Ночная атака "Шахедами", взрывы раздавались в ряде областей: хронология 1247 дня войны
Уже 1247 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор захватчикам. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 24 июля, сообщает 24 Канал.
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Государственный департамент США одобрил продажу Украине двух пакетов вооружения. Один из них предназначен для самоходных артиллерийских установок М109, предоставленных ранее Украине, а второй – для нужд ПВО. В состав Ставки Владимир Зеленский ввел премьера Юлию Свириденко. Координатором утвердил секретаря СНБО Рустема Умерова. Кроме того, утвержден в персональном составе Ставки первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль. В то же время украинский лидер вывел из состава Ставки бывшего секретаря СНБО Александра Литвиненко и экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина. Украинские разведчики получили радиоперехват, в котором один из российских командиров обсуждает подготовку к применению химического оружия против позиций ВСУ. Такие действия запрещены международными конвенциями. Сейчас я буду газом травить пид***в в подвале, После этого враг приказывает подчиненным добить пораженных газом украинских защитников. Украина готовится к новому масштабному обмену пленными. Президент заявил о договоренности о возвращении 1200 защитников. Зеленский заявил, что выполнил обещанное, и анонсированный ранее новый законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Президент отметил, что это необходимо для справедливости в отношении правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства. Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне – и это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки, Демографический кризис в России обостряется. Снижение рождаемости, старение населения и высокая смертность создают серьезную угрозу для страны. Это толкает российские власти к радикальным и противоречивым мерам для решения социальных проблем. В частности, наказанию неженатых мужчин, которые не пытаются создать семью. По данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до 44 человек. Среди них 7 детей. В частности, пострадали 4 девушки в возрасте 28 дней, 1, 10 и 17 лет, а также двое парней – 2 месяца и 17 лет. Страны-члены НАТО избегают переосмысления своих военных доктрин и переоборудуют свои армии более современным оружием. Впрочем, этого недостаточно, чтобы быть реально готовыми к следующей войне, подчеркнул Залужный. На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников. Работники НАБУ с доступом к гостайне будут проходить обязательный полиграф. Проверку будет организовывать СБУ, а проходить ее придется каждые 2 года. Об этом говорится в новом законопроекте, который инициировал Владимир Зеленский. Председатель Верховной Рады заявил, что законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что Россия и Северная Корея готовят нападение на Балтию в течение следующих нескольких лет. Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что, к сожалению, в результате ночной российской дроновой атаки по Одессе погиб человек. "Его тело только что деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки. Погибшему было 32 года", – сообщил глава ОГА. В Верховной Раде зарегистрировали инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект "по усилению полномочий" НАБУ и САП. В четверг, 24 июля, дрон поразил помещение базы Норвежской народной помощи (Norwegian People's Aid) в Николаеве. Руне Дейл-Андерсен заявил, что в момент удара в лагере не было людей, поэтому обошлось без жертв. Есть только материальный ущерб. В Сумах прогремел взрыв. После обеда 24 июля мэр Харькова сообщил, что зафиксирован удар в Индустриальном районе боевым дроном типа "Черника". По данным мэра города, повреждено частное домовладение, гараж, выбиты стекла, пострадали гаражи и электросети. Без раненых и погибших. В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что в 11 часов утра, оккупанты нанесли 3 авиаудара ФАБ-250 с модулем УМПК по Константиновке. В зоне поражения оказалась жилая застройка. В областной прокуратуре указали, что в результате атаки врага на улице погибли 48 и 59-летние горожанки. Кроме того, получили телесные повреждения различной степени тяжести 12 гражданских в возрасте от 41 до 85 лет. У них диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, перелом, рваные и резаные раны, ушиб и контузию. Указывалось, что повреждены 5 многоэтажных и 8 частных домов, торговые заведения, автотранспорт. По всей Украине объявляли воздушную тревогу. В небе фиксировали МиГ-31К. Уже в 16:08 объявили отбой тревоги. Зеленский сообщил, что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины. Глава ОВА Федоров сообщил, что 48-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Ореховскую громаду. Россияне ударили по Новоандреевке из артиллерии. Повреждены дома. Женщина, которая получила ранения, госпитализирована и получает всю необходимую помощь медиков. В больницу доставили жительницу Новоалександровки, которая накануне вечером пострадала из-за российского дронового удара. 