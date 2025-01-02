Атака "Шахедами", враг продвинулся на фронте: хронология 1044 дня войны
Страна-агрессор Россия в ночь на 2 января снова запускала дроны на территорию нашей страны. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 2 января, сообщает 24 Канал.
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По данным аналитиков, за сутки российская армия имела продвижение на Кураховском, Покровском и Веремовском направлениях в Донецкой области. Враг продвинулся возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях, В Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений, в частности укрепление круговой обороны городов Изюм и Балаклея. Эти работы выполняют в соответствии с планом под контролем военных. На Киевщине зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работают силы ПВО. В британском посольстве рассказали, что 200 украинских авиаторов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании перед обучением на F-16.
Оккупанты продвинулись возле Курахово и 5 населенных пунктов в Донецкой области, – Deep State
– написали в Deep State.
На Харьковщине готовят круговую оборону Балаклеи и Изюма, – Синегубов
200 пилотов из Украины прошли подготовку, чтобы летать на F-16
По данным аналитиков, за сутки российская армия имела продвижение на Кураховском, Покровском и Веремовском направлениях в Донецкой области.
Враг продвинулся возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях,
В Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений, в частности укрепление круговой обороны городов Изюм и Балаклея. Эти работы выполняют в соответствии с планом под контролем военных.
На Киевщине зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работают силы ПВО.
В британском посольстве рассказали, что 200 украинских авиаторов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании перед обучением на F-16.