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24 Канал Новости Украины Ночная атака "Шахедами", взрывы раздавались в ряде областей: хронология 1247 дня войны
25 июля, 00:31
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Ночная атака "Шахедами", взрывы раздавались в ряде областей: хронология 1247 дня войны

Ирина Марцияш

Уже 1247 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор захватчикам. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 24 июля, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россия снова запустила по Украине "Шахеды" и ракеты: где сейчас угроза удара

23:46, 25 июля

США одобрили продажу Украине пакетов для САУ М109 и ПВО

Государственный департамент США одобрил продажу Украине двух пакетов вооружения. Один из них предназначен для самоходных артиллерийских установок М109, предоставленных ранее Украине, а второй – для нужд ПВО.

22:48, 24 июля

Зеленский изменил состав Ставки

В состав Ставки Владимир Зеленский ввел премьера Юлию Свириденко. Координатором утвердил секретаря СНБО Рустема Умерова.

Кроме того, утвержден в персональном составе Ставки первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль.

В то же время украинский лидер вывел из состава Ставки бывшего секретаря СНБО Александра Литвиненко и экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.



 

22:03, 24 июля

"Сейчас буду газом травить": перехват врага о химическом оружии и казни пораженных

Украинские разведчики получили радиоперехват, в котором один из российских командиров обсуждает подготовку к применению химического оружия против позиций ВСУ. Такие действия запрещены международными конвенциями.

Сейчас я буду газом травить пид***в в подвале,
– слышно в перехвате.

После этого враг приказывает подчиненным добить пораженных газом украинских защитников.

21:45, 24 июля

Зеленский анонсировал возвращение домой еще 1200 воинов

Украина готовится к новому масштабному обмену пленными. Президент заявил о договоренности о возвращении 1200 защитников.

21:30, 24 июля

Чтобы не было российского вмешательства, Зеленский о новом законопроекте

Зеленский заявил, что выполнил обещанное, и анонсированный ранее новый законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Президент отметил, что это необходимо для справедливости в отношении правоохранительных и антикоррупционных органов.

Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства. Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне – и это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки,
– сказал Зеленский.

21:14, 24 июля

Из-за демографического кризиса в России предлагают наказывать холостых мужчин, –СЗР

Демографический кризис в России обостряется. Снижение рождаемости, старение населения и высокая смертность создают серьезную угрозу для страны.

Это толкает российские власти к радикальным и противоречивым мерам для решения социальных проблем. В частности, наказанию неженатых мужчин, которые не пытаются создать семью.

20:59, 24 июля

В Харькове возросло количество пострадавших в результате атаки России

По данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до 44 человек. Среди них 7 детей.

В частности, пострадали 4 девушки в возрасте 28 дней, 1, 10 и 17 лет, а также двое парней – 2 месяца и 17 лет.

 

20:37, 24 июля

Залужный заявил, что НАТО делает большую ошибку в подготовке к следующей войне

Страны-члены НАТО избегают переосмысления своих военных доктрин и переоборудуют свои армии более современным оружием.

Впрочем, этого недостаточно, чтобы быть реально готовыми к следующей войне, подчеркнул Залужный.

20:31, 24 июля

Россия запустила "Шахеды"

На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников.

20:01, 24 июля

Работников НАБУ, САП и других ведомств могут обязать проходить полиграф

Работники НАБУ с доступом к гостайне будут проходить обязательный полиграф. Проверку будет организовывать СБУ, а проходить ее придется каждые 2 года.

Об этом говорится в новом законопроекте, который инициировал Владимир Зеленский.

19:57, 24 июля

Стефанчук ответил, когда Рада проголосует за законопроект Зеленского

Председатель Верховной Рады заявил, что законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

19:36, 24 июля

Россия готовит нападение на страны Балтии через несколько лет

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что Россия и Северная Корея готовят нападение на Балтию в течение следующих нескольких лет.

19:16, 24 июля

В Одессе под завалами нашли тело мужчины под завалами

Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что, к сожалению, в результате ночной российской дроновой атаки по Одессе погиб человек.