72-летняя женщина, которая в момент атаки находилась дома, получила взрывную травму и контузию. Оккупанты 23 июля около 23:30 нанесли авиационный удар по селу Подлиман Боровской СТГ Изюмского района. По предварительным данным, враг применил ФАБ-250 с УМПК. Повреждены домовладения, на их территории вспыхнули пожары. Под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын. Они были переселенцами из села Богуславка Изюмского района, о чем сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Президент проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными. Зеленский подчеркнул, что украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня, и предложила провести встречу на уровне лидеров до конца августа. Шесть человек получили ранения в Донецкой области от российских обстрелов за прошедшие сутки в Мирнограде, Северске, Константиновке, Старорайском, Заречном, сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин. Погибших, по его данным, не было. Утром российский оккупанты нанесли дронового удара по Днепровскому району Херсона, сообщили в ОВА. Из-за вражеской атаки мужчины, которым 73 и 57 лет, получили взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела Харькова пострадали 33 человека. Зеленский отметил, что в Харькове сейчас оказывают помощь пострадавшим на местах ударов российских КАБов. По состоянию на сейчас уже известно о десятках пострадавших, среди них и дети. Россия ударила двумя авиационными бомбами прямо по городу, по людям. Один удар – возле жилого дома, второй – по гражданскому предприятию. Там сейчас спасатели тушат огонь. Абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России – продолжать агрессию, убийства. Именно поэтому нам нужна поддержка в защите – сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизни, На местах все службы привлечены: врачи, спасатели, полицейские. В ночь на 24 июля россияне атаковали 107-ю средствами воздушного нападения. Так, этой ночью враг атаковал 4-мя крылатыми ракетами Искандер-К и 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Атаковано Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Черкасскую и Запорожскую области, В Воздушных силах отметили, что по предварительным данным, по состоянию на 11:30 силами ПВО сбито/подавлено 1 крылатую ракету Искандер-К и 90 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны. Зафиксировано попадание 13-ти БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях, В Минэнерго сообщили, что враг совершил массированный обстрел одной из ТЭС. Атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам. Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора, Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки. Россия атаковала центральную часть Харькова КАБами. Одно из попаданий – рядом с жилым домом. Второе попадание по гражданскому предприятию. Вспыхнул пожар, о чем сообщил мэр города. Дональд Трамп объяснил, что по достигнутым договоренностям США будут поставлять оружие в Евросоюз, после чего страны-члены самостоятельно распределят его, и основная часть будет направлена для нужд ВСУ. Они собираются потратить эти деньги в США на наши оборонные компании, и мы собираемся отправить его (вооружение, – 24 Канал) им, а они распределят оборудование, которое мы отправим. Честно говоря, так и должно было быть еще три года назад, На территории рынка "Привоз" спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникших в результате российских ударов, сообщили в ГСЧС. