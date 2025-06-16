Ночная атака "Шахедов", взрывы в российском Орле: хронология 1209 дня войны
В Украине начались 1209 сутки полномасштабной войны. Украинские силы продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.
О главных событиях дня по состоянию на 16 июня, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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Что произошло за сутки
Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал о первых известных последствиях атаки врага. В результате воздушного удара произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. Предварительно, обошлось без пострадавших. Местные жители рассказали, что видели несколько вспышек на небе в районе местной нефтебазы. По предварительным данным, сработала система ПВО. Сейчас официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, Кроме этого, Киевская ОВА призвала соблюдать информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников. По данным DeepState, оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении возле 2 населенных пунктов. Это Бурлацкое и Новополье. Воздушные силы сообщали о пребывании "Шахедов" на севере, центре и юге Сумщины. Военные предупредили, что те движутся курсом на юг. Около 00:42 в Сумах прогремел взрыв. В Воздушных силах предупреждали о движении ударных БпЛА в пределах области курсом на юг и юго-запад. Уже в 23:15 сообщалось о работе ПВО вблизи Черкасс и в окрестностях города. Около 00:23 стало известно о новом взрыве вблизи Черкасс.
В Запорожье раздавались взрывы
Дроны атаковали российский Орел
В Киеве и области работало ППО
– подчеркнула власть.
Россияне еще больше приблизились к админгранице с Днепропетровщиной
В Сумах прогремел взрыв
Вблизи Черкасс и в окрестностях города работала ПВО
Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал о первых известных последствиях атаки врага. В результате воздушного удара произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Местные жители рассказали, что видели несколько вспышек на небе в районе местной нефтебазы. По предварительным данным, сработала система ПВО. Сейчас официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
Кроме этого, Киевская ОВА призвала соблюдать информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
По данным DeepState, оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении возле 2 населенных пунктов. Это Бурлацкое и Новополье.
Воздушные силы сообщали о пребывании "Шахедов" на севере, центре и юге Сумщины. Военные предупредили, что те движутся курсом на юг.
Около 00:42 в Сумах прогремел взрыв.
В Воздушных силах предупреждали о движении ударных БпЛА в пределах области курсом на юг и юго-запад. Уже в 23:15 сообщалось о работе ПВО вблизи Черкасс и в окрестностях города.
Около 00:23 стало известно о новом взрыве вблизи Черкасс.