколько – НАТО

У России больше ракет, но по производству артиллерийских боеприпасов стороны имеют относительный паритет. По производству артиллерийских систем страны НАТО имеют преимущество в 3 раза. Хотя производство танков является слабым местом Европы, Альянс доминирует в небе.

В то же время и Россия, и НАТО наращивают свой потенциал. Ведь, например, танковые предприятия США работают не на полную мощность, а ЕС имеет много планов по развитию.

20:00, 26 июля

Последствия российских обстрелов

  • В Кушугумской громаде на Запорожье повреждена линия электропередач.
  • В Константиновке погиб человек – оккупанты атаковали гражданского FPV-дроном.
  • На Херсонщине 7 пострадавших, среди них ребенок. Враг бил артиллерией по поселку Белозерка. В Антоновке один раненый.
    У 9-летнего мальчика минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, ранения лица, рук и ног. Ребенок в больнице.
  • На Днепропетровщине есть погибший и пострадавшие.
  • Ударные дроны атаковали два села Путивльской общины на Сумщине. Раненых нет, но уничтожено нежилое здание. Взрывной волной повреждены жилые дома и дом культуры.
  • Россияне КАБАми полностью разбили школу в Могрице Юнаковской общины на Сумщине.
  • В Шостке уже 5 раненых. В ночь на 26 июля обстрелы продолжались до утра.
19:30, 26 июля

В Эсмани на Сумщине двое мужчин подорвались на мине – братья ехали на кладбище поставить памятники родственникам. К сожалению, они погибли.

18:50, 26 июля

Литва готова финансировать Patriot для Украины

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене во время визита в США сообщила, что страна планирует поддержку украинской ПВО. По ее словам, Вильнюс готов выделить на это до 30 миллионов евро.

18:45, 26 июля

"Слуга народа" проголосует за новый законопроект по НАБУ и САП

Во фракции "Слуга народа" опровергли информацию о сопротивлении закону Зеленского по НАБУ и САП.

В партии заявили, что поддержат президентский законопроект, вопреки публикации Financial Times о возможном опасения во фракции.

18:20, 26 июля

На Лиманском направлении временное затишье

Это может свидетельствовать о возможности нового наступления России.

Командир батальона "Егерь" предполагает, что оккупанты готовятся к очередной волне штурмов, которые могут начаться в августе.

По оценкам, накопления живой силы займет еще полтора – два месяца, после чего возможна новая волна штурмовых действий,
– сказал командир.

18:10, 26 июля

Украинская дроновая индустрия сталкивается с вызовами

Украина с нуля построила дроновую индустрию, способную производить до 4 миллионов дронов в год.

Однако есть определенные проблемы, в частности дисбаланс между объемами производства и государственными закупками.

Также есть недостаточный объем государственных контрактов, низкий уровень патентования и научно-исследовательской деятельности и риски безопасности. Кроме того, производство зависит от западного финансирования.

17:45, 26 июля

Папа Лев впервые встретился с митрополитом РПЦ

Папа Лев впервые встретился с представителем РПЦ. Это может свидетельствовать о попытке наладить отношения между церквями, которые были испорчены из-за вторжения России в Украину.

17:13, 26 июля

Глава НАБУ Кривонос оценил законопроект Зеленского

Директор Национального антикоррупционного бюро выразил поддержку президентскому законопроекту, призванном вернуть полноценную независимость антикоррупционным органам Украины.

По словам Кривоноса, этот документ полностью возвращает процессуальную автономию НАБУ и САП.

17:07, 26 июля

Россияне находятся в уязвимом положении, Ходжес о ситуации на фронте

Бывший командующий армии США в Европе считает, что на стратегическом уровне Россия оказалась в затруднительном положении.

В то же время украинские военные уверены в своих силах, несмотря на сложную ситуацию на передовой.

16:49, 26 июля

Пограничники остановили массированную атаку оккупантов на Северском направлении

В районе Белогоровки пилоты пограничного подразделения "Феникс" остановили массированную атаку врага.

16:48, 26 июля

На аэродроме "Армавир" в России уничтожен самолет Су-27УБ, – ГУР

В ночь на 26 июля на аэродроме "Армавир" краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил России Су-27УБ. 

По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома отсутствует.
 

16:39, 26 июля

На Харьковщине в результате российских обстрелов поврежден газопровод

В результате ночных российских обстрелов поврежден газопровод в Боровской громаде.