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский прокомментировал предложение Украины провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США до конца августа. Встреча лидеров России и Украины должна поставить точку, По словам главы российской делегации, для проведения такой встречи нужно проработать условия соглашения и понять, что "на этой ней обсуждать". Мединский отметил, что встреча Зеленского с Путиным должна быть "соответствующим образом подготовлена", и эту позицию российская делегация "донесла" представителям Украины. Рустем Умеров отметил, что доложил Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с российской стороной 23 июля в Стамбуле. Украинская сторона четко обозначила три ключевых приоритета: Украина готова к прекращению огня уже сегодня. Технические механизмы известны. Единственное препятствие – отсутствие политического решения в Кремле, В результате ракетной атаки разрушены могилы на городском кладбище №4 в Черкассах, сообщил городской голова Бондаренко. Он отметил, что российские оккупанты воюют даже с мертвыми. Одесса 24 июля пережила очередную адскую ночь. Так, армия страны-агрессора массированно атаковала город ударными БпЛА. Разрушена жилая 9-этажка – без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов, Спасатели заявили, что есть угроза обрушения конструкций. Известно, что они эвакуировали 33 жителя и спасли 5 – их заблокировало в квартирах. Российская армия ночью 24 июля атаковала Запорожье и Запорожский район 9 ударными беспилотниками типа "Шахед". Иван Федоров рассказал, что оккупанты нанесли удары по дачным кооперативам в Запорожье и Запорожском районе. В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Произошло возгорание домов и прилегающей территории. Сейчас возгорание ликвидировано, Еще один вражеский удар был по корпусу учебного заведения, который сегодня не используют. Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали. Крымские телеграмм-каналы пишут об атаке беспилотников в районе военных аэродромов на территории полуострова. Также там сообщали, что горело поле между Орловкой и Качей под Севастополем после падения обломков БпЛА или разгонного блока ракеты. Также под ударом ночью был и аэродром "Саки" в Новофедоровке. Утром глава ОГА сообщил о последствиях ракетной атаки на областной центр. "Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают", – сообщил он. По предварительным данным, 6 человек получили ранения. Вскоре Табурец предоставил обновленную информацию и сообщил, что ситуация под контролем. По данным спасателей, все пожары уже ликвидированы. Через несколько минут после 3 утра СМИ написали о взрывах, которые были слышны вблизи областного центра. А также о работе ПВО. 04:10. В Черкасскую область прилетели несколько крылатых ракет врага – город снова слышал взрывы и работу ПВО. Вскоре мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал горожан закрыть окна. В Николаевскую область среди ночи залетел ряд ударных БпЛА врага. Николаев был под угрозой атаки с воздуха. Вскоре стало известно, что в Николаеве пожар, писали в ОВА. Службы работают, информации о пострадавших на данный момент нет. В результате атаки БпЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры и ряд пожаров, пишет ОВА. Мэр Сочи сообщил о возгорании нефтебазы на улице Таврической. Глава администрации ФО "Сириус" Дмитрий Плишкин также подтвердил попадание по нефтебазе. Примерно в 02:16 Запорожская областная военная администрация сообщила о работе ПВО. Местные же писали в соцсетях о звуках взрывов. "Враг продвинулся возле Новоэкономического и Зеленого Гая", – пишут аналитики Deep State.
США одобрили продажу Украине пакетов для САУ М109 и ПВО
Зеленский изменил состав Ставки
"Сейчас буду газом травить": перехват врага о химическом оружии и казни пораженных
– слышно в перехвате.
Зеленский анонсировал возвращение домой еще 1200 воинов
Чтобы не было российского вмешательства, Зеленский о новом законопроекте
– сказал Зеленский.
Из-за демографического кризиса в России предлагают наказывать холостых мужчин, –СЗР
В Харькове возросло количество пострадавших в результате атаки России
Залужный заявил, что НАТО делает большую ошибку в подготовке к следующей войне
Россия запустила "Шахеды"
Работников НАБУ, САП и других ведомств могут обязать проходить полиграф
Стефанчук ответил, когда Рада проголосует за законопроект Зеленского
Россия готовит нападение на страны Балтии через несколько лет
В Одессе под завалами нашли тело мужчины под завалами
В Николаеве "Шахед" ударил по базе Норвежской народной помощи
Оккупанты снова ударили по Харькову
Россияне убили бомбами женщин посреди улицы Константиновки
Зеленский согласовал текст законопроекта о независимости НАБУ и САП
По словам президента, самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП.
Оккупанты терроризируют Запорожье
Враг атакует Херсонскую область
Семья погибла в результате российского авиаудара по селу на Харьковщине
Зеленский говорил с Киром Стармером
Зеленский прокомментировал удар по Харькову
– написал Зеленский.
