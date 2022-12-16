Будет ли новое масштабное наступление россиян в 2023-м: в ВСУ оценили угрозу
Источник:Sky News
В последние дни из уст военных экспертов звучат утверждения о возможном новом масштабном наступлении россиян. Прогнозируют, что Россия может предпринять еще одну попытку захватить Киев в начале следующего года.
Украина готовится к тому, что Россия снова попытается напасть с севера. Есть версии, что это может произойти даже в день годовщины полномасштабной войны России.
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Для противостояния врагу Украине нужны ресурсы
Генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал, что ВСУ будут готовы к борьбе даже с миллионами россиян, но им понадобится еще более смертоносное оружие от партнеров. В частности, это кассетные боеприпасы – тип оружия, который запрещен во многих странах.
Ковальчук заверил, что Украина выиграет войну и отвоюет всю свою территорию, включая Крым. Однако, по его словам, самые ожесточенные бои еще впереди.
Военные предупреждают о возможном наступлении
Ходят слухи, что российские войска снова попытаются ворваться в Украину с севера, востока и юга. Это произойдет, возможно, даже 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения.
В то же время Ковальчук подчеркнул, что военное руководство страны предусматривает такие варианты.
Мы к этому готовимся. Мы живем с мыслью, что они снова будут наступать. Это наша задача,
– сказал генерал.
По его словам, Путин сосредоточился на возможности повторного вторжения российских войск через Беларусь на северную границу Украины. Это маршрут для нацеливания на столицу.Заметьте! Первая попытка России завоевать Киев с севера закончилась унизительной неудачей. Украинские защитники сумели отбить плохо подготовленные и плохо оснащенные российские войска в течение нескольких недель.
Ковальчук заверил, что Украина сейчас значительно лучше подготовлена и сможет дать достойный отпор захватчикам.
"Мы минировали территории и на отдельных участках подготовили надежную оборону. Больше не будет такого, что россияне просто зайдут, как это было 24 февраля", – сказал военный.
Генерал не отрицает то, что Путин объявит еще одну волну мобилизации, чтобы привлечь к войне миллион своих граждан.
Будет ли новое наступление оккупантов: мнения экспертов
- Министр обороны Украины предупреждает, что Путин готовит масштабное наступление в новом году. Однако военные эксперты говорят, что это может произойти в январе. Резников ожидает, что Россия будет продолжать мобилизовать своих граждан. Ведь, по его словам, основная тактика российских командиров – это мясорубка.
- Российские войска могут возобновить наступательные операции на двух основных направлениях продвижения в ближайшие месяцы – вдоль границы Харьков-Луганск на северо-востоке Украины или в Донецкой области.
- Аналитики американского Института изучения войны уверяют, что российские боевые возможности остаются деградированными, и что российские войска вряд ли смогут захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный оценил возможное повторное наступление оккупантов на столицу. Он подчеркнул, что Россия готовит около 200 тысяч захватчиков.