Колоссальные потери врага под Покровском, бои за Часов Яр: какая ситуация на фронте

В течение пятницы, 31 января, на фронте произошло 132 боевых столкновения. Большинство из них на Покровском направлении, где враг не считается с потерями в личном составе и технике.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходит на фронте 31 января

В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что враг продолжал штурмовать на нескольких направлениях. Так, на Харьковском направлении враг дважды атаковал недалеко от населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении россияне совершили 7 атак на позиции ВСУ. Оккупанты штурмовали неподалеку Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполовки и Колодязов. Наши воины отбили все атаки оккупантов.

На Северском направлении российская армия 6 раз пыталась продвинуться в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении активность врага с начала суток проявилась в четырех боевых столкновениях. Штурмовые действия происходили вблизи населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино. Еще не завершилось одно из них.

На Торецком направлении наши войска отбили 10 атак противника в районе Торецка. Кроме того, противник нанес авиационные удары 3 управляемыми бомбами у Дружковки.

Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении. На этом участке фронта оккупанты совершили 54 атаки в районах населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы. До сих пор продолжается 6 боестолкновений.

Следует заметить, что на Покровском направлении Россия не считается с потерями. Только в январе ВСУ ликвидировали:

15 185 оккупантов, из которых 6 966 – безвозвратно,

16 танков,

87 ББМ,

320 единиц автомобильной техники,

22 артиллерийские системы,

1 противотанковый ракетный комплекс,

1 склад хранения горюче-смазочных материалов,

5 складов боеприпасов,

173 БПЛА.

Кроме того, повреждено 14 танков, 25 боевых бронированных машин, 83 единицы автомобильной техники, 49 пушек и минометов и одну реактивную систему залпового огня.

На Новопавловском направлении враг пытался потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное, где с начала суток украинские защитники отбили пять атак противника.

На Гуляйпольском направлении продолжается одна вражеская атака в направлении населенных пунктов Новополь и Новоселка, наши защитники успешно отбили один штурм противника. В то же время противник наносил авиационные удары неуправляемыми ракетами по Новополю и сбросил 4 УАБа вблизи Пятихаток.

На Ореховском направлении противник один раз пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, получил отпор. Враг наносил авиационные удары по населенному пункту Каменское неуправляемыми ракетами.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения из занимаемых позиций, где в течение суток было осуществлено 3 неудачных штурма позиций украинских воинов.

У Курской области украинские защитники сегодня отбили 11 наступательных действий захватчиков. Вражеская авиация нанесла 20 ударов, применив 29 управляемых авиационных бомб. Также враг совершил 313 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

К слову, на Курщине в течение января Россия потеряла:

8038 оккупантов, из которых 3488 – безвозвратно, взято в плен 45 захватчиков;

7 танков,

16 боевых машин пехоты,

3 бронетранспортера,

12 боевых машин десанта,

40 боевых бронированных машин,

81 единица автомобильной техники,

2 артсистемы,

14 минометов,

95 беспилотных летательных аппаратов,

2 единицы инженерной техники.

Также существенно повреждено 19 танков, 8 боевых машин пехоты, одну боевую машину десанта, 36 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 5 артсистем и 16 вражеских минометов.