Сколько дронов и ракет Россия запустила по Украине во время ночной атаки
– сообщают в ВС.
– указали там.
Россия массированно обстреляла украинскую ТЭС
– подчеркнули в министерстве.
Россия атаковала КАБами Харьков
США и ЕС заключили соглашение о закупке вооружения, часть которого будут отправлять Украине, – Трамп
– добавил президент США.
Мединский отреагировал на предложение о встрече Путина и Зеленского
– сказал он.
Умеров озвучил 3 основных условия Украины на переговорах в Стамбуле
– заявил Умеров.
В результате атаки по Черкассам разрушены могилы
Последствия массированного удара "Шахедами" по Одессе
– сообщили в ГСЧС.
Потери врага на 24 июля
Враг атаковал Запорожье "Шахедами"
– сказал чиновник.
В Крыму под атакой мог оказаться ряд аэродромов, – СМИ
Ракетная атака на Черкассы
В Одессе пылает Привоз
Черкассы были под атакой сперва "Шахедов", а затем и ракет
"Шахеды" угрожали Николаеву
Россия атаковала Одессу ударными БПЛА ударными БпЛА
Дроновая атака на Сочи
БпЛА атаковали Запорожье
Россияне продвинулись на Харьковщине и Донетчине
Государственный департамент США одобрил продажу Украине двух пакетов вооружения. Один из них предназначен для самоходных артиллерийских установок М109, предоставленных ранее Украине, а второй – для нужд ПВО.
В состав Ставки Владимир Зеленский ввел премьера Юлию Свириденко. Координатором утвердил секретаря СНБО Рустема Умерова.
Кроме того, утвержден в персональном составе Ставки первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль.
В то же время украинский лидер вывел из состава Ставки бывшего секретаря СНБО Александра Литвиненко и экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.
Украинские разведчики получили радиоперехват, в котором один из российских командиров обсуждает подготовку к применению химического оружия против позиций ВСУ. Такие действия запрещены международными конвенциями.
Сейчас я буду газом травить пид***в в подвале,
После этого враг приказывает подчиненным добить пораженных газом украинских защитников.
Украина готовится к новому масштабному обмену пленными. Президент заявил о договоренности о возвращении 1200 защитников.
Зеленский заявил, что выполнил обещанное, и анонсированный ранее новый законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Президент отметил, что это необходимо для справедливости в отношении правоохранительных и антикоррупционных органов.
Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства. Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне – и это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки,
Демографический кризис в России обостряется. Снижение рождаемости, старение населения и высокая смертность создают серьезную угрозу для страны.
Это толкает российские власти к радикальным и противоречивым мерам для решения социальных проблем. В частности, наказанию неженатых мужчин, которые не пытаются создать семью.
По данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до 44 человек. Среди них 7 детей.
В частности, пострадали 4 девушки в возрасте 28 дней, 1, 10 и 17 лет, а также двое парней – 2 месяца и 17 лет.
Страны-члены НАТО избегают переосмысления своих военных доктрин и переоборудуют свои армии более современным оружием.
Впрочем, этого недостаточно, чтобы быть реально готовыми к следующей войне, подчеркнул Залужный.
На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников.
Работники НАБУ с доступом к гостайне будут проходить обязательный полиграф. Проверку будет организовывать СБУ, а проходить ее придется каждые 2 года.
Об этом говорится в новом законопроекте, который инициировал Владимир Зеленский.
Председатель Верховной Рады заявил, что законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что Россия и Северная Корея готовят нападение на Балтию в течение следующих нескольких лет.
Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что, к сожалению, в результате ночной российской дроновой атаки по Одессе погиб человек.
"Его тело только что деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки. Погибшему было 32 года", – сообщил глава ОГА.
В Верховной Раде зарегистрировали инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект "по усилению полномочий" НАБУ и САП.
