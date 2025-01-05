Многим больно и неприятно, – Билецкий об отношении гражданских к людям в военной форме

В Украине уже почти три года продолжается полномасштабная война. Полковник Андрей Билецкий указал, как изменилось отношение общества к военным.

В интервью Натальи Мосейчук командир 3 отдельной штурмовой бригады признался, что ловит себя на мысли, что сегодня в города лучше не выезжать в военной форме, передает 24 Канал.

Смотрите также Крым в прямом смысле слова сдали, – Билецкий об аннексии полуострова Россией

Реакция гражданских затрагивает военных

Полковник объяснил, что из-за "всего этого испуга и истерики с ТЦК" гражданские часто достаточно пугливо относятся к людям в форме.

На самом деле, многим болит и неприятно, потому что год назад бойцы чувствовали это единство, что к ним относятся как к защитникам, то сейчас бывает неприятное ощущение в этом плане,

– отметил Билецкий.

Также командир заметил, что, когда наступит мир, единственное, по чему он будет оценивать людей, – это по их поведению во время войны.

Кроме того, Билецкий признал, что армия нуждается в пополнении свежими силами. Но сегодня призыв набрал неадекватные формы. По его словам, среди военных нет тех, кто поддерживает принудительную мобилизацию мужчин просто с улицы. Такие меры, по его мнению, не приносят пользы. Иногда командиры просто не знают, что делать с военнослужащими, которые не имеют мотивации воевать.