Остановилось оборудование в результате прилета на газораспределительной станции.

16:34, 26 июля

Россия снова запустила "Шахеды"

Российский ударный беспилотник на востоке Сумщины, курсом на Сумы.

16:32, 26 июля

Россияне атаковали из БПЛА жителя Антоновки

В полдень российские войска атаковали с БПЛА жителя Антоновки.

В результате сброса взрывчатки с дрона минно-взрывную травму и осколочное ранение голени и спины получил 46-летний мужчина. Его госпитализировали.

16:10, 26 июля

Германия уже передала Украине 3 системы Patriot, – Washington Post

По данным издания, Украина уже якобы получила от Германии три системы Patriot в рамках новой программы США и НАТО. Продолжаются переговоры о предоставлении четвертой.

16:07, 26 июля

В Сумах прогремел взрыв.

15:56, 26 июля

Неизвестные дроны атаковали Северную Осетию в России

Дроны атаковали Северную Осетию в России, расположенную в более 620 километрах от границ Украины.

15:55, 26 июля

Пострадали воинская часть и позиции МВГ, – "Атеш" об ударах по Крыму и Ставрополю

В оккупированном Севастополе и российском Ставрополе была неспокойная ночь для агрессора.

Агенты "Атеш" стали свидетелями атаки беспилотников по военным объектам.

15:20, 26 июля

Россия будет готова к войне с ЕС в 2027 году, Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия и Китай могут быть готовы к противостоянию с Западом уже в 2027 году. Эту оценку подтвердили в НАТО и США.

15:15, 26 июля

Еще одна украинская девушка-подросток, которая провела 3 года в России, наконец-то вернулась домой.

 

15:08, 26 июля

В ЦПД объяснили важность радиозавода в Ставрополе, который атаковали дроны

Это одно из ключевых предприятий ВПК России, производящее:

  • станции радиоэлектронной борьбы для авиации и ПВО,
    системы активных помех для истребителей и штурмовиков,
    электронику для наведения вооружения.

Повреждены по меньшей мере 2 корпуса завода. В цехах была дорогая импортная техника и производственные линии.

15:05, 26 июля

Россияне попали в помещение компании по производству чая в Днепре

В TeaHouse сообщили о попадании непосредственно в место, где размещалось производство и склады.

14:57, 26 июля

Россияне уничтожили "Эпицентр" в Каменском

Россия ударила по строительному ТЦ "Эпицентр" в городе Каменское Днепропетровской области.

Торговый центр площадью более 11 000 квадратных метров разрушен полностью.

14:56, 26 июля

Дрон попал в центр Сум: повреждено здание ОВА

Один из российских дронов попал в центр города, – на площадь Независимости. Повреждено здание Сумской ОВА.

14:23, 26 июля

На Полтавщине местные жители блокировали бус ТЦК: часть мобилизованных сбежала

В Полтавской области группа гражданских перекрыла дорогу служебному автомобилю, где находились мобилизованные мужчины.

Части граждан удалось убежать из транспортного средства.

13:21, 26 июля

На Покровском направлении жесткие столкновения, на Сумщине постепенно вытесняем врага, – Зеленский

Президент заслушал доклад Главнокомандующего Сирского. Особое внимание – Покровскому направлению.

Только за минувшие сутки там было 51 жесткое столкновение. Зеленский отметил, что украинские подразделения защищают позиции, и очень ценное каждое уничтожение оккупантов.

Продолжаются наши активные действия на Сумщине, и я благодарен каждому подразделению, который постепенно вытесняет российские силы,
– отметил президент.

12:44, 26 июля

Часть Сум без света из-за российской атаки

Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Сумщины.

В результате очередного удара часть жителей Сум и Сумского района временно осталась без электроснабжения.

12:26, 26 июля

На Киевщине работает ППО

На Киевщине зафиксировано движение вражеских ракет. Работают силы ПВО.
 

12:19, 26 июля

Зеленский присвоил погибшему командиру бригады "Ярость" звание Героя Украины

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Максиму Казбану. Военный погиб в ДТП 22 июля.

11:49, 26 июля

Существует 3 – 4 сценария завершения войны, – Ходжес

Учитывая международную ситуацию, сейчас существует 3 – 4 возможных сценария завершения войны в Украине. Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес.

Самым благоприятным из них является активная поддержка Запада, которая позволит Украине оказаться на достаточно сильной позиции.

Худший сценарий – полный коллапс Украины из-за потери политической воли и отказ Запада от поддержки.