В четверг, 24 июля, дрон поразил помещение базы Норвежской народной помощи (Norwegian People's Aid) в Николаеве. Руне Дейл-Андерсен заявил, что в момент удара в лагере не было людей, поэтому обошлось без жертв. Есть только материальный ущерб.
В Сумах прогремел взрыв.
После обеда 24 июля мэр Харькова сообщил, что зафиксирован удар в Индустриальном районе боевым дроном типа "Черника".
По данным мэра города, повреждено частное домовладение, гараж, выбиты стекла, пострадали гаражи и электросети. Без раненых и погибших.
В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что в 11 часов утра, оккупанты нанесли 3 авиаудара ФАБ-250 с модулем УМПК по Константиновке. В зоне поражения оказалась жилая застройка.
В областной прокуратуре указали, что в результате атаки врага на улице погибли 48 и 59-летние горожанки. Кроме того, получили телесные повреждения различной степени тяжести 12 гражданских в возрасте от 41 до 85 лет. У них диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, перелом, рваные и резаные раны, ушиб и контузию.
Указывалось, что повреждены 5 многоэтажных и 8 частных домов, торговые заведения, автотранспорт.
По всей Украине объявляли воздушную тревогу. В небе фиксировали МиГ-31К.
Уже в 16:08 объявили отбой тревоги.
Зеленский сообщил, что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства.
Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины.
Глава ОВА Федоров сообщил, что 48-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Ореховскую громаду.
Россияне ударили по Новоандреевке из артиллерии. Повреждены дома.
Женщина, которая получила ранения, госпитализирована и получает всю необходимую помощь медиков.
В больницу доставили жительницу Новоалександровки, которая накануне вечером пострадала из-за российского дронового удара.
72-летняя женщина, которая в момент атаки находилась дома, получила взрывную травму и контузию.
Оккупанты 23 июля около 23:30 нанесли авиационный удар по селу Подлиман Боровской СТГ Изюмского района. По предварительным данным, враг применил ФАБ-250 с УМПК.
Повреждены домовладения, на их территории вспыхнули пожары.
Под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын.
Они были переселенцами из села Богуславка Изюмского района, о чем сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Президент проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными.
Зеленский подчеркнул, что украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня, и предложила провести встречу на уровне лидеров до конца августа.
Шесть человек получили ранения в Донецкой области от российских обстрелов за прошедшие сутки в Мирнограде, Северске, Константиновке, Старорайском, Заречном, сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин. Погибших, по его данным, не было.
Утром российский оккупанты нанесли дронового удара по Днепровскому району Херсона, сообщили в ОВА.
Из-за вражеской атаки мужчины, которым 73 и 57 лет, получили взрывные травмы и осколочные ранения.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела Харькова пострадали 33 человека.
Зеленский отметил, что в Харькове сейчас оказывают помощь пострадавшим на местах ударов российских КАБов. По состоянию на сейчас уже известно о десятках пострадавших, среди них и дети.
Россия ударила двумя авиационными бомбами прямо по городу, по людям. Один удар – возле жилого дома, второй – по гражданскому предприятию. Там сейчас спасатели тушат огонь.
Абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России – продолжать агрессию, убийства. Именно поэтому нам нужна поддержка в защите – сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизни,
На местах все службы привлечены: врачи, спасатели, полицейские.
В ночь на 24 июля россияне атаковали 107-ю средствами воздушного нападения.
Так, этой ночью враг атаковал 4-мя крылатыми ракетами Искандер-К и 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Атаковано Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Черкасскую и Запорожскую области,
В Воздушных силах отметили, что по предварительным данным, по состоянию на 11:30 силами ПВО сбито/подавлено 1 крылатую ракету Искандер-К и 90 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
Зафиксировано попадание 13-ти БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях,
В Минэнерго сообщили, что враг совершил массированный обстрел одной из ТЭС.
Атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам. Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора,
Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
Россия атаковала центральную часть Харькова КАБами. Одно из попаданий – рядом с жилым домом.
