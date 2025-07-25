Ночная атака "Шахедами", взрывы раздавались в ряде областей: хронология 1247 дня войны

Уже 1247 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор захватчикам. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 24 июля, сообщает 24 Канал.

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23:46, 25 июля США одобрили продажу Украине пакетов для САУ М109 и ПВО Государственный департамент США одобрил продажу Украине двух пакетов вооружения. Один из них предназначен для самоходных артиллерийских установок М109, предоставленных ранее Украине, а второй – для нужд ПВО. 22:48, 24 июля Зеленский изменил состав Ставки В состав Ставки Владимир Зеленский ввел премьера Юлию Свириденко. Координатором утвердил секретаря СНБО Рустема Умерова. Кроме того, утвержден в персональном составе Ставки первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль. В то же время украинский лидер вывел из состава Ставки бывшего секретаря СНБО Александра Литвиненко и экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.



22:03, 24 июля "Сейчас буду газом травить": перехват врага о химическом оружии и казни пораженных Украинские разведчики получили радиоперехват, в котором один из российских командиров обсуждает подготовку к применению химического оружия против позиций ВСУ. Такие действия запрещены международными конвенциями. Сейчас я буду газом травить пид***в в подвале,

– слышно в перехвате. После этого враг приказывает подчиненным добить пораженных газом украинских защитников. 21:45, 24 июля Зеленский анонсировал возвращение домой еще 1200 воинов Украина готовится к новому масштабному обмену пленными. Президент заявил о договоренности о возвращении 1200 защитников. 21:30, 24 июля Чтобы не было российского вмешательства, Зеленский о новом законопроекте Зеленский заявил, что выполнил обещанное, и анонсированный ранее новый законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Президент отметил, что это необходимо для справедливости в отношении правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства. Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне – и это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки,

– сказал Зеленский. 21:14, 24 июля Из-за демографического кризиса в России предлагают наказывать холостых мужчин, –СЗР Демографический кризис в России обостряется. Снижение рождаемости, старение населения и высокая смертность создают серьезную угрозу для страны. Это толкает российские власти к радикальным и противоречивым мерам для решения социальных проблем. В частности, наказанию неженатых мужчин, которые не пытаются создать семью. 20:59, 24 июля В Харькове возросло количество пострадавших в результате атаки России По данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до 44 человек. Среди них 7 детей. В частности, пострадали 4 девушки в возрасте 28 дней, 1, 10 и 17 лет, а также двое парней – 2 месяца и 17 лет. 20:37, 24 июля Залужный заявил, что НАТО делает большую ошибку в подготовке к следующей войне Страны-члены НАТО избегают переосмысления своих военных доктрин и переоборудуют свои армии более современным оружием. Впрочем, этого недостаточно, чтобы быть реально готовыми к следующей войне, подчеркнул Залужный. 20:31, 24 июля Россия запустила "Шахеды" На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников. 20:01, 24 июля Работников НАБУ, САП и других ведомств могут обязать проходить полиграф Работники НАБУ с доступом к гостайне будут проходить обязательный полиграф. Проверку будет организовывать СБУ, а проходить ее придется каждые 2 года. Об этом говорится в новом законопроекте, который инициировал Владимир Зеленский. 19:57, 24 июля Стефанчук ответил, когда Рада проголосует за законопроект Зеленского Председатель Верховной Рады заявил, что законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. 19:36, 24 июля Россия готовит нападение на страны Балтии через несколько лет Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что Россия и Северная Корея готовят нападение на Балтию в течение следующих нескольких лет. 19:16, 24 июля В Одессе под завалами нашли тело мужчины под завалами Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что, к сожалению, в результате ночной российской дроновой атаки по Одессе погиб человек. "Его тело только что деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки. Погибшему было 32 года", – сообщил глава ОГА. 18:39, 24 июля В Верховной Раде зарегистрировали инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект "по усилению полномочий" НАБУ и САП. 18:17, 24 июля В Николаеве "Шахед" ударил по базе Норвежской народной помощи В четверг, 24 июля, дрон поразил помещение базы Норвежской народной помощи (Norwegian People's Aid) в Николаеве. Руне Дейл-Андерсен заявил, что в момент удара в лагере не было людей, поэтому обошлось без жертв. Есть только материальный ущерб.

