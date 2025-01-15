Россия запустила ракеты на Украину, враг продвинулся на фронте: хронология 1057 дня войны

03:09, 15 января

Согласно данным аналитиков Deep State, российские войска имели успех в Донецкой области. Им удалось оккупировать населенный пункт Янтарное. Кроме того, у врага есть продвижение вблизи 5 населенных пунктов.

Враг оккупировал Янтарное, а также продвинулся в Ясеновом, Успеновке, Часовом Яру, возле Новоелизаветовки и Янтарного. Уточнена линия соприкосновения в Часовом Яру,

– говорится в сообщении.