"Его тело только что деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки. Погибшему было 32 года", – сообщил глава ОГА.

18:39, 24 июля

В Верховной Раде зарегистрировали инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект "по усилению полномочий" НАБУ и САП.

18:17, 24 июля

В Николаеве "Шахед" ударил по базе Норвежской народной помощи

В четверг, 24 июля, дрон поразил помещение базы Норвежской народной помощи (Norwegian People's Aid) в Николаеве. Руне Дейл-Андерсен заявил, что в момент удара в лагере не было людей, поэтому обошлось без жертв. Есть только материальный ущерб.


 

18:11, 24 июля

В Сумах прогремел взрыв.

17:24, 24 июля

Оккупанты снова ударили по Харькову

После обеда 24 июля мэр Харькова сообщил, что зафиксирован удар в Индустриальном районе боевым дроном типа "Черника".

По данным мэра города, повреждено частное домовладение, гараж, выбиты стекла, пострадали гаражи и электросети. Без раненых и погибших.

16:10, 24 июля

Россияне убили бомбами женщин посреди улицы Константиновки

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что в 11 часов утра, оккупанты нанесли 3 авиаудара ФАБ-250 с модулем УМПК по Константиновке. В зоне поражения оказалась жилая застройка.

В областной прокуратуре указали, что в результате атаки врага на улице погибли 48 и 59-летние горожанки. Кроме того, получили телесные повреждения различной степени тяжести 12 гражданских в возрасте от 41 до 85 лет. У них диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, перелом, рваные и резаные раны, ушиб и контузию.

Указывалось, что повреждены 5 многоэтажных и 8 частных домов, торговые заведения, автотранспорт.

15:47, 24 июля

По всей Украине объявляли воздушную тревогу. В небе фиксировали МиГ-31К.

Уже в 16:08 объявили отбой тревоги.

 

14:49, 24 июля

Зеленский согласовал текст законопроекта о независимости НАБУ и САП

Зеленский сообщил, что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. 

По словам президента, самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП.

Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины.
 

13:37, 24 июля

Оккупанты терроризируют Запорожье

Глава ОВА Федоров сообщил, что 48-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Ореховскую громаду.

Россияне ударили по Новоандреевке из артиллерии. Повреждены дома.

Женщина, которая получила ранения, госпитализирована и получает всю необходимую помощь медиков.

13:35, 24 июля

Враг атакует Херсонскую область

В больницу доставили жительницу Новоалександровки, которая накануне вечером пострадала из-за российского дронового удара.

72-летняя женщина, которая в момент атаки находилась дома, получила взрывную травму и контузию.

13:32, 24 июля

Семья погибла в результате российского авиаудара по селу на Харьковщине

Оккупанты 23 июля около 23:30 нанесли авиационный удар по селу Подлиман Боровской СТГ Изюмского района. По предварительным данным, враг применил ФАБ-250 с УМПК.

Повреждены домовладения, на их территории вспыхнули пожары.

Под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын.

Они были переселенцами из села Богуславка Изюмского района, о чем сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

13:30, 24 июля

Зеленский говорил с Киром Стармером

Президент проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными.

Зеленский подчеркнул, что украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня, и предложила провести встречу на уровне лидеров до конца августа.

13:29, 24 июля

Шесть человек получили ранения в Донецкой области от российских обстрелов за прошедшие сутки в Мирнограде, Северске, Константиновке, Старорайском, Заречном, сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин. Погибших, по его данным, не было.

13:26, 24 июля

Утром российский оккупанты нанесли дронового удара по Днепровскому району Херсона, сообщили в ОВА.

Из-за вражеской атаки мужчины, которым 73 и 57 лет, получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

13:09, 24 июля

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела Харькова пострадали 33 человека.

12:47, 24 июля

Зеленский прокомментировал удар по Харькову

Зеленский отметил, что в Харькове сейчас оказывают помощь пострадавшим на местах ударов российских КАБов. По состоянию на сейчас уже известно о десятках пострадавших, среди них и дети.