18:11, 24 июля В Сумах прогремел взрыв. 17:24, 24 июля Оккупанты снова ударили по Харькову После обеда 24 июля мэр Харькова сообщил, что зафиксирован удар в Индустриальном районе боевым дроном типа "Черника". По данным мэра города, повреждено частное домовладение, гараж, выбиты стекла, пострадали гаражи и электросети. Без раненых и погибших. 16:10, 24 июля Россияне убили бомбами женщин посреди улицы Константиновки В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что в 11 часов утра, оккупанты нанесли 3 авиаудара ФАБ-250 с модулем УМПК по Константиновке. В зоне поражения оказалась жилая застройка. В областной прокуратуре указали, что в результате атаки врага на улице погибли 48 и 59-летние горожанки. Кроме того, получили телесные повреждения различной степени тяжести 12 гражданских в возрасте от 41 до 85 лет. У них диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, перелом, рваные и резаные раны, ушиб и контузию. Указывалось, что повреждены 5 многоэтажных и 8 частных домов, торговые заведения, автотранспорт. 15:47, 24 июля По всей Украине объявляли воздушную тревогу. В небе фиксировали МиГ-31К. Уже в 16:08 объявили отбой тревоги. 14:49, 24 июля Зеленский согласовал текст законопроекта о независимости НАБУ и САП Зеленский сообщил, что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства.



По словам президента, самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины.

13:37, 24 июля Оккупанты терроризируют Запорожье Глава ОВА Федоров сообщил, что 48-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Ореховскую громаду. Россияне ударили по Новоандреевке из артиллерии. Повреждены дома. Женщина, которая получила ранения, госпитализирована и получает всю необходимую помощь медиков. 13:35, 24 июля Враг атакует Херсонскую область В больницу доставили жительницу Новоалександровки, которая накануне вечером пострадала из-за российского дронового удара. 72-летняя женщина, которая в момент атаки находилась дома, получила взрывную травму и контузию. 13:32, 24 июля Семья погибла в результате российского авиаудара по селу на Харьковщине Оккупанты 23 июля около 23:30 нанесли авиационный удар по селу Подлиман Боровской СТГ Изюмского района. По предварительным данным, враг применил ФАБ-250 с УМПК. Повреждены домовладения, на их территории вспыхнули пожары. Под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын. Они были переселенцами из села Богуславка Изюмского района, о чем сообщили в Харьковской областной прокуратуре. 13:30, 24 июля Зеленский говорил с Киром Стармером Президент проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными. Зеленский подчеркнул, что украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня, и предложила провести встречу на уровне лидеров до конца августа. 13:29, 24 июля Шесть человек получили ранения в Донецкой области от российских обстрелов за прошедшие сутки в Мирнограде, Северске, Константиновке, Старорайском, Заречном, сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин. Погибших, по его данным, не было. 13:26, 24 июля Утром российский оккупанты нанесли дронового удара по Днепровскому району Херсона, сообщили в ОВА. Из-за вражеской атаки мужчины, которым 73 и 57 лет, получили взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи. 13:09, 24 июля Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела Харькова пострадали 33 человека. 12:47, 24 июля Зеленский прокомментировал удар по Харькову Зеленский отметил, что в Харькове сейчас оказывают помощь пострадавшим на местах ударов российских КАБов. По состоянию на сейчас уже известно о десятках пострадавших, среди них и дети. Россия ударила двумя авиационными бомбами прямо по городу, по людям. Один удар – возле жилого дома, второй – по гражданскому предприятию. Там сейчас спасатели тушат огонь. Абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России – продолжать агрессию, убийства. Именно поэтому нам нужна поддержка в защите – сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизни,

