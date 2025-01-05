В інтерв'ю Наталії Мосейчук командир 3 окремої штурмової бригади зізнався, що ловить себе на думці, що сьогодні у міста краще не виїжджати у військовій формі, передає 24 Канал.

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Реакція цивільних зачіпає військових

Полковник пояснив, що через "увесь цей переляк і істерику з ТЦК" цивільні часто достатньо лякливо ставляться до людей у формі.

Насправді, багатьом болить і неприємно, тому що рік тому бійці відчували цю єдність, що до них ставляться як до захисників, то зараз буває неприємне відчуття у цьому плані,

– зазначив Білецький.

Також командир зауважив, що, коли настане мир, єдине, за чим він оцінюватиме людей, – це за їхнею поведінкою під час війни.

Крім того, Білецький визнав, що армія потребує поповнення свіжими силами. Але сьогодні призов набрав неадекватні форми. За його словами, серед військових немає тих, хто підтримує примусову мобілізацію чоловіків просто з вулиці. Такі заходи, на його думку, не приносять користі. Іноді командири просто не знають, що робити з військовослужбовцями, які не мають мотивації воювати.