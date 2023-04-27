Россия атаковала Николаев ракетами, мощный "хлопок" у оккупантов: хронология 428 дня войны

В Украине продолжаются 428 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики продолжают обстреливать наши населенные пункты, уничтожать инфраструктуру и убивать мирных людей.

Среда, 27 апреля – это уже 428 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О хронологии событий в этот день читайте в материале 24 Канала.

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Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 54 атаки противника на указанных участках фронта.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожены 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных военных объекта противника.

В ночь с 26 на 27 апреля российские войска 5 раз обстреляли пограничные Сумской областей. Обстреливали из артиллерии, минометов и управляемых авиабомб.За минувшие сутки украинские военные уничтожили 510 российских захватчиков.За 26 апреля россияне убили 3 жителей Донбасса: в Константиновке, Дилиевке и Звановке. Еще 4 человека в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВО Павел Кириленко.Россияне во временно оккупированном Крыму обеспокоены контрнаступлением Вооруженных сил Украины. На захваченном полуострове идет оборонная и материально-техническая подготовка. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что количество пострадавших в Николаеве от ночной атаки возросло до 23 человек. Также она отметила, что Россия атаковала ракетами типа "Калибра".

На рассвете в центре временно оккупированного Мелитополя раздался одиночный взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван ФедоровВиталий Ким уточнил информацию о последствиях атаки. Число пострадавших возросло до 15 человек. Один человек в результате удара погиб. Поисково-спасательные работы продолжаются.Ночью Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. Враг попал в многоэтажку и частные дома. Для обстрела города Россия применила 4 ракеты типа "Калибр". Из-за атаки часть города была обесточена.Ночью 27 апреля вблизи российского Санкт-Петербурга раздался взрыв. Об этом сообщили росСМИ. После этого пропагандисты написали, что слышали взрыв в Ростове-на-Дону. Также в сети появились сообщения о взрывах в Евпатории во временно оккупированном Крыму.