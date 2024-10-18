Война на истощение: Россия имеет слабость, о которой все молчат

Война на истощение может стать колоссальным вызовом для Украины. Россия же любит рассказывать, что у нее все прекрасно. Но правда совсем другая.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, ситуация в России с каждым днем не становится лучше. Там постепенно накапливаются проблемы, которые когда-то "взорвутся".

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России становится все труднее воевать

Как считает Шейтельман, война на истощение будет сложной для Украины. Но почему-то никто не говорит, что такой ход событий может стать катастрофой для России. Она вполне может проиграть в войне на истощение.

Россия не имеет запаса прочности ни в чем. Даже в деньгах не имеет, потому что вынуждена воевать на свои средства. Говорят, что Запад у них нефть покупает. Это так. Но там уменьшили зависимость от России. А Запад все же предоставляет Украине деньги. Россия же может рассчитывать только на свои средства,

– сказал Шейтельман.

Украина имеет доступ к западным производителям оружия. Хотя, конечно, международные партнеры передали значительно меньше современного оружия, чем могли. Зато Россия вынуждена "раскапывать" собственные склады, откуда извлекают пушки 1950-х, а иногда и еще более древнее оружие.

Западные аналитики все просчитали. В России нарастают проблемы. В этом году они использовали половину денег, которые у них были, на войну. Единовременные выплаты добровольцам каждый месяц повышаются. Где-то уже дошли до 30 тысяч долларов. Это безумие. Это значит, что у них нет достаточного количества желающих идти на войну. Половина снарядов идет из КНДР. А если что-то произойдет там и КНДР уже не сможет столько передавать?

– отметил Шейтельман.

Напомним, международные партнеры не приняли все необходимые решения, которые помогли бы Украине еще эффективнее воевать против России. К примеру, наше государство до сих пор не получило разрешение на удары по территории России западным оружием. Хотя есть надежда, что со временем в Штатах таки примут это решение.