11:27, 26 июля

Дроны СБУ поразили в Ставрополе радиозавод "Сигнал"

Источники 24 Канала в СБУ подтвердили поражение производственных мощностей Ставропольского радиозавода "Сигнал".

Один из ударов – по корпусу №2 (цеху №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование. В частности, там хранились станки на базе числового программного управления.

Второе поражение зафиксировано в корпусе №1 радиозавода, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.

11:24, 26 июля

Операторы СБС уничтожили район обороны врага

Операторы 9 отдельной бригады беспилотных систем отработали по российским захватчикам на одном из ключевых направлений.

Уничтожили значительное количество живой силы и укрепленные позиции противника, сорвав его попытки штурмовать украинские позиции,
– заявили в Силах беспилотных систем.

 

10:49, 26 июля

Орбан назвал Украину "буферным государством" и выступил против вступления в ЕС

Премьер Венгрии абсурдно назвал Украину "буферным государством", которое граничит с Россией.

Членство Украины в ЕС приведет к переносу войны в самое сердце Европы, и наши семьи не должны сталкиваться с таким риском,
– цинично заявил Орбан.

10:43, 26 июля

Трамп обсудит с ЕС и Британией вопрос прекращения войны в Украине, – The Guardian

Президент США совершит пятидневный визит в Шотландию. Ожидается, что Дональд Трамп обсудит с Урсулой фон дер Ляйен и Киром Стармером вопрос прекращения войны в Украине.

10:31, 26 июля

Количество жертв в результате атаки по Днепру и району возросло

В одной из больниц Днепра умерла 21-летняя девушка, которая пострадала из-за ночной массированной атаки России.

По уточненным данным, ранений отметили 2 мужчин в возрасте 46 и 33 года. Сейчас они находятся в больнице.

Всего в Днепре и районе в результате российского обстрела погибли 3 человека еще 6 – пострадали.

10:23, 26 июля

Россия отменила военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В России военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 27 июля ко дню военно-морского флота.

Причиной отказа от проведения мероприятия могло стать опасение военного командования, что теперь потери флота в войне станут очевидными.

Парад, который должен был бы демонстрировать "силу" России, рискует произвести совсем другое впечатление. На этом фоне очень красноречивыми являются новости о решении списать и отправить на металлолом единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", 
– подытожили в ЦПД.

10:20, 26 июля

Россия затягивает проведение встречи Зеленского и Путина, чтобы выиграть время, – ISW

Аналитики отмечают, что Россия лишь имитирует заинтересованность в переговорах, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя и получить уступки от Украины и Запада.

09:41, 26 июля

Оккупанты полностью уничтожили торговый центр "Эпицентр" на Днепропетровщине

Огнем полностью уничтожен торговый центр "Эпицентр" (территориально Днепровский район области). Сейчас возгорание уже потушили,
– сообщил Андрей Белоусов, городской голова Каменского.

09:37, 26 июля

Россия атаковала Украину более 200 ударными БпЛА

По данным Воздушных сил противник атаковал 235-ю средствами воздушного нападения (208 БпЛА и 27 ракет различных типов):

208 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, рф, Гвардейское – ВОТ Крыма;

12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (из Воронежской, Курской, Ростовской областей, Ейска и ВОТ Крыма;

8 крылатыми ракетами Искандер-К (из Ейска, Воронежской, Ростовской областей);

7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (из воздушного пространства Белгородской областей и ВОТ Запорожской области).

Основное направление удара – Днепропетровщина.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника:

  • 183 ударных БпЛА;
  • 17 ракет различных типов.

Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) – на 8 локациях.

09:34, 26 июля

Зеленский отреагировал на атаку по Украине

Российские оккупанты ночью терроризировали Украину. Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку противника.

08:54, 26 июля

Последствия атаки на Сумщину

В результате атаки на Шосткинскую общину 3 человека получили ранения. В частности, по данным Григорова, 2 женщины и мужчина с ожогами и осколочными ранениями госпитализированы.

С полуночи и до раннего утра россияне били по Шосткинской общине беспилотниками, управляемыми авиабомбами и нанесли ракетный удар,
– сообщил он.

По его словам, в результате комбинированного удара известно о возгорании 4 частных домов. Также повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры.

08:37, 26 июля

Достигнута договоренность о проведении саммита лидеров в Турции, –глава турецкого МИД

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что во время переговоров России и Украины в Стамбуле была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров в Турции.