Второе попадание по гражданскому предприятию. Вспыхнул пожар, о чем сообщил мэр города.
Дональд Трамп объяснил, что по достигнутым договоренностям США будут поставлять оружие в Евросоюз, после чего страны-члены самостоятельно распределят его, и основная часть будет направлена для нужд ВСУ.
Они собираются потратить эти деньги в США на наши оборонные компании, и мы собираемся отправить его (вооружение, – 24 Канал) им, а они распределят оборудование, которое мы отправим. Честно говоря, так и должно было быть еще три года назад,
На территории рынка "Привоз" спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникших в результате российских ударов, сообщили в ГСЧС.
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский прокомментировал предложение Украины провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США до конца августа.
Встреча лидеров России и Украины должна поставить точку,
По словам главы российской делегации, для проведения такой встречи нужно проработать условия соглашения и понять, что "на этой ней обсуждать".
Мединский отметил, что встреча Зеленского с Путиным должна быть "соответствующим образом подготовлена", и эту позицию российская делегация "донесла" представителям Украины.
Рустем Умеров отметил, что доложил Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с российской стороной 23 июля в Стамбуле.
Украинская сторона четко обозначила три ключевых приоритета:
Украина готова к прекращению огня уже сегодня. Технические механизмы известны. Единственное препятствие – отсутствие политического решения в Кремле,
В результате ракетной атаки разрушены могилы на городском кладбище №4 в Черкассах, сообщил городской голова Бондаренко.
Он отметил, что российские оккупанты воюют даже с мертвыми.
Одесса 24 июля пережила очередную адскую ночь. Так, армия страны-агрессора массированно атаковала город ударными БпЛА.
Разрушена жилая 9-этажка – без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов,
Спасатели заявили, что есть угроза обрушения конструкций.
Известно, что они эвакуировали 33 жителя и спасли 5 – их заблокировало в квартирах.
Российская армия ночью 24 июля атаковала Запорожье и Запорожский район 9 ударными беспилотниками типа "Шахед".
Иван Федоров рассказал, что оккупанты нанесли удары по дачным кооперативам в Запорожье и Запорожском районе.
В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Произошло возгорание домов и прилегающей территории. Сейчас возгорание ликвидировано,
Еще один вражеский удар был по корпусу учебного заведения, который сегодня не используют. Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали.
Крымские телеграмм-каналы пишут об атаке беспилотников в районе военных аэродромов на территории полуострова.
Также там сообщали, что горело поле между Орловкой и Качей под Севастополем после падения обломков БпЛА или разгонного блока ракеты.
Также под ударом ночью был и аэродром "Саки" в Новофедоровке.
Утром глава ОГА сообщил о последствиях ракетной атаки на областной центр.
"Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают", – сообщил он.
По предварительным данным, 6 человек получили ранения.
Вскоре Табурец предоставил обновленную информацию и сообщил, что ситуация под контролем. По данным спасателей, все пожары уже ликвидированы.
Через несколько минут после 3 утра СМИ написали о взрывах, которые были слышны вблизи областного центра. А также о работе ПВО.
04:10. В Черкасскую область прилетели несколько крылатых ракет врага – город снова слышал взрывы и работу ПВО.
Вскоре мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал горожан закрыть окна.
В Николаевскую область среди ночи залетел ряд ударных БпЛА врага. Николаев был под угрозой атаки с воздуха.
Вскоре стало известно, что в Николаеве пожар, писали в ОВА. Службы работают, информации о пострадавших на данный момент нет.
В результате атаки БпЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры и ряд пожаров, пишет ОВА.
Мэр Сочи сообщил о возгорании нефтебазы на улице Таврической.
Глава администрации ФО "Сириус" Дмитрий Плишкин также подтвердил попадание по нефтебазе.
Примерно в 02:16 Запорожская областная военная администрация сообщила о работе ПВО. Местные же писали в соцсетях о звуках взрывов.
"Враг продвинулся возле Новоэкономического и Зеленого Гая", – пишут аналитики Deep State.