Ночная атака "Шахедов", взрывы в российском Орле: хронология 1209 дня войны

В Украине начались 1209 сутки полномасштабной войны. Украинские силы продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.

О главных событиях дня по состоянию на 16 июня, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

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Что произошло за сутки