– написал Зеленский. На местах все службы привлечены: врачи, спасатели, полицейские. 12:05, 24 июля Сколько дронов и ракет Россия запустила по Украине во время ночной атаки В ночь на 24 июля россияне атаковали 107-ю средствами воздушного нападения. Так, этой ночью враг атаковал 4-мя крылатыми ракетами Искандер-К и 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Атаковано Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Черкасскую и Запорожскую области,

– сообщают в ВС. В Воздушных силах отметили, что по предварительным данным, по состоянию на 11:30 силами ПВО сбито/подавлено 1 крылатую ракету Искандер-К и 90 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны. Зафиксировано попадание 13-ти БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях,

– указали там. 11:22, 24 июля Россия массированно обстреляла украинскую ТЭС В Минэнерго сообщили, что враг совершил массированный обстрел одной из ТЭС. Атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам. Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора,

– подчеркнули в министерстве. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки. 11:09, 24 июля Россия атаковала КАБами Харьков Россия атаковала центральную часть Харькова КАБами. Одно из попаданий – рядом с жилым домом. Второе попадание по гражданскому предприятию. Вспыхнул пожар, о чем сообщил мэр города. 09:40, 24 июля США и ЕС заключили соглашение о закупке вооружения, часть которого будут отправлять Украине, – Трамп Дональд Трамп объяснил, что по достигнутым договоренностям США будут поставлять оружие в Евросоюз, после чего страны-члены самостоятельно распределят его, и основная часть будет направлена для нужд ВСУ. Они собираются потратить эти деньги в США на наши оборонные компании, и мы собираемся отправить его (вооружение, – 24 Канал) им, а они распределят оборудование, которое мы отправим. Честно говоря, так и должно было быть еще три года назад,

– добавил президент США. 08:36, 24 июля На территории рынка "Привоз" спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникших в результате российских ударов, сообщили в ГСЧС. 08:26, 24 июля Мединский отреагировал на предложение о встрече Путина и Зеленского Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский прокомментировал предложение Украины провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США до конца августа. Встреча лидеров России и Украины должна поставить точку,

– сказал он. По словам главы российской делегации, для проведения такой встречи нужно проработать условия соглашения и понять, что "на этой ней обсуждать". Мединский отметил, что встреча Зеленского с Путиным должна быть "соответствующим образом подготовлена", и эту позицию российская делегация "донесла" представителям Украины. 08:19, 24 июля Умеров озвучил 3 основных условия Украины на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров отметил, что доложил Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с российской стороной 23 июля в Стамбуле. Украинская сторона четко обозначила три ключевых приоритета: Полное и безусловное прекращение огня , что предусматривает прекращение всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре.

, что предусматривает прекращение всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Организация встречи глав государств : президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным с участием лидеров других стран – президентов США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинская сторона предлагает провести такую встречу до конца августа с учетом важных временных границ, предложенных партнерами.

: президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным с участием лидеров других стран – президентов США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинская сторона предлагает провести такую встречу до конца августа с учетом важных временных границ, предложенных партнерами. Продолжение гуманитарного трека, предусматривающего возвращение всех пленных украинцев, в частности гражданских и детей, незаконно вывезенных в Россию. Украина готова к прекращению огня уже сегодня. Технические механизмы известны. Единственное препятствие – отсутствие политического решения в Кремле,

– заявил Умеров. 08:10, 24 июля В результате атаки по Черкассам разрушены могилы В результате ракетной атаки разрушены могилы на городском кладбище №4 в Черкассах, сообщил городской голова Бондаренко. Он отметил, что российские оккупанты воюют даже с мертвыми. 07:48, 24 июля Последствия массированного удара "Шахедами" по Одессе Одесса 24 июля пережила очередную адскую ночь. Так, армия страны-агрессора массированно атаковала город ударными БпЛА. Разрушена жилая 9-этажка – без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов,

