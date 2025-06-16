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24 Канал Новости Украины Нічна атака "Шахедів", вибухи у російському Орлі: хронологія 1209 дня війни
16 июня, 06:15
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Ночная атака "Шахедов", взрывы в российском Орле: хронология 1209 дня войны

Маргарита Волошина

В Украине начались 1209 сутки полномасштабной войны. Украинские силы продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.

О главных событиях дня по состоянию на 16 июня, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Оккупанты продвинулись на Сумщине, в Часовом Яру и в районе Купянска: обзор фронта от ISW

Что произошло за сутки

 

04:30, 16 июня

В Запорожье раздавались взрывы

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал о первых известных последствиях атаки врага. В результате воздушного удара произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. Предварительно, обошлось без пострадавших.

03:00, 16 июня

Дроны атаковали российский Орел

Местные жители рассказали, что видели несколько вспышек на небе в районе местной нефтебазы. По предварительным данным, сработала система ПВО. Сейчас официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

01:40, 16 июня

В Киеве и области работало ППО

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– подчеркнула власть.

Кроме этого, Киевская ОВА призвала соблюдать информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

01:20, 16 июня

Россияне еще больше приблизились к админгранице с Днепропетровщиной

По данным DeepState, оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении возле 2 населенных пунктов. Это Бурлацкое и Новополье.

00:50, 16 июня

В Сумах прогремел взрыв

Воздушные силы сообщали о пребывании "Шахедов" на севере, центре и юге Сумщины. Военные предупредили, что те движутся курсом на юг.

Около 00:42 в Сумах прогремел взрыв.

00:30, 16 июня

Вблизи Черкасс и в окрестностях города работала ПВО

В Воздушных силах предупреждали о движении ударных БпЛА в пределах области курсом на юг и юго-запад. Уже в 23:15 сообщалось о работе ПВО вблизи Черкасс и в окрестностях города.

Около 00:23 стало известно о новом взрыве вблизи Черкасс.
 