Россия ударила двумя авиационными бомбами прямо по городу, по людям. Один удар – возле жилого дома, второй – по гражданскому предприятию. Там сейчас спасатели тушат огонь.

Абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России – продолжать агрессию, убийства. Именно поэтому нам нужна поддержка в защите – сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизни, 
– написал Зеленский.

На местах все службы привлечены: врачи, спасатели, полицейские.

12:05, 24 июля

Сколько дронов и ракет Россия запустила по Украине во время ночной атаки

В ночь на 24 июля россияне атаковали 107-ю средствами воздушного нападения.

Так, этой ночью враг атаковал 4-мя крылатыми ракетами Искандер-К и 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Атаковано Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Черкасскую и Запорожскую области,
– сообщают в ВС.

В Воздушных силах отметили, что по предварительным данным, по состоянию на 11:30 силами ПВО сбито/подавлено 1 крылатую ракету Искандер-К и 90 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

Зафиксировано попадание 13-ти БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях,
– указали там.

11:22, 24 июля

Россия массированно обстреляла украинскую ТЭС

В Минэнерго сообщили, что враг совершил массированный обстрел одной из ТЭС.

Атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам. Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора, 
– подчеркнули в министерстве.

Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

11:09, 24 июля

Россия атаковала КАБами Харьков

Россия атаковала центральную часть Харькова КАБами. Одно из попаданий – рядом с жилым домом.

Второе попадание по гражданскому предприятию. Вспыхнул пожар, о чем сообщил мэр города.

09:40, 24 июля

США и ЕС заключили соглашение о закупке вооружения, часть которого будут отправлять Украине, – Трамп

Дональд Трамп объяснил, что по достигнутым договоренностям США будут поставлять оружие в Евросоюз, после чего страны-члены самостоятельно распределят его, и основная часть будет направлена для нужд ВСУ.

Они собираются потратить эти деньги в США на наши оборонные компании, и мы собираемся отправить его (вооружение, – 24 Канал) им, а они распределят оборудование, которое мы отправим. Честно говоря, так и должно было быть еще три года назад,
– добавил президент США.

08:36, 24 июля

На территории рынка "Привоз" спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникших в результате российских ударов, сообщили в ГСЧС.

 

08:26, 24 июля

Мединский отреагировал на предложение о встрече Путина и Зеленского

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский прокомментировал предложение Украины провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США до конца августа.

Встреча лидеров России и Украины должна поставить точку,
– сказал он.

По словам главы российской делегации, для проведения такой встречи нужно проработать условия соглашения и понять, что "на этой ней обсуждать".

Мединский отметил, что встреча Зеленского с Путиным должна быть "соответствующим образом подготовлена", и эту позицию российская делегация "донесла" представителям Украины.

08:19, 24 июля

Умеров озвучил 3 основных условия Украины на переговорах в Стамбуле

Рустем Умеров отметил, что доложил Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с российской стороной 23 июля в Стамбуле.

Украинская сторона четко обозначила три ключевых приоритета:

  • Полное и безусловное прекращение огня, что предусматривает прекращение всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре.
  • Организация встречи глав государств: президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным с участием лидеров других стран – президентов США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинская сторона предлагает провести такую встречу до конца августа с учетом важных временных границ, предложенных партнерами.
  • Продолжение гуманитарного трека, предусматривающего возвращение всех пленных украинцев, в частности гражданских и детей, незаконно вывезенных в Россию.

Украина готова к прекращению огня уже сегодня. Технические механизмы известны. Единственное препятствие – отсутствие политического решения в Кремле,
– заявил Умеров.

08:10, 24 июля

В результате атаки по Черкассам разрушены могилы

В результате ракетной атаки разрушены могилы на городском кладбище №4 в Черкассах, сообщил городской голова Бондаренко.

Он отметил, что российские оккупанты воюют даже с мертвыми.

 
07:48, 24 июля

Последствия массированного удара "Шахедами" по Одессе

Одесса 24 июля пережила очередную адскую ночь. Так, армия страны-агрессора массированно атаковала город ударными БпЛА.