По словам Фидана, на встрече стороны также обсуждали, при каких условиях могут встретиться президенты стран.

08:26, 26 июля

Массированная атака на Харьков

Игорь Терехов сообщил, что более 20 вражеских ударов за почти три ночных часа – 4 управляемые авиабомбы, 2 баллистические ракеты и потом уже 15 "Шахедов" атаковали город.

Повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактную сеть.

По состоянию на утро - продолжается ликвидация 7 пожаров в Киевском районе.

Пострадало 5 человек, среди них – трое спасателей.

07:26, 26 июля

Российский Ставрополь утром атаковали БпЛА с утра

Предположительно, дроны утром атаковали местный радиозавод "Сигнал" в Ставрополе. Это одно из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса на юге России.

07:15, 26 июля

Враг атаковал "Шахедами" Запорожье

Глава ОВА отметил, что во время ночной атаки россияне направили на область 9 "Шахедов".

В Запорожском районе произошло несколько пожаров. Спасатели огонь уже укротили. Изуродовано нежилое сооружение.

В Пологовском районе поврежден склад фермерского хозяйства, разрушен частный дом.

Прошло без пострадавших.

06:47, 26 июля

Потери врага на 26 июля

  • личного состава – около 1 048 330 (+1 080) человек;
  • танков – 11 056 (+7);
  • боевых бронированных машин – 23 059 (+7);
  • артиллерийских систем – 30 812 (+35);
  • РСЗО – 1448 (+2);
  • средств ПВО – 1201 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 47 959 (+125);
  • крылатых ракет – 3535 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56 371 (+158);
  • специальной техники – 3935 (+0).
06:28, 26 июля

Россия атаковала Днепр и Каменское

Городской голова Каменского Андрей Белоусов отметил, что в результате ракетной атаки произошел пожар.

"Пожалуйста, придерживайтесь информационной тишины. Официальные сообщения и детали – позже", – написал он.

По данным городского головы Днепра Филатова, в результате атаки есть погибший.

"К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", имеем уже одного погибшего", – сообщил он.

Добавим, что в Сергей Лысак уточнил, что в результате атаки в Днепре погиб мужчина, а также пострадала женщина.

Изуродована многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке – занялись авто,
– информировал глава ОГА.

Он также отметил, что зафиксировано несколько возгораний – и в Днепровском районе. Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава.

Погиб один человек, еще 4 получили ранения.

02:20, 26 июля

В Харькове и Днепре – серия взрывов

В Харькове и Днепре – серия взрывов. Россия массированно атаковала баллистикой и БпЛА.

 

Отметим, что Харьков всю ночь атаковали КАБы, ракеты и БпЛА.

02:18, 26 июля

Взрывы в Запорожье

В 01:47 глава ОВА Иван Федоров сообщил, что вражеский БпЛА ударного типа движется в направлении Хортицкого района Запорожья. Позже стало известно, что дрон исчез по оповещению в районе села Бабурка.

В 01:55 чиновник предупредил о работе ПВО.

В 02:03 Федоров заявил о движении 2 вражеских БпЛА ударного типа в направлении Хортицкого района Запорожья.

В 02:06 на Запорожье прогремели взрывы.

02:00, 26 июля

Россия атаковала Шостку

Глава ОВА Олег Григоров рассказал, что этой ночью Шосткинщина находилась под массированной атакой врага.

Он уточнил, что россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины.

Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование. Последствия атаки России уточняются,
– сообщил чиновник.

01:32, 26 июля

Россияне опасно приблизились к Купянску и продвинулись возле 3 сел в Донецкой области, – DeepState

"Силы Обороны Украины освободили Кондратовку. Враг продвинулся возле Мирного, Купянска, Курдюмовки, Воскресенки и Миролюбовки", – говорится в сообщении аналитиков DeepState.

00:42, 26 июля

Атака на Каменское

Глава ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы в Каменском. Чиновник заявил, что противник совершил ракетную атаку. В городе произошел сильный пожар. Информация уточняется.

00:16, 26 июля

В Шостке, Харькове и пригороде Днепра – взрывы

Около 00:07 Воздушные силы сообщили о движении ракет через Днепропетровскую область мимо Каменского. Через несколько минут в пригороде Днепра прогремели взрывы.

Также в 00:09 военные предупредили о запуске КАБов в направлении Шостки и Харькова. Через несколько минут в обоих городах тоже были слышны взрывы.

 