Будет ли новое масштабное наступление россиян в 2023-м: в ВСУ оценили угрозу

В последние дни из уст военных экспертов звучат утверждения о возможном новом масштабном наступлении россиян. Прогнозируют, что Россия может предпринять еще одну попытку захватить Киев в начале следующего года.

Украина готовится к тому, что Россия снова попытается напасть с севера. Есть версии, что это может произойти даже в день годовщины полномасштабной войны России.

К теме Российские войска стягивают все силы для наступления на Востоке: Жданов оценил угрозу

Для противостояния врагу Украине нужны ресурсы

Генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал, что ВСУ будут готовы к борьбе даже с миллионами россиян, но им понадобится еще более смертоносное оружие от партнеров. В частности, это кассетные боеприпасы – тип оружия, который запрещен во многих странах.

Ковальчук заверил, что Украина выиграет войну и отвоюет всю свою территорию, включая Крым. Однако, по его словам, самые ожесточенные бои еще впереди.

Военные предупреждают о возможном наступлении

Ходят слухи, что российские войска снова попытаются ворваться в Украину с севера, востока и юга. Это произойдет, возможно, даже 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения.

В то же время Ковальчук подчеркнул, что военное руководство страны предусматривает такие варианты.

Мы к этому готовимся. Мы живем с мыслью, что они снова будут наступать. Это наша задача,

– сказал генерал.

По его словам, Путин сосредоточился на возможности повторного вторжения российских войск через Беларусь на северную границу Украины. Это маршрут для нацеливания на столицу.

Первая попытка России завоевать Киев с севера закончилась унизительной неудачей. Украинские защитники сумели отбить плохо подготовленные и плохо оснащенные российские войска в течение нескольких недель.

Ковальчук заверил, что Украина сейчас значительно лучше подготовлена и сможет дать достойный отпор захватчикам.

"Мы минировали территории и на отдельных участках подготовили надежную оборону. Больше не будет такого, что россияне просто зайдут, как это было 24 февраля", – сказал военный.

Генерал не отрицает то, что Путин объявит еще одну волну мобилизации, чтобы привлечь к войне миллион своих граждан.

Будет ли новое наступление оккупантов: мнения экспертов