Россия запустила ракеты на Украину, враг продвинулся на фронте: хронология 1057 дня войны
Уже 1057 сутки полномасштабной войны украинские защитники дают мощный отпор российским захватчикам. Так, Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки противника с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 15 января, сообщает 24 Канал.
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В Харькове была слышна серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. Украина была под атакой дронов-камикадзе врага большую часть ночи с 14 на 15 января. Долетали ударные БпЛА российской армии и до Львовской области. Согласно данным аналитиков Deep State, российские войска имели успех в Донецкой области. Им удалось оккупировать населенный пункт Янтарное. Кроме того, у врага есть продвижение вблизи 5 населенных пунктов. Враг оккупировал Янтарное, а также продвинулся в Ясеновом, Успеновке, Часовом Яру, возле Новоелизаветовки и Янтарного. Уточнена линия соприкосновения в Часовом Яру, Россия подняла в воздух Ту-95МС. Есть угроза ракетной атаки Неизвестные БпЛА в очередной раз наведались в Россию в ночь на 15 января. В частности, взрывы раздавались в Тамбовской области. Под удар мог попасть Новолядинский спиртзавод в Тамбовской области.
Ударные дроны России залетали во Львовскую область: ПВО справилась с угрозой
Какие произошли изменения на фронте
– говорится в сообщении.
Тамбовскую область атаковали БпЛА
В Харькове была слышна серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
Украина была под атакой дронов-камикадзе врага большую часть ночи с 14 на 15 января. Долетали ударные БпЛА российской армии и до Львовской области.
Согласно данным аналитиков Deep State, российские войска имели успех в Донецкой области. Им удалось оккупировать населенный пункт Янтарное. Кроме того, у врага есть продвижение вблизи 5 населенных пунктов.
Враг оккупировал Янтарное, а также продвинулся в Ясеновом, Успеновке, Часовом Яру, возле Новоелизаветовки и Янтарного. Уточнена линия соприкосновения в Часовом Яру,
Россия подняла в воздух Ту-95МС. Есть угроза ракетной атаки
Неизвестные БпЛА в очередной раз наведались в Россию в ночь на 15 января. В частности, взрывы раздавались в Тамбовской области. Под удар мог попасть Новолядинский спиртзавод в Тамбовской области.