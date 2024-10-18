Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, ситуація в Росії з кожним днем не кращає. Там поступово накопичуються проблеми, які колись "вибухнуть".

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Росії стає все важче воювати

Як вважає Шейтельман, війна на виснаження буде складною для України. Але чомусь ніхто не говорить, що такий хід подій може стати катастрофою для Росії. Вона цілком може програти у війні на виснаження.

Росія не має запасу міцності ні в чому. Навіть у грошах не має, бо змушена воювати на свої кошти. Кажуть, що Захід у них нафту купує. Це так. Але там зменшили залежність від Росії. А Захід все ж таки надає Україні гроші. Росія ж може розраховувати лише на свої кошти,

– сказав Шейтельман.

Україна має доступ до західних виробників зброї. Хоча, звісно, міжнародні партнери передали значно менше сучасної зброї, ніж могли. Натомість Росія змушена "розкопувати" власні склади, звідки витягують гармати 1950-х, а інколи й ще давнішу зброю.

Західні аналітики усе прорахували. В Росії наростають проблеми. У цьому році вони використали половину грошей, які у них були, на війну. Одноразові виплати добровольцям кожного місяця підвищуються. Десь вже дійшли до 30 тисяч доларів. Це божевілля. Це означає, що у них нема достатньої кількості охочий йти на війну. Половина снарядів йде з КНДР. А якщо щось станеться там і КНДР вже не зможе стільки передавати?

– зауважив Шейтельман.

Нагадаємо, міжнародні партнери не ухвалили усі необхідні рішення, які допомогли б Україні ще ефективніше воювати проти Росії. До прикладу, наша держава досі не отримала дозвіл на удари по території Росії західною зброєю. Хоча є сподівання, що з часом у Штатах таки ухвалять це рішення.