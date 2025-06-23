Атака ракетами и БпЛА, под ударами "Шахедов" оказался Киев: хронология 1216 дня войны
В Украине начались и продолжаются 1216 сутки полномасштабного российского вторжения. Россияне продолжают атаки по городам и не оставляют попыток захватить все больше наших территорий.
О ситуации на фронте, военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак и других главных новостях 5 февраля – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Россия атаковала "Шахедами" и баллистикой, опасность доходила до Киева: где была тревога
Что произошло за сутки
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в социальных сетях, что во время атаки врага этой ночью, 23 июня, поврежден один из выходов станции метро Святошин. Также повреждена остановка. Там пострадали 2 человека, им медики помогли на месте, обошлось без госпитализации. Ткаченко отметил, что стиль врага неизменен – бьют туда, где могут быть люди, даже которые прячутся от обстрелов. Пострадали и районы области. По информации Киевской ОГА: В первом большом промежутке на столицу налетали ударные дроны врага. Вместе с этим серия очень сильных взрывов в Киеве прозвучала, когда мониторинговые сообщества и Киевская МВА предупреждали об угрозе применения баллистики. Во время второй за ночь тревоги мониторы написали, что с территории России залетели крылатые ракеты. Воздушные силы же указали на скоростные цели, летящие с Черниговщины курсом на Киевщину, впоследствии в столице снова услышали взрывы. Очень много дронов на Киев. Киевляне, стоит оставаться в укрытиях. Враг атакует волнами, с разных направлений, Уже известно, что в столице есть последствия ударов БпЛА – попадание в дома, территории, также пожары, падения обломков. Несколько человек пострадали.
В Киеве поврежден выход со станции метро Святошин, пострадали люди
На Киевщине из-за атаки БпЛА возникли пожары в нескольких районах, погиб человек
Кроме БпЛА, Киев атаковали баллистикой и, вероятно, крылатыми ракетами
В Киеве были слышны взрывы
– написали в КМВА.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в социальных сетях, что во время атаки врага этой ночью, 23 июня, поврежден один из выходов станции метро Святошин. Также повреждена остановка.
Там пострадали 2 человека, им медики помогли на месте, обошлось без госпитализации. Ткаченко отметил, что стиль врага неизменен – бьют туда, где могут быть люди, даже которые прячутся от обстрелов.
Пострадали и районы области. По информации Киевской ОГА:
В первом большом промежутке на столицу налетали ударные дроны врага. Вместе с этим серия очень сильных взрывов в Киеве прозвучала, когда мониторинговые сообщества и Киевская МВА предупреждали об угрозе применения баллистики.
Во время второй за ночь тревоги мониторы написали, что с территории России залетели крылатые ракеты. Воздушные силы же указали на скоростные цели, летящие с Черниговщины курсом на Киевщину, впоследствии в столице снова услышали взрывы.
Очень много дронов на Киев. Киевляне, стоит оставаться в укрытиях. Враг атакует волнами, с разных направлений,
Уже известно, что в столице есть последствия ударов БпЛА – попадание в дома, территории, также пожары, падения обломков. Несколько человек пострадали.