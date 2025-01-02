Атака "Шахедами", враг продвинулся на фронте: хронология 1044 дня войны

Страна-агрессор Россия в ночь на 2 января снова запускала дроны на территорию нашей страны. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 2 января, сообщает 24 Канал.

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