Россия атаковала Николаев ракетами, мощный "хлопок" у оккупантов: хронология 428 дня войны

В Украине продолжаются 428 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики продолжают обстреливать наши населенные пункты, уничтожать инфраструктуру и убивать мирных людей.
Среда, 27 апреля – это уже 428 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О хронологии событий в этот день читайте в материале 24 Канала.
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08:09
В ночь с 26 на 27 апреля российские войска 5 раз обстреляли пограничные Сумской областей. Обстреливали из артиллерии, минометов и управляемых авиабомб.08:01
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 510 российских захватчиков.07:59
За 26 апреля россияне убили 3 жителей Донбасса: в Константиновке, Дилиевке и Звановке. Еще 4 человека в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВО Павел Кириленко.07:16
Россияне во временно оккупированном Крыму обеспокоены контрнаступлением Вооруженных сил Украины. На захваченном полуострове идет оборонная и материально-техническая подготовка. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.06:20
Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что количество пострадавших в Николаеве от ночной атаки возросло до 23 человек. Также она отметила, что Россия атаковала ракетами типа "Калибра".06:00 Главное из сводки Генштаба по состоянию на утро 28 апреля:
- Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 54 атаки противника на указанных участках фронта.
- Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожены 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных военных объекта противника.
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На рассвете в центре временно оккупированного Мелитополя раздался одиночный взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров02:13
Виталий Ким уточнил информацию о последствиях атаки. Число пострадавших возросло до 15 человек. Один человек в результате удара погиб. Поисково-спасательные работы продолжаются.01:08
Ночью Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. Враг попал в многоэтажку и частные дома. Для обстрела города Россия применила 4 ракеты типа "Калибр". Из-за атаки часть города была обесточена.00:03
Ночью 27 апреля вблизи российского Санкт-Петербурга раздался взрыв. Об этом сообщили росСМИ. После этого пропагандисты написали, что слышали взрыв в Ростове-на-Дону. Также в сети появились сообщения о взрывах в Евпатории во временно оккупированном Крыму.