Разрушена жилая 9-этажка – без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов,
– сообщили в ГСЧС.

Спасатели заявили, что есть угроза обрушения конструкций.

Известно, что они эвакуировали 33 жителя и спасли 5 – их заблокировало в квартирах.

Последствия атаки по Одессе / Фото ГСЧС

07:35, 24 июля

Потери врага на 24 июля

  • Личного состава – около 1 046 270 (+1 050);
  • танков – 11 046 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 047 (+10);
  • артиллерийских систем – 30 746 (+24);
  • РСЗВ – 1 446 (+1);
  • средств ПВО – 1 199 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 47 638 (+86);
  • крылатых ракет – 3 533 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56 137 (+96);
  • специальной техники – 3 935 (+0).
07:27, 24 июля

Враг атаковал Запорожье "Шахедами"

Российская армия ночью 24 июля атаковала Запорожье и Запорожский район 9 ударными беспилотниками типа "Шахед".

Иван Федоров рассказал, что оккупанты нанесли удары по дачным кооперативам в Запорожье и Запорожском районе.

В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Произошло возгорание домов и прилегающей территории. Сейчас возгорание ликвидировано,
– сказал чиновник.

Еще один вражеский удар был по корпусу учебного заведения, который сегодня не используют. Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали.

07:06, 24 июля

В Крыму под атакой мог оказаться ряд аэродромов, – СМИ

Крымские телеграмм-каналы пишут об атаке беспилотников в районе военных аэродромов на территории полуострова.

Также там сообщали, что горело поле между Орловкой и Качей под Севастополем после падения обломков БпЛА или разгонного блока ракеты.

Также под ударом ночью был и аэродром "Саки" в Новофедоровке.

06:23, 24 июля

Ракетная атака на Черкассы

Утром глава ОГА сообщил о последствиях ракетной атаки на областной центр.

"Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают", – сообщил он.

По предварительным данным, 6 человек получили ранения.

Вскоре Табурец предоставил обновленную информацию и сообщил, что ситуация под контролем. По данным спасателей, все пожары уже ликвидированы.

05:53, 24 июля

В Одессе пылает Привоз

В Одессе горит рынок Привоз. Россия атаковала город.
Спасатели ликвидируют последствия российского террора.


В Одессе горит рынок Привоз / Фото ГСЧС

 

04:13, 24 июля

Черкассы были под атакой сперва "Шахедов", а затем и ракет

Через несколько минут после 3 утра СМИ написали о взрывах, которые были слышны вблизи областного центра. А также о работе ПВО.

04:10. В Черкасскую область прилетели несколько крылатых ракет врага – город снова слышал взрывы и работу ПВО.

Вскоре мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал горожан закрыть окна.

03:07, 24 июля

"Шахеды" угрожали Николаеву

В Николаевскую область среди ночи залетел ряд ударных БпЛА врага. Николаев был под угрозой атаки с воздуха.

Вскоре стало известно, что в Николаеве пожар, писали в ОВА. Службы работают, информации о пострадавших на данный момент нет.

02:58, 24 июля

Россия атаковала Одессу ударными БПЛА ударными БпЛА

В результате атаки БпЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры и ряд пожаров, пишет ОВА.

  • Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.
  • Есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы. Информацию о пострадавших уточняют.
02:29, 24 июля

Дроновая атака на Сочи

Мэр Сочи сообщил о возгорании нефтебазы на улице Таврической.

Глава администрации ФО "Сириус" Дмитрий Плишкин также подтвердил попадание по нефтебазе.

02:20, 24 июля

БпЛА атаковали Запорожье

Примерно в 02:16 Запорожская областная военная администрация сообщила о работе ПВО. Местные же писали в соцсетях о звуках взрывов.

01:52, 24 июля

Россияне продвинулись на Харьковщине и Донетчине

"Враг продвинулся возле Новоэкономического и Зеленого Гая", – пишут аналитики Deep State.


 