– сообщили в ГСЧС. Спасатели заявили, что есть угроза обрушения конструкций. Известно, что они эвакуировали 33 жителя и спасли 5 – их заблокировало в квартирах. Последствия атаки по Одессе / Фото ГСЧС 07:35, 24 июля Потери врага на 24 июля Личного состава – около 1 046 270 (+1 050);

танков – 11 046 (+5);

боевых бронированных машин – 23 047 (+10);

артиллерийских систем – 30 746 (+24);

РСЗВ – 1 446 (+1);

средств ПВО – 1 199 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 47 638 (+86);

крылатых ракет – 3 533 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 56 137 (+96);

специальной техники – 3 935 (+0). 07:27, 24 июля Враг атаковал Запорожье "Шахедами" Российская армия ночью 24 июля атаковала Запорожье и Запорожский район 9 ударными беспилотниками типа "Шахед". Иван Федоров рассказал, что оккупанты нанесли удары по дачным кооперативам в Запорожье и Запорожском районе. В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Произошло возгорание домов и прилегающей территории. Сейчас возгорание ликвидировано,

– сказал чиновник. Еще один вражеский удар был по корпусу учебного заведения, который сегодня не используют. Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали. 07:06, 24 июля В Крыму под атакой мог оказаться ряд аэродромов, – СМИ Крымские телеграмм-каналы пишут об атаке беспилотников в районе военных аэродромов на территории полуострова. Также там сообщали, что горело поле между Орловкой и Качей под Севастополем после падения обломков БпЛА или разгонного блока ракеты. Также под ударом ночью был и аэродром "Саки" в Новофедоровке. 06:23, 24 июля Ракетная атака на Черкассы Утром глава ОГА сообщил о последствиях ракетной атаки на областной центр. "Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают", – сообщил он. По предварительным данным, 6 человек получили ранения. Вскоре Табурец предоставил обновленную информацию и сообщил, что ситуация под контролем. По данным спасателей, все пожары уже ликвидированы. 05:53, 24 июля В Одессе пылает Привоз В Одессе горит рынок Привоз. Россия атаковала город.

Спасатели ликвидируют последствия российского террора.

В Одессе горит рынок Привоз / Фото ГСЧС 04:13, 24 июля Черкассы были под атакой сперва "Шахедов", а затем и ракет Через несколько минут после 3 утра СМИ написали о взрывах, которые были слышны вблизи областного центра. А также о работе ПВО. 04:10. В Черкасскую область прилетели несколько крылатых ракет врага – город снова слышал взрывы и работу ПВО. Вскоре мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал горожан закрыть окна. 03:07, 24 июля "Шахеды" угрожали Николаеву В Николаевскую область среди ночи залетел ряд ударных БпЛА врага. Николаев был под угрозой атаки с воздуха. Вскоре стало известно, что в Николаеве пожар, писали в ОВА. Службы работают, информации о пострадавших на данный момент нет. 02:58, 24 июля Россия атаковала Одессу ударными БПЛА ударными БпЛА В результате атаки БпЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры и ряд пожаров, пишет ОВА. Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.

Есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы. Информацию о пострадавших уточняют. 02:29, 24 июля Дроновая атака на Сочи Мэр Сочи сообщил о возгорании нефтебазы на улице Таврической. Глава администрации ФО "Сириус" Дмитрий Плишкин также подтвердил попадание по нефтебазе. 02:20, 24 июля БпЛА атаковали Запорожье Примерно в 02:16 Запорожская областная военная администрация сообщила о работе ПВО. Местные же писали в соцсетях о звуках взрывов. 01:52, 24 июля Россияне продвинулись на Харьковщине и Донетчине "Враг продвинулся возле Новоэкономического и Зеленого Гая", – пишут аналитики Deep State.



